Trolejbusová linka 16 nabírá zpoždění, pomohl by vyhrazený pruh u Prazdroje

Dopravní podniky společně s dopravními experty podle náměstka primátora pro dopravu Michala Vozobule podrobně prozkoumaly situaci na nejvytíženější plzeňské trolejbusové lince číslo 16 mezi Doubravkou a Bory. Hledali nejproblematičtější místa a jejich úpravy, aby městská doprava zrychlila.

„Někde by v úvahu přicházely úpravy světelné signalizace. Jsou ale místa, kde to asi nepůjde bez stavebních zásahů. S Ředitelstvím silnic a dálnic jednáme o vyhrazeném pruhu pro městskou hromadnou dopravu v ulici U Prazdroje, ve které je obrovská intenzita dopravy,“ uvedl Vozobule.

Záměr Koridoru linky 16, jak se projekt jmenuje, předpokládá vybudování jízdního pruhu ve směru na Doubravku v současném zeleném středovém pásu hlavního silničního tahu na Prahu. Vzniknout by měl od křižovatky se Šumavskou ulicí, kde trolejbusy vyjíždějí zpod mostu Nad nádražím až ke křížení s Těšínskou ulicí.

Vedoucí úseku výstavby plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Blabol popsal, jak by úprava ulice U Prazdroje měla vypadat.

„Dnes trolejbus vyjíždějící ze Šumavské odbočuje doprava, do ulice U Prazdroje vyjíždí do levého pruhu. Pak se musí dostat do pravého a pokračuje v jízdě. Vize je taková, že zúžíme široký středový pás a v něm vznikne druhý levý jízdní pruh. Právě ten nový, který bude nejvíce vlevo, bude vyhrazený jen pro trolejbusy, autobusy a vozidla záchranného systému. Za další světelnou křižovatkou, kde je vjezd a výjezd z obchodní zóny, se přesune zastávka městské hromadné dopravy mezi levé jízdní pruhy. Bude tam nástupní ostrůvek a z něj přechod pro chodce přes dva jízdní pruhy řízený světelnou signalizací. Stávající zastávka na pravé straně komunikace bude zrušena,“ popsal Blabol plánovanou společnou investici státu a města.

Prodloužení odbočovacího pruhu

Trolejbusy a autobusy, které na další světelné křižovatce známé jako Stavební stroje budou odbočovat doleva, pojedou ze zastávky dál v novém jízdním pruhu pro hromadnou dopravu. Trolejbusy k Ústřednímu hřbitovu nebo do Lobez budou mezi zastávkou a křižovatkou Stavební stroje přejíždět do pravého jízdního pruhu frekventované silnice.

Zřejmě už letos se objeví stavební technika u křižovatky Stavební stroje. Aby se alespoň o něco ulehčilo ulici U Prazdroje, chce ŘSD nechat prodloužit levý odbočovací pruh o desítky metrů. Měl by být protažený až pod velký železniční podjezd. Až pak vznikne koridor pro městskou dopravu, vyhrazený pruh pro trolejbusy a autobusy bude přímo propojen s prodlouženým odbočovacím pruhem.

Dopravně-provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) Miroslav Macháň řekl, že dnes v ulici U Prazdroje trolejbusy linky 16 běžně nabírají zpoždění od dvou do pěti minut. „Stačí ale jeden problém, drobná nehoda nebo nepojízdné auto, a rázem jsou zpoždění v úseku U Prazdroje kolem 13 minut,“ popsal.

O vyhrazený pruh pro městskou hromadnou dopravu v ulici U Prazdroje v minulosti bojovali aktivisté ze sdružení Děti Země. Podmiňovali jím souhlas s výstavbou hobbymarketu a dalších obchodů v areálu bývalého železničního překladiště podél hlavního silničního tahu na Prahu. Když po otevření obchodů pruh pro veřejnou dopravu nevznikl, podali i žalobu. Jak vyplynulo ze soudních jednání, pruh pro MHD tehdy nevznikl mimo jiné i kvůli nesouhlasnému stanovisku policie.

Podle informovaného zdroje by nyní neměl mít problém s aktuálně navrhovaným řešením koridoru pro městskou dopravu nikdo z dotčených.

Navíc s obdobným řešením už má Plzeň zkušenosti na Karlovarské ulici, kde v zastávce Zoologická zahrada najíždějí autobusy městské dopravy doprostřed silnice na tramvajový pás. Zastávky uprostřed silnice využívají společně s tramvajemi, a pak za ní autobusy zajíždějí zpátky na hlavní silniční tah.

Trolejbusová linka 16 provoz zahájen 30. ledna 1988

trasa je dlouhá devět kilometrů

nahradila autobusovou linku 29

zpočátku Bory - Na Dlouhých

v první polovině 90. let změna konečné, nově trolejbusy jezdí po trase Bory - Doubravka (Zábělská)

prioritně pro linku 16 byly pořizované kloubové trolejbusy 15Tr

Blabol z ŘSD naznačil, že po vybudování pásu pro městskou dopravu a přesunutí zastávky MHD z pravého okraje vozovky k levému jízdnímu pásu upraví i výjezd z obchodní zóny.

„Teď je řízený světelnou signalizací, odbočení doprava směrem na Prahu ještě navíc zelenou šipkou. Dochází tam ale ke vzdutí vozidel, ke kolonám. Plánujeme vybudování nového odbočení doprava s připojovacím pruhem, už bez světelné signalizace,“ uvedl.

Ve směru do centra Plzně vyhrazený pruh pro městskou veřejnou dopravu projektanti neplánují. Za zastávkou ve směru do centra, která zůstane tam, kde je, vzniknou oficiální parkovací místa podél hlavní silnice.

Úpravy ulice U Prazdroje, pokud k nim dojde, budou asi nejviditelnější změnou na trase linky číslo 16. Další se zapracovávají i do zamýšlené úpravy Masarykovy ulice v Doubravce, zvažuje se i vybudování kruhového objezdu na Borech v křižovatce U Teplárny, kde trolejbusy mají problémy vyjet ze sídliště na hlavní silnici kvůli velkému provozu v dopravních špičkách.

Pokud by někdy vzniklo zamýšlené nové silniční propojení z velkého kruhového objezdu v Sukově ulici na Borech s Borskou ulicí a pak jejich pokračování na Lochotín ke křižovatce s Lidickou ulicí, i to může lince 16 pomoci.

Pak by v úvahu přicházelo využití mostu Martina Jirouse přes nádraží Jižní předměstí jen pro městskou dopravu. Na mostě by mohla vzniknout zastávka MHD přímo před vstupem do nádraží, vyplývá z jednoho ze záměrů, kterým se zabývají experti na dopravu.