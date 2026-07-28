„Nechtěl jsem tuto smutnou zprávu zveřejňovat v televizních sítích kvůli rodině, ale v dnešní internetové době se špatné zprávy šíří všemi možnými způsoby,“ napsal Ráž na facebookovou stránku kapely.
Zároveň dodal, že kapela ztratila svůj charakteristický hlas. „Bohužel, hlas naší kapely, Petr Slavík, zemřel v neděli večer při autonehodě v Rakousku,“ napsal.
Tragická nehoda se stala v sobotu 25. července kolem půl sedmé ráno na dálnici A9 nedaleko sjezdu Lebring. Automobil jedoucí směrem na Štýrský Hradec z dosud neobjasněných příčin sjel z vozovky a v plné rychlosti narazil do nárazového tlumiče. Rodina jela od hraničního přechodu Spielfeld na rakousko-slovinské hranici směrem na Štýrský Hradec.
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Auto narazilo v Rakousku v plné rychlosti do svodidel, Čech zraněním podlehl
Petra Slavíka transportoval záchranářský vrtulník do nemocnice ve Štýrském Hradci, kde svým zraněním podlehl. Při nehodě byly zraněny také jeho sedmačtyřicetiletá manželka a osmnáctiletá dcera, které záchranáři převezli do nemocnic.
Petr Slavík se stal zpěvákem MASH v roce 2006, kdy u mikrofonu vystřídal Tomáše Hrbáčka odcházejícího do skupiny Harlej. První koncert s kapelou odehrál v květnu téhož roku ve Staňkově na Domažlicku. Předtím působil ve skupinách Santa Zuzana a Agnes a patřil k výrazným osobnostem plzeňské rockové scény.
Kapela MASH vznikla v roce 1994 a vydala šest studiových alb.