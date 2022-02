Matku viněnou z opakovaného dušení malé dcery soud zprostil obžaloby

„Zprošťuje se obžaloby,“ řekl dnes soudce Jan Hostaš v nepřítomnosti obžalované, která požádala, aby se soudního líčení nemusela účastnit.

„Neexistuje žádný přímý důkaz, který by svědčil o tom, že se obžalovaná dopustila jednání, které jí bylo kladeno za vinu. To samozřejmě ale neznamená, že by nemohlo být rozhodnuto o vině obžalované, pokud by ostatní nepřímé důkazy její vinu prokazovaly a tyto nepřímé důkazy by tvořily ucelený řetězec, který neumožňuje žádný jiný výklad. Podle našeho názoru ale tomu tak v dané věci není,“ vysvětlil soudce.

Neexistuje žádný přímý důkaz

Poukázal ale na to, že podle znalce dítě netrpí epilepsií, jak tvrdila obžalovaná. Stavy bezdeší tak podle soudu musely mít vnější příčinu.

„Na druhou stranu znalec připustil, že stavy bezdeší mohou vzniknout při usilovném dlouhodobém pláči, kdy se dítě takzvaně nemůže nadechnout. Neznamená to tedy, že by dítě muselo být dušeno jinou osobou. I když máme silné podezření, že se mohlo stát jednání, které je obžalované kladeno za vinu, za této situace není řetězec nepřímých důkazů ucelený, proto nemůžeme obžalovanou uznat vinnou,“ uzavřel soudce Hostaš.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se proti verdiktu soudu okamžitě odvolal.

Podle něj žena v přesně nezjištěné době od března do srpna 2020 ve svém bytě a ve Fakultní nemocnici (FN) v Plzni nejméně v šesti případech úmyslně znemožnila dýchání své nezletilé dceři.

„A to tak, že jí měla zakrýt nos a ústa rukou nebo nezjištěným předmětem. Tímto jednáním u nezletilé vyvolala stres, následné křečovité stavy a poruchy dýchání. V červenci na Dětské klinice FN v Plzni měla obžalovaná obdobným způsobem poškozené znemožnit dýchání, čímž jí měla zapříčinit špatné okysličování tkání, kdy toto jednání u poškozené vyvolalo mimo jiné zástavu dechu, přičemž k poškození mozku a dalším poruchám nedošlo jen díky včasné lékařské pomoci,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Martin Rykl.

Dvaadvacetiletá žena od počátku vinu odmítá a tvrdí, že její dcera trpí epilepsií. První záchvat se údajně objevil v březnu 2020, kdy miminku byl měsíc.

„Bylo to při koupání. Když jsme ji umyli, začala se třást, oči měla v sloup, měla divnou barvu. Druhý den jsme ji vzali do nemocnice, kde ji pod narkózou vyšetřili a po týdnu poslali domů,“ uvedla do spisu obžalovaná s tím, že dcera měla záchvaty vzteku, při kterých přestávala i dýchat.

Záchvat přišel, když matka byla s dítětem sama

Podle obžalované prodělala její dcera několik záchvatů i během hospitalizace ve FN v Plzni na Lochotíně, kde byla od července.

„Nakrmila jsem jí kaší, nechala odkrknout, položila do postýlky, zapla monitor a šla mýt nádobí. Když jsem přiběhla k postýlce, dcera tam ležela jako látková panenka. Zvonila jsem na sestřičky. Dceři (zdravotníci) masírovali hrudník a používali ambuvak (ruční dýchací přístroj, pozn. red.),“ popsala při výslechu.

Podle lékaře z dětské JIP FN Plzeň docházelo k údajným záchvatům vždy, když byla matka s dítětem sama na pokoji. Záchvaty si nedokázal vysvětlit, žádná vyšetření neodhalila jejich organický původ.

„Ani opakovaná vyšetření nevedla k odhalení zásadní patologie, která by vysvětlovala matkou popisované stavy. Nedokážu si vysvětlit, proč v průběhu hospitalizací na JIP, kdy dítě zde bylo hospitalizováno bez matky, nebyl nikdy pozorován žádný patologický stav. Naopak po překladu dítěte spolu s matkou na pokoj došlo k poruše vědomí, v jednom případě k hrozící zástavě oběhu,“ četl z výpovědi lékaře soudce Jan Hostaš.