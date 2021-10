Plzeň pomůže dlužníkům zbavit se exekucí v rámci Milostivého léta

Město Plzeň hodlá dlužníky obesílat, aby se jich oddlužilo co nejvíc. I když se na sociálních sítích objevují názory, že by exekutoři mohli akci bojkotovat, oni sami to odmítají.

„V České republice běží asi čtyři miliony exekucí, tipuji, že čtvrtiny se to bude týkat,“ uvedl plzeňský soudní exekutor Jiří Prošek.

„Exekutor by měl dát dlužníkům informaci, kolik momentálně dluží. Pokud ji dlužníkovi nedá, ten pak nezaplatí jistinu a nemůže dojít k oddlužení,“ odpověděl radní města Plzně pro ekonomiku a bytovou politiku David Šlouf na otázku, jak by mohli exekutoři akci bojkotovat.

Podle Proška budou všichni exekutoři s dlužníky spolupracovat. „Jsem o tom přesvědčený, protože s dluhy se musí něco dělat. Pro českou společnost je to koule na noze,“ sdělil Prošek.

„Potýkáme se dnes s mraky exekucí, které by pravděpodobně nikdy nevznikly, kdyby ministr spravedlnosti Pavel Němec nezvýšil někdy v roce 2007 odměny advokátům. Tím vyrobil obchod s dluhy. Než se tento nesmysl zrušil, zažalovala se každá drobnost, exekuovala se tisícikoruna a k tomu se připočítalo deset nebo 12 tisíc jako náklad řízení. Nakonec se tu obchodovalo s dluhy a tisícový dluh si někdo v balíku dluhů rád koupil za tři tisíce korun. Tyto neblahé věci si táhneme z minulosti,“ vysvětlil Prošek.

Exekuce si táhneme z minulosti

Jeho asistentka uvedla, že do kanceláře už lidé začínají volat a na Milostivé léto se ptát. „Třeba včera to byli dva lidé,“ uvedla.

Pracovnice Občanské poradny Plzeň sdělila, že má na akci v průměru jeden dotaz za den. „I když volají kvůli něčemu jinému, informujeme je i o Milostivém létu, které začne 28. října a bude trvat tři měsíce,“ sdělila pracovnice.

Šlouf uvedl, že bytový odbor plzeňského magistrátu už vypracovává statistiku, koho se akce týká. „Všechny dlužníky obešleme dopisem, ve kterém bude uvedená výše dluhu a přesný postup, jak postupovat,“ sdělil Šlouf, podle kterého poběží i informační kampaň na webu města.

Milostivé léto se podle Šloufa týká všech veřejnoprávních smluv, kam patří třeba i poplatky za odpady, vodné a stočné, dluhy vůči dopravním podnikům, poplatky za parkování.

Poplatky za odpady, parkování, vodné a stočné

„Týká se to i dluhů vůči firmě ČEZ, patří sem i dluhy mladistvých, kdy třeba jeli na motorce po městě stovkou a dostali pokutu dva tisíce korun, kterou nezaplatili. Netýká se to dluhů vyplývajících z úmyslných trestných činů, ale neúmyslné do toho patří,“ vysvětlil Prošek.

Milostivé léto se podle něj třeba malým obcím, které bojují o každou korunu, může zdát nespravedlivé. „Je to pochopitelné, když jim třeba někdo za pronájem nebytového prostoru dlužil deset let osm tisíc korun, obec kvůli vymožení dluhu vydala za advokáty a soudní poplatky deset tisíc korun a ty už jí nikdo nezaplatí,“ vysvětlil Prošek.

Podle něj ale nemá cenu ve věci hledat vyšší spravedlnost, protože bude pro všechny dobré, když se z balíku čtyř milionů exekucí co nejvíc vyřeší.

„Někdo třeba 12 let dlužil, kvůli tomu pracoval načerno, takže je dobře, že díky oddlužení začne pracovat legálně a začne platit daně,“ sdělil Prošek.