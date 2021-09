Měsíc od tragické srážky vlaků u Domažlic je v nemocnici poslední zraněný

„Případem se stále zabýváme, čekáme na vyžádané zprávy a další podklady,“ řekla domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Výslechy svědků podle ní už skončily. Kriminalisté zahájili trestní řízení pro podezření trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.

Tragickou srážku vyšetřuje i Drážní inspekce. „Máme na to 12 měsíců a skutečnou délku vyšetřování nechci odhadovat,“ řekl mluvčí Martin Drápal.

Inspektoři analyzují třeba data, která získali dva dny po nehodě v Německu z rychloměru lokomotivy německé firmy Länderbahn.

„Zúčastnění stále podávají vysvětlení. Byly nebo budou prováděny komisionální prohlídky na vozidlech a práce s daty ze zabezpečovacích zařízení,“ dodal Drápal.

Inspekce den po nehodě uvedla, že nenašla na trati závadu. Staniční zabezpečovací zařízení ve výhybně i v Domažlicích, odkud je dálkově řízeno, bylo v pořádku a návěstidla byla viditelná, jak to požadují právní předpisy.

Podle prvních zjištění inspekce nehodu zřejmě způsobil mezinárodní expres, který vjel na úsek bez povolení. Lehčí osobní vlak RegioShark náraz odrazil desítky metrů. Mohlo jít o chybu strojvedoucího nebo závadu techniky. Materiální škody přesáhnou 100 milionů korun.

Zemřeli oba strojvedoucí a cestující z regionálního vlaku, dalších téměř 67 lidí bylo zraněno. Fakultní nemocnice v Plzni převzala z vlakové nehody sedm cestujících v těžkém nebo středně těžkém stavu.

„Leží tu ještě jeden pacient,“ řekla dnes mluvčí Gabriela Levorová. Podle informací ČTK je jeho stav stabilizovaný a není na akutním oddělení.

„Měli jsme tu jednu pacientku, která už byla propuštěna,“ řekla Hana Frydrychová z Fakultní nemocnice v Motole. Jitka Zinke, mluvčí Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kam byla 4. srpna převezena další žena, odmítla sdělit, zda je stále hospitalizovaná. Dva dny po nehodě uvedla, že je mimo ohrožení života.

Na místě srážky je dodnes zničený vagon

Správa železnic na jednokolejné trati od státní hranice do Plzně opravila zhruba dvousetmetrový úsek kolejí, vyměnila 109 pražců a výhybku. První vlak tam vyjel v pátek 6. srpna v 18:50.

Poškozený RegioShark o váze 86 tun přesunuly ČD druhý den do nedaleké stanice Blížejov. „Méně poškozená polovina dvoudílné jednotky už byla v tomto týdnu přepravena po kolejích do plzeňského depa. Více poškozená půlka tam zatím stojí a teprve se řeší, jak a kdy bude zajištěn její transport do depa,“ řekl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Nejpoškozenější vagon ČD, který byl hned za lokomotivou, čeká na sešrotování. „Protože je ale louka podmáčená, tak se k místu zatím nedostane těžká technika. Čeká se, až půda vyschne, aby mohly nákladní auta odvézt třeba podvozky a nápravy,“ uvedl. Vagon se bude likvidovat na místě srážky, asi 200 metrů od Milavčí.

„V obci už je klid, už o tom ani nikdo nemluví. Všechno už je opravené, jen na louce je jeden nabouraný vagon. Cestování vlakem to nijak neovlivnilo,“ uvedl zastupitel Václav Bor. Osobní věci cestujících, které obec soustředila v kulturním domě, už podle něj policisté vydali.

Srážka vlaků u Domažlic byla největší akcí záchranářů v Plzeňském kraji za posledních šest let. Podobnou hromadnou nehodu řešili naposledy v roce 2015, také 4. srpna v Horažďovicích-předměstí na Klatovsku, kde se srazily dva rychlíky, a předtím v dubnu 2013, kdy boural francouzský autobus na dálnici D5 u Litohlav na Rokycansku.

Letecké záběry tragické srážky vlaků u Milavčí (4. 8. 2021)