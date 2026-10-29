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VIDEO: Daněk vběhl do zahrady a zaútočil na strážníky, pak ho naháněli v ulicích

Autor:
  9:55
O zpestření středeční sváteční služby se strážníkům v Rokycanech postaral návštěvník z divočiny. Hlídka za zvířetem, které oznamovatel označil za srnce, vyjela na zahradu v ulici Nad Kalvárií. Ze srnce se ale vyklubal daněk. Zvíře na hlídku zaútočilo a následně zmizelo v lese. Jenže ne na dlouho.

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„Strážníci museli rychle zareagovat a před útočícím daňkem uskočit, aby do nich zvíře nenarazilo. Naštěstí se nikomu nic nestalo a daněk pokračoval dál. Utekl do lesního porostu na Kalvárii, kde se hlídce ztratil z dohledu,“ popsali strážníci incident na svém Facebooku.

Jenomže jen o hodinu a půl později se daněk zjevil znovu. „Na linku 156 jsme přijali celkem šest oznámení o volně pobíhajícím jelenovi. Lidé jej postupně zaznamenali v ulicích Na Pátku a Soukenická,“ stojí v popisu středečního zásahu.

Zatímco hlídka hledala daňka, nadzvedl závoru a vešel do policejního areálu

Ani tentokrát se oznamovatelé do druhu zvířete netrefili. Strážníci zjistili, že jde o téhož daňka, kterého před chvíli potkali na zahradě. Tentokrát zamířil přímo do ulic města.

Strážníci se proto jali zvíře směrovat do bezpečí. „Daňka se podařilo zahnat do ulice Dvořákova a následně jej za provozu, za použití výstražného zvukového a světelného zařízení, doprovodit až k řece,“ popsali druhou část setkání s daňkem strážníci.

Mezi auty na silnici v Jeseníku pobíhal daněk, odchytili ho hasiči

U řeky už daněk definitivně zamířil do lesa. Neobvyklý zásah se podle strážníků obešel bez škody na zdraví i majetku obyvatel Rokycan.

Setkání s divokým zvířetem může být podle strážníků pro lidi nebezpečné. Proto je podle nich vždy lepší zachovat si odstup a volat strážníky, nebo policisty. „Pomůžete tím chránit sebe, ostatní i samotné zvíře,“ dodali městští policisté.

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