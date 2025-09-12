Plzeňský kraj zadá po zásahu NCOZ audit hospodaření kulturního centra

Plzeňský kraj zadá audit hospodaření Kulturního centra Plzeňského kraje, kde tento týden zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Z dotačních podvodů obvinila několik lidí.
Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni (9. září...

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni (9. září 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

V kauze, která se týká rekonstrukce budovy městských lázní v Plzni na Denisově nábřeží a opravy domažlické školní jídelny, zadrželi kriminalisté NCOZ devět lidí.

Dva z nich mají spojitost s krajskou firmou Kulturní centrum Plzeňského kraje, která má na starosti přestavbu lázní. Jedná se o současného a předchozího jednatele společnosti. Stíháni jsou na svobodě.

Zásah NCOZ na plzeňském hejtmanství. Policie zadržela exstarostu Domažlic

Podle oficiálního vyjádření Úřadu evropského veřejného žalobce v Praze se akce týká podezření z podvodů při zadávání veřejných zakázek a veřejných nabídkových řízení v Plzeňském kraji v letech 2022 až 2025.

„Velký investiční projekt má být podpořen z fondů EU. Jedná se i o špatné řízení v rámci společnosti ve veřejném vlastnictví odpovědné za realizaci projektu,“ uvedl úřad k rekonstrukci městských lázní.

Specialisté z úřadu evropského žalobce i policisté mají důvodné podezření, že v obou případech, rekonstrukce lázní i opravě školní jídelny, byla zmanipulovaná výběrová řízení.

Oprava lázní i školní jídelny. Škoda v kauze zmanipulovaných zakázek činí 22 milionů

„Plzeňský kraj má v tuto chvíli k dispozici pouze stejné informace, které jsou dostupné veřejnosti z médií. Dle dosavadních poznatků se situace jeví jako selhání jednotlivců, nikoli systému jako celku. Celá věc je nyní předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení,“ uvedla v pátek ke kauze mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Eva Mertlová.

Doplnila, že pokud se prokáže, že Plzeňskému kraji vznikla škoda, bude ji neprodleně vymáhat všemi dostupnými právními prostředky.

„Přestože výše škody prezentovaná v médiích neindikuje ovlivnění zakázky směřující k rekonstrukci bývalých lázní na novou galerii, nebude Plzeňský kraj vyčkávat na výsledky vyšetřování a zadá nezávislý audit, který hospodaření společnosti prověří,“ řekl předseda Dozorčí rady Kulturního centra Plzeňského kraje a krajský radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libor Picka.

Kraj chce zchátralé městské lázně proměnit v kulturní multifunkční objekt s galerií za přibližně dvě miliardy.

Plzeňský kraj zadá po zásahu NCOZ audit hospodaření kulturního centra

