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Ostatky barona Starcka se vrací do hrobky, v rakvi našli milionový poklad

Martin Polívka
  17:58
Mimořádná událost čeká v sobotu obyvatele Města Touškov na Plzeňsku. V kostele svatého Jana Křtitele se uskuteční zádušní mše za barona Jana Antonína Starcka, který žil v letech 1808 až 1883, a jeho ostatky budou po archeologickém zkoumání znovu uloženy do opravené rodinné hrobky v kapli Svatého kříže na místním hřbitově.

Hrobka byla zhruba ve 40. letech minulého století vykradena a od té doby byla víceméně přístupná a devastovaná.

„Uvnitř bylo šest rakví. Abychom je mohli opravit, bylo nutné ostatky exhumovat. Zároveň je prozkoumali archeologové a podařilo se také opravit kryptu v kapli,“ říká radní Města Touškova Petr Komanec.

Na snímku starostka Města Touškova Kateřina Duchková. Ukazuje stříbrnou medaili, která ležela pod baronovým tělem. Po vyčištění se ukázalo, že jde o vzácnost ze 16. století. (2. října 2026)
Do kostela sv. Jana Křtitele ve Městě Touškově na Plzeňsku přivezli archeologové ze Západočeského muzea ostatky barona Jana Antonína Starcka (1808-1883), které byly předmětem antropologického výzkumu. V kostele je uložili do restaurované historické rakve, uzavřeli ji a zapečetili. Dovnitř vložili zástupci Města Touškova schránku s poselstvím budoucím generacím. (2. října 2026)
Krypta v kapli svatého kříže na hřbitově ve Městě Touškově. (2. října 2026)
Do kostela sv. Jana Křtitele ve Městě Touškově na Plzeňsku přivezli archeologové ze Západočeského muzea ostatky barona Jana Antonína Starcka (1808-1883), které byly předmětem antropologického výzkumu. V kostele je uložili do restaurované historické rakve, uzavřeli ji a zapečetili. Dovnitř vložili zástupci Města Touškova schránku s poselstvím budoucím generacím. (2. října 2026)
Do kostela sv. Jana Křtitele ve Městě Touškově na Plzeňsku přivezli archeologové ze Západočeského muzea ostatky barona Jana Antonína Starcka (1808-1883), které byly předmětem antropologického výzkumu. V kostele je uložili do restaurované historické rakve, uzavřeli ji a zapečetili. Dovnitř vložili zástupci Města Touškova schránku s poselstvím budoucím generacím. (2. října 2026)
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„Měli jsme indicie, podle kterých jsme určili, kdo ve které rakvi leží a exhumací a zkoumáním se nám to potvrdilo. Ležel tam baron Starck se svojí manželkou. A potom ještě čtyři členové rodiny Fritschů, kteří hrobku zdědili od barona Starcka po jeho smrti,“ vysvětlil.

Analýza také vyvrátila pověst, že sedmiletá dívka v jedné z rakví byla Starckovým nemanželským dítětem. Byla to sestra muže, který Starckům hrobku prodal.

Baron Starck bydlel na zámku v Čemínech a vlastnil čemínské panství, pod které Touškov spadal. Byl patronem touškovského kostela svatého Jana Křtitele. Vlastnil mnoho dolů v okolí a zaměstnával 12 tisíc horníků v celém regionu. Proto také v sobotu 3. října budou v průvodu z kostela do obnovené kaple zástupci hornických spolků.

Archeologové dnes do kostela, kde se uskuteční zádušní mše, přivezli ostatky barona Starcka a uložili je do restaurované historické rakve. Tu uzavřeli a zapečetili zástupci města.

Dovnitř vložili starostka Města Touškova Kateřina Duchková a radní Komanec schránku s poselstvím budoucím generacím a snubní prsteny šlechtického páru. Ty se našly v baronově rakvi.

„Shodou okolností právě já jsem při návštěvě u exhumace objevila také velkou stříbrnou medaili, která ležela pod baronovým tělem. Po vyčištění se ukázalo, že se jedná o vzácnost ze 16. století, která byla zřejmě majetkem rodu. Její hodnotu určili odborníci na více než tři miliony korun. Zůstane v Západočeském muzeu,“ sdělila starostka Duchková.

Ostatky zbývajících exhumovaných těl byly do krypty uloženy v minulých měsících.

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