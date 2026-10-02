Hrobka byla zhruba ve 40. letech minulého století vykradena a od té doby byla víceméně přístupná a devastovaná.
„Uvnitř bylo šest rakví. Abychom je mohli opravit, bylo nutné ostatky exhumovat. Zároveň je prozkoumali archeologové a podařilo se také opravit kryptu v kapli,“ říká radní Města Touškova Petr Komanec.
„Měli jsme indicie, podle kterých jsme určili, kdo ve které rakvi leží a exhumací a zkoumáním se nám to potvrdilo. Ležel tam baron Starck se svojí manželkou. A potom ještě čtyři členové rodiny Fritschů, kteří hrobku zdědili od barona Starcka po jeho smrti,“ vysvětlil.
Analýza také vyvrátila pověst, že sedmiletá dívka v jedné z rakví byla Starckovým nemanželským dítětem. Byla to sestra muže, který Starckům hrobku prodal.
Baron Starck bydlel na zámku v Čemínech a vlastnil čemínské panství, pod které Touškov spadal. Byl patronem touškovského kostela svatého Jana Křtitele. Vlastnil mnoho dolů v okolí a zaměstnával 12 tisíc horníků v celém regionu. Proto také v sobotu 3. října budou v průvodu z kostela do obnovené kaple zástupci hornických spolků.
Archeologové dnes do kostela, kde se uskuteční zádušní mše, přivezli ostatky barona Starcka a uložili je do restaurované historické rakve. Tu uzavřeli a zapečetili zástupci města.
Dovnitř vložili starostka Města Touškova Kateřina Duchková a radní Komanec schránku s poselstvím budoucím generacím a snubní prsteny šlechtického páru. Ty se našly v baronově rakvi.
„Shodou okolností právě já jsem při návštěvě u exhumace objevila také velkou stříbrnou medaili, která ležela pod baronovým tělem. Po vyčištění se ukázalo, že se jedná o vzácnost ze 16. století, která byla zřejmě majetkem rodu. Její hodnotu určili odborníci na více než tři miliony korun. Zůstane v Západočeském muzeu,“ sdělila starostka Duchková.
Ostatky zbývajících exhumovaných těl byly do krypty uloženy v minulých měsících.