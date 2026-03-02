Policie obvinila muže s mačetou zadrženého u školy. Podezírá ho i z dalšího činu

Policisté zadrželi ozbrojeného muže po telefonátu svědka na tísňovou linku. Na místo se sjelo několik hlídek.
„Zahájili jsme trestní stíhání devětatřicetiletého muže, je obviněný ze spáchání přečinu výtržnictví. V průběhu prověřování policisté zjistili další skutečnosti související s jiným jednáním, a muže proto obvinili také ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Policisté zatím přesněji nespecifikují, co předcházelo zadržení v centru Nezvěstic. Naznačili ale, že silně opilý muž vyhrožoval na jiném místě mladistvému. Přímo před školou ale nikomu konkrétnímu nehrozil, mačetu tam údajně ani neukazoval.
„S ohledem na to, že v případu figurují osoby mladší osmnácti let a vyšetřování nadále probíhá, nebudeme v tuto chvíli poskytovat bližší informace,“ řekla Raindlová.
U školy je muž s mačetou v ruce, volali lidé policistům. Na místě ho zadrželi
Starosta Nezvěstic Lukáš Karkoš několik hodin po zadržení muže uvedl, že škola o incidentu ihned informovala rodiče žáků.
Podle důvěryhodného zdroje soudce neshledal důvody ke vzetí muže do vazby. Zakázal mu ale jakýkoli kontakt s člověkem, kterému podle obvinění vyhrožoval.