Podle šéfa plzeňského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslava Blabola bude rozšířená a modernizovaná okružní křižovatka zprovozněna bez omezení do 1. září.

„Doprava po provozované části bude v létě vedena obousměrně,“ řekla Martina Kozlíková z plzeňské správy ŘSD. Už od 17. do 31. května budou menší dopravní omezení na příjezdových větvích, která jsou nutná jako příprava pro velkou uzavírku.

Od 1. června do 4. července budou stavbaři budovat prstenec v severovýchodní části křižovatky na příjezdové větvi Folmavská, Domažlická (směr centrum) a Regensburská ke Globusu.

Ve druhé etapě od 4. do 30. srpna budou pracovat v jihovýchodní části křižovatky, tedy na výjezdové větvi Folmavská, Regensburská ve směru ke křižovatce, na Obchodní a Domažlickou k přivaděči na dálnici D5. „Po dobu obou etap budou na uzavřených ramenech překopy pro pokládku sítí a vrstev vozovky pro rozšíření ramen křižovatky, osazovaní sloupů trakčního vedení a instalace sloupů a kabelů pro budoucí řízení křižovatky semafory,“ uvedla Kozlíková.

Pro uzavřené směry byly v obou etapách stanoveny shodné objízdné trasy. Ve směru na Domažlice pro silnici I/26 a přivaděč D5 je navržena po silnici I/27 na Klatovy a po D5 k mimoúrovňové křižovatce Sulkov na exitu 89.

Pro Domažlickou ulici je objízdná trasa navržena ve směru Folmavská - Sukova - Klatovská až na Sady pětatřicátníků - Přemyslova - Domažlická. Pro Obchodní ulici pak po místních komunikacích U Nové Hospody a Podnikatelské. Upraví se také linky MHD, omezení budou i na cyklostezkách a chodnících.

Podle Blabola běží stavba podle harmonogramu a problémy se zatím nevyskytly. „Zprovoznění křižovatky by mělo být nejdéle 1. září, až začnou lidé chodit po prázdninách do práce a děti do školy. Do listopadu tam už budou probíhat jen úpravy kolem,“ uvedl Blabol.

Šestiměsíční přestavba kruhového objezdu u Makra, kudy projíždí až 48 tisíc aut denně, bude stát 275 milionů korun. Na Borských polích ve směru na D5 a Domažlice vznikne místo klasické kruhové tzv. turbookružní křižovatka se dvěma pásy, kde už se nebudou vozidla proplétat, zvýší se její kapacita a plynulost i bezpečnost jízdy.

Na všech šesti ramenech bude křižovatka světelně řízená. Protilehlá ramena budou mít vždy na dvě minuty zelenou a na ostatních ramenech bude červená. Na pěti výjezdech vzniknou přechody pro chodce, větší budou světelně řízené.

