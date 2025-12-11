Epileptička podepsala reverz a v noci odešla z nemocnice. Na přechodu zkolabovala

  11:35
Dezorientovanou ženu ležící na přechodu pro chodce objevili ve středu nad ránem strážníci plzeňské městské policie. Na sobě měla nemocniční oblečení a nebyla schopná říct nic jiného než své příjmení. Ukázalo se, že žena, která se léčí s epilepsií, ze zdravotnického zařízení odešla na vlastní žádost.

Žen u objevili strážníci na přechodu v Lidické ulici. | foto: Městská policie Plzeň

Hlídka plzeňských strážníků původně mířila k čerpací stanici doplnit palivo. V Lidické ulici ovšem narazila na ženu, která ležela na přechodu v levém jízdním pruhu.

„Strážníci okamžitě zastavili a ženu opatrně zvedli ze silnice. Doprovodili ji na lavičku tramvajové zastávky, kde se pokusili zjistit, co se stalo,“ uvedla mluvčí Městské policie Plzeň Jana Pužmanová.

Patnáctiletá nadýchala skoro dvě promile. Strážníky přitom přesvědčovala, že nepila

Dostat ze ženy kloudné odpovědi bylo ovšem složité. „Byla výrazně zmatená, dezorientovaná, neorientovala se v čase ani místě a nebyla schopná uvést víc než své příjmení,“ popsala její stav mluvčí.

Navíc si členové hlídky všimli, že má žena na sobě nemocniční oblečení. Tomu, že byla v nemocnici, odpovídaly zalepené vpichy po ošetření na krku a rukou. „Alkohol z ní strážníci necítili, dechovou zkoušku se kterou souhlasila však provést nedokázala,“ konstatovala Pužmanová.

Muž se dostal do „zavřeného“ supermarketu, ven už ho dveře nepustily

Hlídka proto přivolala záchrannou službu, aby zdravotní stav ženy posoudil lékař. „Po prvotním ošetření lékařka potvrdila totožnost ženy i skutečnost, že jde o epileptičku, která na vlastní žádost opustila nemocnici zhruba před třemi hodinami,“ přidala vysvětlení ženina stavu mluvčí strážníků.

Vzhledem k němu zdravotníci rozhodli o transportu pacientky zpět do nemocnice.

Premium
Komerční sdělení
11. prosince 2025  11:50

Premium
