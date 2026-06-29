Nikdy jsem neměl řidičák. Nepřipoutaný senior za volantem šokoval hlídku strážníků

Nepřipoutaný řidič za volantem volkswagenu upoutal pozornost hlídky v plzeňské Borské ulici. „Běžná kontrola ale nabrala zcela nečekaný směr,“ konstatovala Jana Pužmanová, mluvčí plzeňských strážníků.
Za volantem seděl šestaosmdesátiletý Plzeňan. „Když ho strážníci vyzvali k předložení řidičského průkazu, muž klidně odpověděl, že žádný nemá. A vzápětí dodal, že ho vlastně nikdy ani nevlastnil,“ řekla mluvčí.
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Takové vysvětlení si samozřejmě vyžádalo ověření. Kontrola v databázi potvrdila, že senior skutečně není držitelem řidičského oprávnění. „Z rutinního řešení nepřipoutaného řidiče se tak během několika minut stal případ, který už si vyžádal příjezd policistů,“ doplnila Pužmanová.
Policie ČR si celou záležitost převzala na místě k dalšímu šetření. „Opět se potvrdilo, že i zdánlivá drobnost odhalí mnohem víc, než se na první pohled zdá,“ dodala mluvčí Městské policie Plzeň. Zda senior takto řídil motorová vozidla celý život, nebo šlo o výjimku, strážníci na dotaz už neupřesnili.