Madlenka sbírá jednu medaili za druhou, teď chce jet na olympiádu

I když rodičům Madlenky po narození doporučovali, aby ji dali spíš do ústavu, pokud se nechtějí rozejít, vydali se úplně jinou cestou.

Veškerý svůj volný čas i svoji empatii vložili do dívky, která jim dnes vozí z atletických a lyžařských závodů medaile. A co je hlavní: nerozešli se, naopak to jejich vztah posílilo.

Letos se měla Madlenka účastnit i paralympijských her v Paříži, na které poprvé v historii měla být zařazena i kategorie sportovců s Downovým syndromem. „Ale vypadá to, že se to uskuteční až za čtyři roky v americkém Los Angeles,“ říká maminka Adriana Sailerová s tím, že cíl účastnit se her stále trvá. Jen se posunul o čtyři roky.

Loni v červnu však Madlenka soutěžila na Virtus Global Games Vichy France 2023, kde měřila síly v atletických disciplinách běhu na 100 a 200 metrů. „Ve stovce se dostala do finálové skupiny, celkově ve světě skončila sedmá, ve dvoustovce osmá. Za tři měsíce jsme vyrazili do Padovy do Itálie na mistrovství Evropy pro sportovce s Downovým syndromem, kde byla Madlenka druhá ve dvoustovce, třetí ve čtyřstovce a zlatou získala ve štafetě českého týmu,“ vypráví Adriana Sailerová.

Madlenku nezastavil ani úraz

Právě tyto výsledky ukázaly, že Madlenka je opravdová bojovnice. V lednu 2022 si totiž při lyžařském tréninku přetrhla přední zkřížený vaz a natrhla si roh menisku. V březnu podstoupila operaci a celý rok 2022 rehabilitovala. I když byla podle rodičů neskutečně smutná, že nemůže závodit, přesto se nevzdala a v následujícím roce se v atletických disciplinách postupně dostala až na nejvyšší stupeň vítězů.

Úraz ji nezastavil ani v závodním lyžování. Uplynulou lyžařskou sezonu jezdila evropský pohár, v jehož rámci byla na závodech v obřím, superobřím slalomu a ve slalomu v Rakousku, ve Francii a v Itálii. Sezonu uzavřela v kategorii sportovců s Downovým syndromem jako druhá v Evropě, přičemž konkurence byla velmi silná.

Minulý týden Madlenka trénovala na atletickém stadionu v Plzni ve Skvrňanech na dvoustovku a čtyřstovku. „Měli jsme trošku zvláštní styl přípravy, abychom natrénovali vytrvalost, ale teď už se dostáváme do rychlostního módu. Madlenka se stále zlepšuje, mám z toho radost,“ popsala trenérka Eliška Maršálková.

Osobní rekord mladé závodnice z italské Padovy je nyní na dvoustovce 40,5 sekundy. „Je to slušné, ale cíl máme ambicióznější, protože se jedná o hodně motivovanou sportovkyni. V její hlavě určitě bude meta, která je hodně náročná, ale je to i v těle, tak uvidíme, ale tři sekundy dolů je určitě náš cíl. Čas pod 38 sekund na dvoustovce by byl krásný výkon, s kterým by Madlenka mohla v Evropě počítat s další medailí,“ popsala trenérka.

Madlenčina motivace vyhrávat je podle ní často větší než u zdravých sportovců. „Mým vzorem je Tereza Petržilková,“ sdělila Madlenka na adresu úspěšné reprezentantky z atletického klubu AK Škoda Plzeň.

Většinu peněz na závodění a trénování zatím Sailerovi platí z rodinného rozpočtu. Rodiče se však radují z toho, že na Madlenčiny úspěchy reagují i firmy, které začínají poskytovat sponzorské příspěvky. Podobné je to například s plzeňským hejtmanstvím, které formou dotací pokrývá část nákladů na výjezdy na závody.