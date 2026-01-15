Standardní domácnost, psi vyhublí na kost, zaznělo u soudu. Manžele viní z týrání

Petr Ježek
  16:40
S dvojicí obžalovanou z týrání psů pokračovalo ve čtvrtek líčení u plzeňského okresního soudu. Manželé je neočkovali, nezajišťovali jim dostatek jídla a vody, dva stafordští bulteriéři byli vyhublí na kost. Psy jim nakonec odebrali. Zvláštní bylo, že ačkoliv psi strádali, domácnost byla v pořádku.
Při odebírání původním majitelům byli oba dlouhodobě týraní psi kost a kůže. (5. srpna 2025)

Manželé stanuli u Okresního soudu Plzeň-město. Obžaloba je viní z týrání...
Psa jsem viděl mezerou u branky, byl kost a kůže. Tak ve čtvrtek popisoval plzeňský policista František B. samosoudci, co mu utkvělo v paměti, když jeli s kolegou před téměř dvěma roky prověřit oznámení o možném týrání psů v rodinném domě na okraji Plzně.

Podle spisu měli pětatřicetiletí manželé v domě dva velmi vyhublé stafordšírské bulteriéry. V polovině dubna 2024, necelý týden po prvním oznámení o možném týrání zvířat, veterináři společně s právníky odebrali obě zvířata majitelům.

Podle obžaloby psi neměli dostatek potravy zřejmě už v průběhu roku 2023. „Obvinění s nimi byli v každodenním kontaktu a nejméně po dobu měsíců až jednoho roku, zvířatům nezajistili základní výživové podmínky, zejména dostatečný přísun krmiva. Tím způsobili oběma psům utrpení extrémní podvýživou, hrozilo selhání metabolismu, snížení hladiny bílkovin v krvi i selhávání jater,“ popisuje obžaloba.

Psy měli vyhublé na kost, viní manžele. Měnili jsme krmivo kvůli penězům, hájí se

Manžele viní státní zástupkyně i z toho, že psy nenechali očkovat poslední tři roky před odebráním.

Právník odboru životního prostředí plzeňského magistrátu Miroslav Vacka společně s lidmi z veterinární správy posuzovali v dubnu 2024 situaci psů přímo v rodinném domě. Po jejich rozhodnutí byla obě zvířata odvezena z rodinného domu do dočasné péče. V té době byla podle spisu asi na dvou třetinách obvyklé váhy takových psů.

„Když se řeší předběžná péče spojená s odebráním zvířat, většinou bývá neutěšený i stav prostorů. Tady byli dva velice vyhublí psi, ale v kontrastu s tím byla domácnost zcela standardní. To se nestává,“ popsal právník.

Obžalovaní manželé vysvětlovali, že na začátku roku 2024 psi trpěli průjmy. „Přešli jsme na dietu. Na veterině jsme s nimi nebyli, mysleli jsme, že to zvládneme doma. Říkala jsem si, že hubnutí možná mohlo být nějakou otravou a strava asi také nemusela být úplně vhodná,“ vysvětlovala obžalovaná.

Obě zvířata začala po čase přibývat na váze, na jaře 2024 ale zase začala hubnout. „Věděli jsme, že to není dobré. Ale báli jsme se, že by o nás někdo mohl říct, že se třeba špatně staráme i o děti,“ vysvětlovala souzená, proč nejeli se zvířaty na veterinu.

Její muž připustil, že psům kupovali různé krmivo i podle finanční situace v rodině. „Granulí i vody měli psi dost, krmili jsme je dvakrát až třikrát denně,“ popisoval souzený muž.

Soudci vysvětloval, že on sám psa nikdy neměl. S ním přišla do vztahu až jeho partnerka. Po dalším roce a půl si pořídili fenku. „Manželka si to přála,“ dodal na vysvětlenou.

Jako svědek nyní vypovídal i někdejší partner obžalované ženy, protože staršího ze psů si pořizovali v roce 2013, v té době spolu ještě žili.

Bývalý přítel chtěl mít psa tlustějšího, žena naopak hubenějšího

„Rozešli jsme se v roce 2015, pak jsem si ho půjčoval na víkendy asi jednou za dva týdny. Tak to bylo asi do roku 2020. Pak jsem ho měl méně často. Naposledy jsem ho viděl 9. září 2023. Měli jsme neshodu v tom, jak má vypadat. Já byl zastáncem toho, že má být tlustější. Ona ho chtěla hubeného. Když jsem ho měl u sebe, měl neustále plnou misku granulí, já mu je nevážil. Určitě jsem mu dával víc, než byla napsaná gramáž na pytli. Pes byl od mala hubenější, ale že by strádal, to ne. Když jsem ho viděl naposledy, byl takový hubenější,“ popisoval muž.

Dodal, že bývalá partnerka naopak požadovala, aby psovi celkovou dávku granulí doporučovanou na den rozdělil na dvě až tři dávky a ty mu dával v průběhu dne. Nic navíc.

Na konci ocasu koukala kost. V Žatci našli zuboženého psa, museli ho utratit

Veterináři a policisté se o případu dvojice velmi vyhublých psů dozvěděli náhodou. Psům se podařilo na chvíli utéct ze zahrady a na cestě je spatřila mladá žena, která šla kolem. Tu vizuální stav psů tak vyděsil, že okamžitě vytočila tísňovou linku a operátorovi vše popsala.

Obě zvířata skončila po odebrání v útulku, obžalovaným by se už neměla nikdy vrátit. Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.

6. listopadu 2025

Standardní domácnost, psi vyhublí na kost, zaznělo u soudu. Manžele viní z týrání

Při odebírání původním majitelům byli oba dlouhodobě týraní psi kost a kůže.

S dvojicí obžalovanou z týrání psů pokračovalo ve čtvrtek líčení u plzeňského okresního soudu. Manželé je neočkovali, nezajišťovali jim dostatek jídla a vody, dva stafordští bulteriéři byli vyhublí

15. ledna 2026  16:40

