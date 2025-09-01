Marek Ztracený rozvášnil plzeňský amfiteátr, s dojetím vzpomínal na tátu

Skladatel a zpěvák Marek Ztracený zakončil v sobotu v Plzni svoji šňůru dvaceti koncertů po České republice. Za zpěvákem ze Železné Rudy, který se na koncertní pódia vrátil po dvou letech, přijely tisíce lidí. Lochotínský amfiteátr byl beznadějně vyprodaný. Svoji poslední ztracenou lavičku umístil u centra města na místo, které je pro něj srdeční záležitostí.

Pro Marka Ztraceného byl plzeňský koncert výjimečný. Jednak byl v rámci (je) Zpátky tour posledním, ale především byl vzpomínkou na otce.

„Ahoj táto, pamatuješ, jak jsi mě tenkrát vzal jako malého na koncert skupiny Slade do plzeňského amfiteátru? Jak si mě držel celý koncert na ramenou a já začal snít o tom, že jednou tu udělám svůj koncert? V devíti letech to znělo legračně, já vím. A dnes se to stalo, po 31 letech. Celou dobu jsem tě tam viděl a doufal, že ty vidíš mě. Atmosféra brala dech, Plzeňáci šíleli a my s nimi. Byl to jeden z těch koncertů, na které nikdy nezapomenu a věřím, že bys byl pyšný. Přijela celá rodina, půlka Rudy a mimochodem jsme trhli rekord v návštěvnosti tohohle legendárního místa a zakončili naše neuvěřitelné turné. Díky, že si to tenkrát odstartoval, dnes to bylo pro tebe,“ děkoval Marek Ztracený chvějícím se hlasem svému zesnulému otci a hrál přitom na klavír píseň Ztrácíš.

Sobotní koncert byl nezapomenutelným zážitkem. Marek Ztracený své fanoušky dostal do varu. (30. srpna 2025)
Marek Ztracený vyprodal lochotínský amfiteátr. Sobotní koncert byl nabitý neskutečnou energií. Na příští rok plánuje megakoncert v Praze. (30. srpna 2025)
„Strašně se bojím výšek, ale Plzeň jsem musel pozdravit nějak speciálně,“ řekl na úvod koncertu Marek Ztracený, který se nechal vyvézt vysoko nad pódium. (30. srpna 2025)
Marek Ztracený a jeho kapela uzavřel šňůru koncertů v rámci (je) Zpátky tour v Plzni. Lochotínský amfiteátr praskal ve švech. (30. srpna 2025)
Hostem sobotního koncertu byla básnířka Kateřina Pokorná známá pod přezdívkou Svojost. (30. srpna 2025)
22 fotografií

Dojemné chvíle se střídaly jedna za druhou. Zpěvák věnoval píseň i své mamince, která si koncert nenechala, stejně jako dalších 17 tisíc lidí, ujít.

Téměř dvouhodinová show byla nabitá pozitivní energií, Marek Ztracený byl vtipný, dav s ním na povel nejen zpíval a tleskal do rytmu, ale i rozsvěcoval mobilní telefony tak, jak si zpěvák přál. „Nekoukejte se pořád na něj, tak jako má hezký vlasy, no a co?“ ptal se s úsměvem na rtu jedné fanynky, která nemohla odtrhnout oči z dlouhovlasého kytaristy Patrika Bartka, který připomíná rockového kytaristu Slashe z legendární kapely Guns N’ Roses.

Kromě Kateřiny Marie Tiché, která byla předskokankou, Marek Ztracený pozval na pódium i básnířku Kateřinu Pokornou známou pod přezdívkou Svojost. Překvapením pro plzeňské publikum bylo vystoupení kytaristy Pepy Bolana z Mandrage, který spolu s kapelou Marka Ztraceného zahrál hit Hledá se žena.

Marek Ztracený pokřtil v Plzni mládě vzácné zebry. Je to pro mě déja vu, přiznal

„Těžko popsat pocity tomu, kdo tohle nezažije osobně. Sny se plní a já děkuju, že jsem mohla být u toho. Bylo to nezapomenutelný a slzy padaly. Úžasný zážitek a ten nával pozitivní energie jak z pódia tak od lidí v amfiteátru, no prostě famózní. Byl to super koncert od začátku až do konce,“ zní například jeden z nepřeberného množství kladných ohlasů, jenž návštěvníci koncertu napsali na facebookový profil Marka Ztraceného.

I když koncertní šňůra Marka Ztraceného právě skončila, pauzu si s kapelou rozhodně nedá. Už nyní plánuje megakoncert v Praze. „Kde to bude zatím nemůžu prozradit. Ale bude to na místě, kde 30 let nikdo nehrál. Přijdete? “ zeptal se na konci show směrem k nadšenému publiku. To mu dalo bouřlivě najevo, že si hity jako Naše cesty, Ta bílá ti sluší, Dvě láhve vína, Originál, Naše cesty či poslední novinku Zastav mě chce naživo užít minimálně ještě jednou.

Marek Ztracený i do Plzně, stejně jako do 19 předchozích měst, přivezl svoji ztracenou lavičku s logem: Sedni si, pokud se potřebuješ ztratit nebo najít. Umístil ji na místo, které je pro něj srdeční záležitostí. „Budu ji chodit kontrolovat každý zápas,“ slíbil před stadionem fotbalové Viktorky.

