Z havarovaného vagonu u Milavčí nezbylo nic, zakously se do něj obří nůžky

Zohýbaný vagon, který byl připojený hned za lokomotivou rychlíku, byl po nehodě v tak špatném stavu, že jej na rozdíl od zbylých nemohli odtáhnout do nejbližší stanice.

Těžký jeřáb jej proto sundal na louku pod koleje, aby je po nehodě mohli co nejrychleji zprovoznit. V minulém týdnu začala firma vysoutěžená Českými drahami s jeho likvidací.

Nejprve vymontovali a vyřezali vše, co je ještě využitelné pro opravy dalších vagonů podobného typu.

V pondělí ráno obří nůžky začaly rozstříhávat skelet, který z vagonu zbyl. Nejdřív odstříhal střechu, pak boky, jako poslední zůstala pohromadě podlaha.

Nůžky s obrovskou silou na rameni pojízdného stroje stříhaly a drtily kovové i plastové části, jako kdyby byly z papíru. Vše doprovázelo skřípání a vrzání.

V poledne zůstávala pohromadě už jen podlaha, o hodinu později zbyly na louce už jen hromady rozstříhaného kovu a plastů.

Zásah hasičů v havarovaném vlaku (4. 8. 2021)

4. srpna 2021

Muž obsluhující stroj po rozstříhání posledního dílu vyměnil nůžky na rameni za drapáky. Když po poledni přijelo na louku první nákladní auto s kontejnerem, muž obsluhující pásový stroj začal hromady okamžitě nakládat.

Evžen Menc z Oblastního střediska údržby Českých drah Západ u rozstříhávaného vagonu vysvětlil, že tento způsob likvidace byl nejvhodnější.

„Vůz je nepřepravitelný po vlastní ose. Přeprava k recyklační lince vcelku by byla logisticky velice náročná, protože všechny jsou v aglomeracích velkých měst. Vůz v celku by se musel převážet jako nadměrný náklad, cestu by komplikovala i různá vedení nad silnicemi. Proto se vše přímo na místě stříhá na menší kusy, se kterými je lehčí manipulace i přeprava ke zpracování jinam,“ vysvětlil Menc.

V úterý chtějí louku dočistit od posledních zbytků, ve středu už má být zcela prázdná. Zmizí tak i komponenty z druhého vlaku motorového vlaku, které po nehodě zůstaly na náspu pod kolejemi. Ještě dnes tam ležela část boční kabiny a další věci.

Starosta Milavčí Vojtěch Weber uvedl, že se obci uleví, až České dráhy vagon odstraní.

„Nedělalo to dobrou reklamu na jízdu vlakem,“ sdělil. „Ve spolupráci s Policí České republiky se nám také podařilo eliminovat to, aby se vagon stával útočištěm různých zvědavců a dalších lidí. Třeba během Chodských slavností, když pršelo, se tam lidé pohybovali, schovávali se před deštěm. Někteří přicházeli i kvůli tomu, aby vagon zkoumali, protože je to zajímalo,“ dodal starosta.

Policie i drážní inspekce dál pracují na zjišťování příčiny, proč se rychlík Západní expres srazil na jednokolejné trati kousek od výhybny Radonice s protijedoucím osobním vlakem. Při karambolu 4. srpna zemřeli strojvedoucí obou protijedoucích vlaků a jedna cestující.

Za nehodou je podle dosavadních informací chyba strojvedoucího rychlíku, který projel na červenou. Škoda zřejmě přesáhne 100 milionů korun.

Hasiči zveřejnili letecké záběry srážky vlaků (4. 8. 2021)

4. srpna 2021