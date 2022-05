Metalfest bude letos čtyřdenní, paradoxně díky covidu, zve pořadatel

Které jsou podle vás největší hvězdy festivalu a na co se osobně nejvíce těšíte?

Já se hlavně těším, že po dvou promarněných letech kultura zase ožije a festival takového rozsahu, jako je Metalfest, se opět konečně může uskutečnit. To je pro nás nejdůležitější. Málokdo si dokáže představit, jaké to bylo žít dva roky v restrikcích, kdy jsme nemohli akce, které běžně produkujeme, pořádat. Festival má poprvé čtyři dny. První den je pro fanoušky jako bonus. Metalfest byl vždycky třídenní. Paradoxně kvůli covidu bude program rozšířený.

První den vystoupí německá thrasmetalová legenda Kreator. Kapela se vyznačuje velkými pódiovými show. Není to jen o hudebním nářezu, ale také o zajímavé scéně a vizuální podívané. Hned na začátek se mají fanoušci na co těšit. Druhý den je headlinerem jedna ze dvou nejlepších světových folkmetalových kapel, švýcarští Eluveitie. Ta má spoustu členů, kteří hrají na velmi zajímavé nástroje. Sobota bude patřit německé legendě Running Wild. Kapela živě nehraje příliš často. Pravidelně vydává desky, ale ne ke každému albu jedou světové turné. Těch koncertů hrají málo, je vzácnost, že se dostávají na festival do České republiky. V posledních dvaceti letech je to zde teprve jejich druhé vystoupení. Závěrečný den ozdobí nizozemská gothic metalová formace Within Temptation s charismatickou zpěvačkou Sharon den Adel. Ta v Plzni nevystupuje poprvé, návštěvníci Metalfestu si ji určitě budou pamatovat z ročníku, kdy zpívala jako host finské zpěvačky Tarji a daly spolu několik písniček. Sharon se tentokrát vrací i se svou kapelou.

Opět platí, že se představí kapely nejrůznějších metalových žánrů...

Ano. Snažíme se, aby to bylo pestré. Když si vezmete headlinery, každý z těch čtyř je důležitým představitelem jiného stylu. To platí i u dalších kapel. Určitě bych zmínil metalovou královnu Doro. Hraje tradiční metalovou muziku, stejně jako například Rage. Sonata Arctica je melodická líbivá muzika. Hypocrisy zase nářez, který otevře okénko do extrémního metalu. Švédští Ensiferum jsou dalším ze zástupců folkmetalu. Festival zabrousí do všech odnoží metalu.

Velmi oblíbená je u nás také německá kapela Freedom Call.

Rozhodně. Ti hrají styl, kterému říkají happy metal. Je to opravdu muzika, která dělá fanoušky šťastnými. Frontman Chris Bay je velký sympaťák. K České republice má blízko. Mám s ním skvělou zkušenost. Loni se nám v době covidových restrikcí podařilo udělat menší akci. Tam Chris vystupoval se svým sólovým projektem, jen se španělskou kytarou. Tehdy jsme všichni koukali jako blázni, že dokázal sám utáhnout koncert. Navíc nás zachránil. Kapela Septic Flesh bohužel nemohla z osobních důvodů přijet. Poprosili jsme Chrise, zda by nemohl obvolat zbytek své skupiny. On to opravdu udělal a muzikanti přijeli z Německa, z Itálie a vystoupení nám zachránil. Je to velký srdcař, což se mu vrací z publika zpátky.

Čím to je, že má Metalfest tentokrát čtyři dny?

Kapely se hned po proběhlém ročníku bookují na ten další. Byl hotový program na rok 2020, ale já už předtím, než jsem se dozvěděl, že se festival neuskuteční, domluvil interprety na rok 2021 a uzavřeli jsme smlouvy. A když covid znemožnil uspořádání akce, chtěli jsme, aby zůstal program, jaký byl. Podařilo se ho téměř 1:1 přeložit. Zbyly ty kapely, které měly smlouvy na stejný rok, bylo by nepříjemné kontrakty rušit.

Jak složité vůbec bylo dojednávat s kapelami účast na dalším ročníku?

Nebylo to až tak náročné, což mě překvapilo, přestože jsme Metalfest překládali hned dvakrát. Kapely byly v pohodě, věděly, že nemají jinou šanci, že jsme všichni na jedné lodi. Pravda je, že program není úplně stejný, jako měl být před dvěma lety. Na vině je covid. Dvě kapely totiž během epidemie zanikly. Jde o Delain z Nizozemska a Follow the Cipher ze Švédska. Nezvládly nečinnost a rozpadly se. Museli jsme je nahradit.

Další věc, která nedopadla, je brazilská kapela Soulfly, která měla mít na Metalfestu dvě různá vystoupení. Do Evropy nepřijede. Místo toho se rozhodla pro americké turné. Tady je na vině nejspíše válka na Ukrajině. Muzikantům přijde, že konflikt je až příliš blízko místům, kde by měli koncertovat. Přišli jsme o tři kapely z původního výběru, dalších devět je tam navíc. Nakonec covid způsobil, že nabídka je větší.

Chystají se na Metalfestu nějaké změny v organizaci?

Tou největší jsou bezkontaktní platby. Náramky, které návštěvníci dostanou, budou obsahovat čip, který si nabijí hotovostí, a dál už budou platit jen bezhotovostně. Je to teď běžné na většině festivalů a jednodušší pro nás pořadatele i pro fanoušky. Nemusí mít strach, že peníze ztratí, nebo jim je někdo ukradne. Na louce před amfiteátrem vznikne nový festivalový prostor, který bude působit jako občerstvovací zóna, relax zóna a budou zde důležitá místa: pokladna pro prodej vstupenek, kontejnery, kde si lidé vymění vstupenku za náramek s čipem, a místo, kde si za hotovost či kartou čip nabijí.

Jednou z mála výhod pandemie byl fakt, že hudebníci, kteří nemohli koncertovat, měli více prostoru na tvoření. Je to i případ některých kapel z Metalfestu?

Hodně z nich má nové písničky. Co vím, tak určitě Kreator, Sonata Arctica i Doro. Některé z nich vydaly i nová alba. Kapely opravdu ten čas využívaly k tvorbě a nahrávání. Jinak ale moc dobrého covid nepřinesl.

Jak se epidemie projevila ve vašem oboru?

Hodně. Ztížilo to byznys. Je opravdu až neuvěřitelné, že se něco může ze dne na den zastavit. Potom, co se opatření uvolnila, se zvedly náklady. Mnohem více peněz stojí mzdy, energie, materiály, veškeré vstupní výdaje narostly. Covid poškodil určitá odvětví. Lidé, kteří dělali v showbyznysu, jako security se specializací na koncerty, bedňáci, technici, zvukaři, ti, bez kterých se neobejdete, změnili plány. Když dva roky neměli práci, našli si ji jinde, ve fabrice, ve skladu. Zjistili, že mohou mít zaměstnání za stejné peníze a bez nervů. A mají jistotu, že když přijde covid, nebudou v problémech, ve kterých se ocitli nedávno.

Snažíme se podporovat firmy věnující se třeba dodávání profesionálních bedňáků a techniky, děláme jim reklamu na nábory. Na Facebooku třeba máme výzvu: Chceš pomáhat stavět Metalfest? Přidej se k téhle firmě. Snažíme se po velkém odlivu získat personál zpět. Není to jen u nás. Děje se to například v Německu. Říkal mi manažer od Helloween, kteří zahrají za dva měsíce v Praze, že jejich nejoblíbenější zvukař a technik s nimi turné nepojede. Během pandemie si našel práci v IKEA. Už nechce jezdit. Problém je, že jde o specializované lidi, za něž je těžké najít náhradu a bez nichž to nejde. Byl to pro ně celý život, přátelili se s kapelou. Ale jistota a pohodlí ve stálém zaměstnání dostaly přednost. To není příjemné. Musí se to překonat.

Jak odhadujete další situaci?

Zásadní bude, jaký zájem fanoušci projeví o lístky na kulturní akce. Naše největší festivaly, Masters of Rock i Metalfest, se prodávaly hlavně před covidem. Stále je máme v nabídce, ale spíše se doprodávají. Uvidíme, co to udělá před akcí. Samostatné koncerty, které jsme uskutečnili, dopadly dobře, ale prodaly se až týden před akcí. Lidé jsou opatrnější a čekají, jestli vůbec událost bude. Je to tak, že překládaná vystoupení jsou prodaná mnohdy výtečně, protože se vstupenky prodaly před covidem, a o nové akce takový zájem zatím není. Hraje v tom roli i ekonomická situace spousty domácností, vzrůstající náklady na všechno.

Navíc nabídka kulturních akcí je taková, jaká nikdy nebyla. Koncerty se pořád překládaly a nakumulovaly. A všechny se vměstnaly do května až července. Jen v oblasti rockové metalové muziky mohou lidé vidět v rozpětí pár týdnů Dream Theater, Kiss, Scorpions, Rammstein, Imagine Dragon, Metallicu. Je toho tolik, že fanoušci neví, na co mají jít. To vše ztěžuje prodej lístků na nové akce. Cílem každého, kdo překládá koncerty, je odehrát maximum v krásných letních měsících. Je to i případ přeložených koncertů kapel Sabaton a Helloween. Obě kapely přijedou mimo turné, jsou to samostatné výjezdy. Každý koncert má přes deset tisíc diváků. Čekat další rok by bylo šílené. Chceme, aby fanoušci měli zábavu, kterou si koupili. Takhle uvažují všichni promotéři. Proto jsou letošní letní měsíce přervané zahraničními koncerty.

Chystáte v Plzni nějaké další koncerty?

Plzeň máme v agentuře všichni rádi. Jezdím sem i na dovolené. Jsem rád, že se nám sem na prosinec podařilo dostat vánoční koncert finské zpěvačky Tarji. Na programu jsou jen vánoční písně, je to vždy velký zážitek. Koncert proběhne v zrekonstruované synagoze. V Šeříkovce bude 17. října finská kapela Lordi, 10. listopadu legendární německý zpěvák a hlas Accept UDO. Uskuteční se také japonská bubenická show Yamato v DEPU.

Vyprodaný Metalfest v roce 2019