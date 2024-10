Učitelé pod stát, kuchařky pod obce. Kdo jim zaplatí mzdy? ptají se starostové

V rozpočtu na příští rok totiž chybí kompenzace zvýšených nákladů obcí na tyto pracovníky.

Starosta Břas a senátor za STAN Miroslav Kroc uvedl, že pro velká města to takový problém nebude, protože k řízení školství mají celý aparát, nešťastné to prý ale bude pro menší obce do čtyř tisíc obyvatel. „Obecní aparát je složený většinou z pěti až osmi lidí, většinou jsou to specialisté na ekonomiku, životní prostředí či na správu budov a teď dostanou konkrétně v Břasích na starost dalších 15 lidí,“ uvedl Kroc.