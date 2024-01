Prase uteklo z chlívku a prohánělo se vesnicí, lapili ho do volejbalové sítě

Když malesického starostu Aleše Tolara místní občané upozornili na to, že kolem hřbitova pobíhá albín divočák, neváhal a okamžitě vyrazil na místo. A na pomoc povolal i místní hasiče.

„Ukázalo se, že se nejedná o divočáka, ale prase domácí strakaté, které zřejmě někomu pláchlo z chlívku,“ vzpomíná na víkendový ´mimořádný´ zásah starosta plzeňského obvodu.

Muži se snažili útěkáře polapit do dvou volejbalových sítí, což se jim nakonec i podařilo. Nebylo to ale vůbec jednoduché. „Zatáhni to, lehni na něj. Je za popelnicí, jde sem,“ je slyšet ve videu, které natáčel jeden z naháněčů, který se při zadržení pobíhajícího prasete sám hodně zadýchal.

„Dalo nám to pořádně zabrat a dlouho se čuník asi i celkem dobře bavil, když jsme se na něj vyzbrojili hned dvěma volejbalovými sítěmi, ale pokaždé se nám z pasti snadno dostal. Nakonec zvítězila lest, hasičská mrštnost i odvaha,“ zhodnotil Tolar a vysvětlil, že pašíka se jim podařilo odlovit přímo na hřbitově, kde ho zřejmě prostředí natolik vyděsilo, že začal spolupracovat, nechal se zahnat do rohu a odchytit, aniž by tam stačil napáchat nějaké škody nebo nepořádek.

Čuníka převezli do statku, kde čeká na svého chovatele. Starosta ještě s úsměvem dodal, že síť, která se stala pro prase osudnou, je naprosto v pořádku, ale asi bude teď snazší u ní zahrát takzvané ´prase´.