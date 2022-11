Na festivaly přijedou na Plzeňsko příští rok Airbourne i Powerwolf

Účast Powerwolf potvrdil sám zpěvák kapely Attila Dorn na závěr nedělního koncertu skupiny, který se odehrál v zaplněné sportovní hale Fortuna v Praze. „Jste úžasní. Je pro mě velkou radostí vám oznámit, že Powerwolf se do České republiky vrátí už brzy. Zahrajeme totiž na příštím Metalfestu,“ uvedl Dorn a jeho promluva sklidila bouřlivý ohlas.

Seznam potvrzených kapel na festival, jenž se odehraje v lochotínském amfiteátru od 2. do 4. června příštího roku, se tak rozrůstá. Jako první organizátoři oznámili už před časem účast v Česku velmi populární finské folkmetalové skupiny Korpiklaani, švédské kapely Ensiferum a také formací Beyond the Black, Insomnium, Megaherz, Crypta, Nanowar of Steel a Any Given Day.



Později se přidala i legendární ikona finského metalu Stratovarius. Téměř 40 let poté, co se v Helsinkách dali dohromady, jsou tito mistři melodického power metalu připraveni vydat se na další cesty se svým dosud nejsrdečnějším a nejepičtějším albem Survive. Do Plzně přijede také mladá a rychle rostoucí kapela All for Metal, která se vyznačuje metalově čistými vokály charismatického Antonia Calanny a poněkud drsnějším hlasem zpěváka Tetzela. Chybět by neměli ambiciozní Němci League of Distortion.

V kraji zahrají Pain i Kissin’ Dynamite

První kapely potvrdil také další z metalových festivalů odehrávajících se na Plzeňsku. Velkým tahákem Basinfirefestu, který se uskuteční od 22. do 25. června příštího roku ve Spáleném Poříčí, bude slavná australská heavymetalová formace Airbourne. Ta měla zahrát už loni, ale nakonec ze sestavy vypadla. Svou účastí tak ozdobí až 17. ročník.



Podium ovládne i skupina Pain, elektro-industrial projekt člena kapely Hypocrisy Petera Tägtrena. Ten se po dvou deskách se zpěvákem Lindemannem z Rammstein opět naplno vrací do koncertního kolotoče s Pain. Na festival se podařilo získat také Queensr?che, americkou kapelu hrající od osmdesátých let minulého století progresivní rock.



Hudebníci přijedou s novou deskou Digital Noise Alliance, která je dalším pokračováním v obrození kapely. Čerstvé album přivezou i thrash klasici Tankard, kteří se na Basinu představí poprvé a bude to rovnou ke 40. výročí vzniku kapely. Sestavu zatím doplňují české formace The Fialky a Frozen Poppyhead.

Ozdobou dalšího ročníku holýšovského festivalu Pekelný ostrov se pak stane německá kapela Kissin’ Dynamite. Skupina, založená v roce 2007 si na rock-metalové scéně udělala víc než jen slušné jméno. Dokázala dokonale vyšperkovat svůj specifický hudební styl, charakterizovaný moderním zvukem, masivními hymnami a chytlavými melodiemi ve spojení se stadionovým rockem 80. let a excentrickým vzhledem. Z českých kapel se předvedou třeba Tři sestry, Harlej nebo Walda Gang.