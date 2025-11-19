Dívka, které bylo pouhých 15 let, se zprvu snažila hlídku přesvědčit, že nepila. „Její stav však vypovídal o opaku. Nekoordinované pohyby, setřelá řeč a silný zápach alkoholu nenechaly o podezření pochyb,“ uvedla Jana Pužmanová, mluvčí plzeňských strážníků.
Po dechové zkoušce, kdy přístroj ukázal hodnotu 1,93 promile, se strážníci snažili zjistit, kdo dívce alkohol prodal, nebo podal. To ovšem dívka neprozradila. „Přiznala, že pila panáky vodky, ale nedokázala říci, kdo jí je dával na stůl,“ sdělila mluvčí.
S ohledem na dívčin věk a stav strážníci na místo přivolali kolegy z republikové policie i záchrannou službu. Zároveň vyrozuměli i zákonné zástupce. Ti si také opilou dívku po zhodnocení jejího zdravotního stavu převzali.