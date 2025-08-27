Marek Ztracený pokřtil v Plzni mládě vzácné zebry. Je to pro mě déja vu, přiznal

„V sobotu máme tady v amfiteátru koncert a víme, že je hned vedle zoologická zahrada. Moc rád sem chodím. A když přišla nabídka, abych pokřtil zebru, rád jsem ji přijal. Dnes jsem tady, moc si to užívám, protože jsem tady v zoologické zahradě už dlouho nebyl, už je to nějaký pátek, je to pro mě velké déja vu,“ vysvětlil Marek Ztracený ve středu dopoledne před výběhem se zebrami.
Samička, která se narodila 28. března, má jméno Efia, což v africkém jazyce znamená narozena v pátek. Její kořeny sahají do Ghany a Pobřeží Slonoviny. Marek Ztracený ji k jménu ještě přidal Simonu.
Ředitel Zoologické zahrady města Plzně Jiří Trávníček mu vysvětlil, proč někteří jedinci mají hřívu a jiní ne.
„Rodí se obě pohlaví s hřívou. Během dospívání se ale hříva redukuje zejména u hřebců, kdy jim do tří let věku může z 90 procent nebo úplně vymizet,“ upozornil ředitel.
Zebra bezhřívá je poddruhem zebry stepní, v Evropě ji chová zhruba 11 zoologických zahrad o počtu lehce přes 40 kusů.
„Mezi lídry celosvětového pokusu o jejich záchranu je královedvorská a liberecká zoo,“ upřesnil mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba s tím, že v jejich výběhu jich aktuálně běhá šest. V Plzni je chovají pátým rokem a Efia Simona je pátým přírůstkem.
O vystoupení na Lochotíně snil od dětství
Sobotní koncert v lochotínském amfiteátru je poslední tečkou za jeho rozsáhlým turné po republice, které čítalo 19 koncertů. „Koncert v Plzni je vyprodaný a má pro mně speciální hodnotu. Jednak je poslední, takže to bude velké finále. Za druhé, když jsem ve svých devíti letech začínal s hudbou, vzal mě táta právě sem do amfiteátru na kapelu Slade. Stál jsem tam tenkrát s otevřenou pusou a od té doby jsem měl jediné přání vystoupit tady,“ vyprávěl zpěvák ze Železné Rudy.
V západočeské metropoli sice už hrál na různých akcích a festivalech, ale svůj vlastní koncert na Lochotíně bude mít vůbec poprvé. „Kruh se tím uzavře, moc se na to těším,“ uzavřel Ztracený s tím, že i fanoušci v Plzni se mohou těšit na ztracenou lavičku. Bude umístěna v širším centru města, kde přesně ale nechtěl dopředu prozradit.
Show Marka Ztraceného bude v sobotu zahájena v 15.45 hodin, vlastní vystoupení bude na programu v 19.45 hodin. Program, který v rámci Zpátky Tour 2025 zažilo v předchozích týdnech již více než sto čtyřicet tisíc fanoušků, je bohatě postavený a je kombinací odpolední a večerní show.
„Můžete se těšit na skvělou zpěvačku Kateřinu Marii Tichou jakožto hudebního hosta a zachraňovat životy se budou se záchranářem Markem Dvořákem a tím to rozhodně nekončí,“ avizoval Marek Ztracený na svých webových stránkách a sociálních sítích.
Plánována je například i autogramiáda čtyřnásobného držitele Zlatého slavíka, ale hlavně bude celá show o živé hudbě, protože od té měl populární zpěvák v posledních dvou letech poměrně dlouhou pauzu.