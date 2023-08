Chci špatný přístup zdravotnictví k bezdomovcům změnit, říká medička na ulici

Co vás na myšlenku zapojit se do projektu Medici na ulici, tedy k ošetřování bezdomovců, přivedlo?

Věděla jsem o té aktivitě delší dobu. V době, kdy jsem začala studovat medicínu, se tomu věnovala kamarádka v Praze, kde Medici na ulici fungují zhruba od roku 2016. Mě ta aktivita docela nadchla, ale jednalo se o Prahu, která je trochu „z ruky“. Později za námi přišli zástupci fakulty s tím, zda bychom se té aktivitě nechtěli věnovat v Plzni. Tak jsme do toho šli.

Proč vás to téma zajímalo? Není běžné, že se někdo rozhodne pomáhat bezdomovcům. Spousta lidí k nim má averzi.

Mě rozčiluje přístup k bezdomovcům ve zdravotnictví. Setká se s tím už student v nemocnicích. Ten přístup prostě není dobrý a já jsem si myslela, že by se to dalo změnit. Také jsem za tím viděla možnost získat určitou praxi. Myslím, že je to pro studenta úžasná možnost dostat se trochu k praxi v terénu.