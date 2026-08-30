Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na povolení čekal pět let, jiný investor dvanáct. Malé vodní elektrárny brzdí úřady

Jitka Kubíková Šrámková
  8:18
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Boj proti suchu je možný i s pomocí malých vodních elektráren (MVE), protože některé zadržují vodu v krajině. Povolovací procesy jsou však tak dlouhé, že investory to většinou odrazuje.

Třeba firmě MVE Nový mlýn, která obnovuje MVE u Stříbra, trvala příprava 12 let. Pět let na stavební povolení čekal Jiří Kořínek, který MVE postavil v roce 2016 v Chrástu u Plzně.

Dnes by prý čekal mnohem déle, protože povolovací proces se ještě zkomplikoval. Současné vládě by Kořínek doporučil něco jako akcelerační zóny na tocích pro zrychlení výstavby MVE. Odborníci totiž tvrdí, že potenciál je v zemi z 50 procent nevyužitý.

Nahlédli jsme do měnírny PMDP. Elektřina proudí kabely tlustými jako ruka

„V Česku se postaví za rok jen zhruba dvě malé vodní elektrárny. Přitom v celé ČR je 6 600 jezů, které by potenciálně šly energeticky využít,“ říká předseda Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů (SPVEZ) Miloň Vojnar.

Jednu elektrárnu nyní staví u Stříbra firma MVE Nový mlýn. Získat stavební povolení na obnovu elektrárny trvalo zhruba od roku 2007 do roku 2019. Pak se ještě přes pět let s ministerstvem zemědělství řešil kousek pozemku Povodí Vltavy ležící pod původním náhonem.

Boj dvou veřejných zájmů

Miloň Vojnar potvrzuje, že když se někdo rozhodne postavit MVE, je to v průměru běh na sedm až deset let. „Bojuje se hlavně s životním prostředím. Nastává boj dvou veřejných zájmů. Na jedné straně je energetická soběstačnost, nezávislost na fosilních palivech a bezpečnost státu, na druhé straně ochrana životního prostředí. Argumentem hlavně bývá fakt, že se v místě vyskytuje nějaký živočich, který ve finále ale není v ohrožení. Během stavby je ohroženo pár jedinců,“ tvrdí Vojnar.

I podnikatel Jiří Kořínek si myslí, že ekologie se dostala za hranu a investorům klade takové nároky, že často dospějí k názoru, že je nereálné vodní dílo postavit.

Zoolog, ekolog a učitel na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Mojmír Vlašín uvedl, že MVE jsou sice alternativním zdrojem energie, ale povolovací proces musí trvat dlouho, protože řeší i otázku, kolik vody si může MVE vzít z toku, aby byl život v řece zachován.

Vodáci mají v Plzni na Radbuze svůj minikanál s vracáky, vlnami a válci

Podle Vlašína se občas stává, že majitel s cílem získat co nejvíc vodní energie sebere veškerou vodu a řeka je na suchu. Majitelé oponují tím, že v současné době většina MVE nejede.

„To se dá brát jako argument, ale majitelé MVE by si měli uvědomit, že povolování nějakou dobu trvá a že je to v pořádku. Musí doložit posouzení vlivu na životní prostředí, což trvá minimálně dva roky, celou sezonu se totiž musí území sledovat, veřejné projednání trvá druhý rok, třetí rok může trvat vlastní povolení, pokud je tam nějaký problém, tak pět let. Ale 12 let, to si nedovedu představit,“ říká Vlašín.

Argument obhajující MVE tím, že vodní zdroje u jezů zadržují vody v krajině, nebere. Použít se dá v případě, že u elektrárny je vodu zadržující náhon. „Ten už k zadržování přispívá, stejně jako tůně nebo rybníky,“ říká Vlašín.

Jez kvůli ochraně přírody mohou odstranit

A není škoda, že se tisíce jezů energeticky nevyužívají, když už byly v minulosti vybudované? „Přijali jsme evropskou směrnici o obnově přírody a kromě poškozených oblastí typu vytěžených jam po hnědouhelných dolech se podporuje i kontinuita vodních toků, aby ryby mohly migrovat. Jezy byly v minulosti vybudované, ale některé už tam nemají co dělat. Jez může být využitý pro vodní elektrárnu, ale může být také kvůli ochraně přírody odstraněn. Nedá se to říci paušálně, každý se musí posoudit v procesu EIA. Jisté ale je, že když se tam MVE postaví, jez už nepůjde zrušit,“ sdělil Vlašín.

Úhlavu musí kvůli suchu dotovat nýrská přehrada, Plzeň by jinak byla bez vody

Vlastník elektrárny v Chrástu Jiří Kořínek je přesto přesvědčený, že by se v Plzeňském kraji našlo několik desítek lokalit, kde by mohly MVE vyrůst. „Drobnou měrou přispívají i k protipovodňové ochraně,“ dodává Kořínek. Navíc jsou podle něj vhodným doplňkem k fotovoltaickým elektrárnám, které jsou nejefektivnější hlavně v létě, zatímco MVE od podzimu do jara, kdy je nejvíce vody. „Nyní většina z nich kvůli nízkým hladinám řek energii nevyrábí. Moje také ne,“ říká.

Co se akceleračních zón týká, šlo by podle Kořínkova názoru vytipovat lokality na řekách, kde by budování MVE dávalo smysl, považovalo se za státní zájem a povolování by tedy bylo rychlejší. „Nějaká legislativa se chystá hlavně v souvislosti s novým stavebním zákonem, snad se bude blýskat na lepší časy,“ dodává Miloň Vojnar.

Řenče zasáhnou tři akcelerační zóny. Tlak kvůli větrníkům je neúnosný, říká starostka

V Česku je 1440 malých vodních elektráren

V Česku je nyní asi 1 440 MVE. „Je to málo, když uvážíme, že v minulosti bylo na území České republiky 15 tisíc těchto malých vodních děl,“ připomíná Vojnar.

Ve srovnání třeba s fotovoltaickou elektrárnou je MVE náročnější na provozování. „Je to živý zdroj, kde se pořád něco točí. Provoz ovlivňují například naplaveniny v řece, ledová tříšť, musím ji tedy čistit, musím se o ni stále starat. Na rozdíl od fotovoltaiky je nezbytná i budova,“ popisuje Kořínek.

V současnosti by podle něj největší smysl měly přečerpávací elektrárny, protože je třeba energii ukládat. „Je to nejčistší zdroj ukládání energie s nekonečnou životností,“ uvádí Kořínek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Lijáky zatopily sklepy, padaly stromy. Ve středních Čechách napršelo 10 centimetrů

Hasiči v Moravskoslezském kraji po noční bouřce hlavně odstraňovali spadlé...

Intenzivní srážky a bouřky již v pátek odpoledne dorazily do Česka. Během noci na sobotu poté přecházely přes značnou část území. V sobotu ráno hasiči na sociální síti X uvedli, že mají za sebou 715...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Vězení se nebojím. Už jsem tam byl pětkrát, chvástal se nebinární Míša u soudu

Kontroverzní plzeňská postava Michal Maxa před budovou Okresního soudu...

Osm měsíců vězení navrhl v obžalobě státní zástupce šestačtyřicetiletému Michalu Maxovi z Plzně za výtržnictví a pomluvu policisty, o kterém podle spisu opakovaně nepravdivě rozhlašoval, že byl ve...

Festival Hip Hop Kemp zrušili den před zahájením. Nepřilákal dost lidí

Několik lidí si rozložilo u Hadačky stany a přespali v nich. Těšili se na Hip...

Organizátoři na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Kemp. Začít měl v pátek v areálu Cosmo Hadačka u Kralovic na severním Plzeňsku. Podle pořadatelů se sešlo několik nepříznivých okolností a...

Muž znásilňoval dívenku, matka jí držela ruce. Prý zlobila. U soudu to s dvojicí nehnulo

Premium
Krajský soud v Plzni potrestal dvojici z Karlovarska za dlouhodobé týrání a...

Bití dětí rukama, vařečkou nebo páskem hlava nehlava kvůli drobnostem. Zavírání do sklepa, trápení hladem. Minimálně dvě dívky, když navštěvovaly základní školu, čelily opakovanému znásilňování. Tyto...

Při noční nehodě na D5 na Rokycansku zemřela řidička BMW

ilustrační snímek

Jednu oběť a jedno vážné zranění si vyžádala noční nehoda osobního auta na dálnici D5 na Rokycansku. Kolem 02:30 na 48. kilometru dálnice ve směru od Rozvadova na Prahu havaroval vůz BMW s cizí...

29. srpna 2026  8:53,  aktualizováno  12:55

Co všechno se dá vytočit ze špalku? Dřevosoustružníci ukážou své umění v Plzni

Martin Moravec se jako koníčku ve své dílně v Plzni-Křimicích věnuje...

Zhruba desítka dřevosoustružníků z celé republiky bude mít 12. září setkání v plzeňských Křimicích. V areálu restaurace Roští budou zájemcům od 10 hodin dopoledne předvádět, co je možné vytočit ze...

29. srpna 2026  9:30

Brighton bude odměna pro fanoušky, říká Kozel. Na soka z Ostrovů se těší i v Plzni

Jablonecký Martin Cedidla hlavičkuje v utkání s Glasgow Rangers.

Nefalšované nadšení ze čtvrtečního postupu přes slavný Glasgow Rangers vystřídalo v Jablonci vzrušující očekávání. Na jaké soupeře narazí tým trenéra Kozla v hlavní fázi Konferenční ligy? S napětím a...

29. srpna 2026  8:44

Plzeň posílila obranu. Z Midtjyllandu přichází Gabriel, podepsal na tři roky

Mads Bech (vlevo) a Adam Gabriel z Midtjyllandu se radují z gólu.

Vytoužená posila do obrany. Fotbalisty Plzně posílil pravý bek Adam Gabriel, pětadvacetiletý hráč s jedním startem za českou reprezentaci přestoupil do Viktorie z dánského Midtjyllandu a v novém...

28. srpna 2026  19:41

Parník na Hracholuskách kvůli suchu dojezdil, vytáhli ho na poslední chvíli

Kvůli nízké hladině Hracholuské přehrady skončil už provoz výletního parníku....

Výletní loď pro 150 lidí na přehradě Hracholusky na Plzeňsku letos dojezdila předčasně. Hladina v nádrži poklesla natolik, že kdyby provozovatelé čekali do příštího týdne, plavidlo by už zřejmě...

28. srpna 2026  16:06

Plzeň začne s renovací sálu v Pekle, na první etapu má tři čtvrtě miliardy

Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem

Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno tři čtvrtě miliardy korun. Po...

28. srpna 2026  12:50

Měl neléčenou zlomeninu, poškozená střeva i kýlu. Zuboženého psa někdo odložil

Míša absolvoval jednu operaci, další zákrok ho ještě čeká.

Šestiletý pes měl neléčenou zlomeninu, poškozená střeva a nebyl schopný se sám vyprázdnit. V takto žalostném stavu ho nalezla pracovnice útulku v Domažlicích. Byl uvázaný u vrat zařízení, zřejmě ho...

28. srpna 2026  10:50

Bláznivý debut s plzeňskou postupovou tečkou. Cítili jsme krev, hlásí trenér Kováč

Plzeňský trenér Radoslav Kováč v zápase proti Crvene zvezdě Bělehrad.

Trenér Radoslav Kováč prožil úspěšnou premiéru na plzeňské lavičce a po utkání svlečený do půl těla bujaře slavil s fanoušky účast v Evropské lize. „Myslím, že ten zápas měl úplně všechno. Nedali...

28. srpna 2026  7:22

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

27. srpna 2026  18:59,  aktualizováno  22:04

Žemlička mění plány, místo finského angažmá bude hrát extraligu za Plzeň

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Hokejový útočník Richard Žemlička bude působit v extraligové Plzni. Dvacetiletý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů měl přitom původně hrát ve finském týmu SaiPa Lappeenranta,...

27. srpna 2026  17:43

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Škoda po pěti letech v ostravské Ekově zdvojnásobila tržby i počet pracovníků

Pracovníci Škody Ekova v Martinově opravují a sestavují kolejová vozidla....

Pět let po napínavém prodeji ostravské Ekovy za 320 milionů korun vykazuje Škoda Transportation v Martinově rekordní čísla a rozptyluje tehdejší obavy. Firma navýšila počet zaměstnanců ze 188 na 350,...

27. srpna 2026  16:20

Vzrostlé jilmy už zdobí plzeňské náměstí, proměna jde do finále. Spor s památkáři trvá

Město Plzeň dokončuje 1. etapu rekonstrukce náměstí Republiky. Ta zahrnula...

Sázením vzrostlých jilmů ve čtvrtek dopoledne vrcholila úprava západní strany náměstí Republiky v Plzni. Změna má vytvořit lepší podmínky pro pobyt na náměstí, zásadně zklidnit provoz uzavřením...

27. srpna 2026  15:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.