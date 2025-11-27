Čtvrteční rozsudek odvolacího senátu Krajského soudu v Plzni je pravomocný. Obžalovaný k soudu nepřijel, podle advokáta Zdeňka Turka je v zahraničí. Advokát byl spokojený, že soudci jeho klienta zprostili všech obvinění.
Podle obžaloby ale medik psa týral přes čtyři měsíce. „Se svým psem Artušem zacházel způsobem, který vyvolával bolest a utrpení. Psovi prováděl punkce jehlou, zaváděl mu drén do břišní dutiny, do konečníku mu aplikoval rektální rourku, podával mu léky, které jsou na předpis, i antibiotika,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Kateřina Brožová.
„Případ byl naprosto netypický, specifický, vymykal se naprosté většině ostatních případů, které se týkají týrání zvířat,“ řekl předseda odvolacího senátu Eduard Wipplinger.
|
Bolestivými zákroky „léčil“ svého psa, soud medikovi zmírnil trest za týrání
Odvolací soudci se zabývali případem pejska už potřetí, předchozí dvě odsouzení k podmíněným trestům a zákazům chování zvířat pokaždé zrušili a případ vraceli zpátky na okresní soud, aby se tamní soudce kauzou ještě dál zabýval.
Letos v létě soudce Josef Prach souzeného muže zprostil obžaloby, odvolání státní zástupkyně dnes krajští soudci zamítli jako nedůvodné. „Se závěry okresního soudu se ztotožňujeme,“ řekl Wipplinger k osvobozujícímu verdiktu.
Obvinění je nesmysl, řekl obžalovaný
Obžalovaný před soudem vysvětloval, že k zákrokům se odhodlával jen proto, aby ulevil od zdravotních problémů tříletému psovi plemene Jack Russel. Artuš měl podle jeho vysvětlení zažívací potíže.
„Bylo zjištěno, že má zvětšenou prostatu a kýlu. Buď se nemohl vyprázdnit, nebo měl stolici kašovitou. Byl jsem s ním na vyšetření, dostal antibiotika. Nadto, co mi dali lékaři, jsem mu po antibiotikách zaváděl rektální rourku. Takovou, která se dává kojencům. Neměl ji trvale, ale jen několik minut denně. Když ji neměl, byl apatický. Zavedl jsem mu ji, protože byl nafouklý. Potom se pes pokaždé zlepšil. Vycházel jsem z odborné literatury o psech. Obvinění je nesmysl. Kdybych chtěl psa týrat, nejezdil bych s ním každý týden na veterinu,“ hájil se na začátku soudního maratonu obžalovaný mladý muž.
Psa prý má moc rád. „Nikdy jsem mu záměrně a myslím si, že ani nezáměrně neublížil. Utratil jsem hodně peněz na hodně klinikách, aby mu bylo lépe. Bohužel dopadl, jak dopadl, mrzí mě to víc než všechny ostatní. Chci ho zpátky,“ řekl před čtyřmi roky u soudu.
Navštěvoval celou řadu veterinářů
Policie se případem začala zabývat v létě 2020. Krátce předtím přivezli medikovi příbuzní Artuše na veterinární kliniku v nepříliš dobrém stavu. Podle lékařky měl pes na těle nekrózy, zlomenou jednu packu, poraněné oko, oholenou srst, byl apatický a pod vlivem léků. Pes na klinice zůstal a později mu byl odebrán.
Nejzávažnější z obvinění, tedy že psovi neléčil zlomenou packu, je podle soudců vyvráceno. Z dokumentace podle soudců vyplývá, že když si všiml kulhání psa, jel s ním na veterinu. Tam lékaři nejprve tříštivou zlomeninu zřejmě po sražení autem u psa nezjistili, až když na popud medika udělali rentgen psí nohy z jiného úhlu, tříštivá zlomenina byla vidět. „Nekladli jsme mu za vinu, že nezajistil včasné ošetření. On tvrdil, že volal na desítky klinik, ale všude byl odmítán,“ připomněl předseda odvolacího senátu.
|
Trestný čin to není, přestupek promlčen. Soud medika zprostil obžaloby z týrání psa
Samotné punkce, které medik psovi prováděl, nebo opakované zasouvání rektální rourky nestačí podle soudců k potrestání za týrání zvířat.
„Případ je netypický v tom, že obžalovaný navštěvoval opakovaně celou řadu veterinářů. Když mu jeden řekl, že nepotvrzuje problém, který obžalovaný viděl u Artuše, šel za jiným veterinářem. Navíc průběžně informoval původního majitele, od kterého Jack Russela koupil, o jeho zdravotních problémech a jak ho léčí. Nikdo ze svědků ani nenaznačil, že by se obžalovaný k psovi choval nějak špatně,“ zdůvodnil dnes soudce potvrzení zproštění obžalovaného.
Proti pravomocnému rozsudku je možné podat už jen dovolání, což je mimořádný opravný prostředek.
Soudci mimo jiné konstatovali, že po více než pěti letech od odebrání Artuše nemá cenu předávat případ k posouzení přestupkové komisi. „Ověřovali jsme to, případný přestupek by promlčený nebyl. Nezdá se nám ale účelné, aby po více než pěti letech bylo postupováno k dalšímu řízení,“ vysvětlil soudce Eduard Wipplinger.
Martin Švec je podle znalců nadprůměrně inteligentní, ale také narcistický a sebestředný. Podle informovaného zdroje studium medicíny nedokončil.
|
17. července 2020