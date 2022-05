Anonym čekal na příležitost, naznačil svědek v kauze vymazané pokuty

„Na služebně se říkalo, že když bude nějaké bezpráví, někdo má něco schované. Použije to, až bude čas,“ řekl dnes svědek před soudem. Konkrétnější nebyl, nepamatoval si ani, od koho takovou informaci kdy slyšel.

Anonymní udání přišlo až v roce 2020. Policisté dospěli k závěru, že tehdejší zástupce, v současné době šéf dopravní skupiny plzeňských strážníků Václav Čechura zneužil svoji pravomoc.

Podle státního zástupce Michala Klímy kromě vymazání zápisu z programu užívaného městskou policií také zlikvidoval nebo nechal zlikvidovat kopii písemné výzvy k vyřešení dopravního přestupku, která byla založena na služebně.

„Tím znemožnil řádné projednání dopravního přestupku před správním orgánem a přivodil neoprávněnou výhodu,“ konstatoval státní zástupce Klíma.

S bílou služební octavií bez jakéhokoli označení, že patří městské policii, jezdil na jaře 2017 tehdejší velitel městské policie Karel Mach. Právě na tohle auto narazila hlídka řešící špatné parkování, když stálo na místě vyhrazeném pro zásobování déle než značkou povolených 15 minut.

Strážník obžalobu odmítá

„Auto jsem neznala. Nevěděla jsem, že je služební, nebylo nijak označené. Špatně parkovalo,“ vysvětlovala svědkyně Petra M., proč 23. března 2017 dala originál předvolání k vyřešení přestupku za stěrač vozu. Ten den to byl jeden z mnoha případů špatně parkujících aut, které s kolegyní zjistily v oblasti Kovářské, Husovy nebo Kollárovy ulice.

Když se vrátily na služebnu, kopii lístku daly do speciální krabičky a zapsaly událost do počítačového programu MP Manager. Podle jejích slov se auta na místě přestupku nelustrují. To se dělalo jen u odtahů vozidel, když tam sloužila.

Obžalovaný všechna obvinění odmítá. „Nikdy jsem needitoval událost za účelem neoprávněného prospěchu sobě nebo někomu jinému. Program MP Manager, ze kterého byl záznam vymazaný, není systém pro přestupky, ale pro informační a statistickou činnost. Zapisovat do něj může kdokoli, já a několik dalších máme oprávnění mazat duplicitní, omylem vytvořené nebo špatné záznamy,“ odmítá obžalobu Čechura.

Kdo a proč poslal anonymní udání, není jasné. Z toho, co u soudu zaznělo, to mohla být odveta například za to, že vedení městské policie při ročním hodnocení snížilo některému ze strážníků osobní hodnocení, a ten pak měl nižší plat. Soud bude pokračovat.