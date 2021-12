Plzeň vyzkouší novou linku do Dolního Vlkýše. Pokud se osvědčí, zůstane

Dolní Vlkýš je součástí Malesic. Stále v něm přibývá obyvatel a developeři tam připravují další projekty. V listopadu mělo v Dolním Vlkýši nahlášené trvalé bydliště 161 obyvatel.

Občanská vybavenost tam však chybí, nachází se buď v Malesicích, případně v Radčicích nebo Chotíkově. Zavedení častějšího spojení veřejnou dopravou obyvatelé Dolního Vlkýše již řadu let požadují.

„Je reálné, že počet obyvatel dosáhne během několika málo let tří stovek,“ domnívá se náměstek primátora Michal Vozobule.

V současné době tam zajíždějí v pracovních dnech tři spoje objednávané krajem, zejména pro dopravu školáků. Na nejbližší zastávku MHD do Malesic to mají obyvatelé Vlkýše dva kilometry pěšky po silnici.

Vybrané spoje budou ve zkušebním provozu jezdit kolem základní školy v Chotíkově přes zastávku NC Úněšovská na konečnou Sídliště Košutka.

„V úseku Malesice – Dolní Vlkýš a zpět je zkušební provoz linky č. 35 navržen v pracovní dny v časech od 6.00 do 8.30 hodin a od 13.30 do 18.00 hodin. s intervalem mezi spoji zhruba 30 minut. Ty budou v Malesicích provázány s příjezdy i odjezdy spojů linky č. 11 do centra města, a to podle převažujících potřeb cestujících během dne. V jízdním řádu je zohledněn i začátek a konec výuky v Základní škole Chotíkov,“ sdělil Milan Sterly, ředitel Správy veřejného statku města Plzně.

Město Plzeň po čtyřech měsících zkušebního provozu vyhodnotí, zda o linku byl zájem. V případě malé vytíženosti spojů může být i zcela zrušena.