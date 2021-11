Lyžování vyjde letos dráž, na Špičáku ceny narostou o deset procent

„Nezdražíme o více než deset procent,“ sdělil jednatel SKI Kašperky Lukáš Pokorný.

Ladislav Zísler, který provozuje areál Nad Nádražím-Belveder, sdělil, že takto razantně firma nezdražovala ještě nikdy.

„Vždycky jsme zvyšovaly ceny o tři čtyři procenta. Cenový skok je reakcí na nárůst cen energií, které nám ve srovnání s loňským rokem poskočily o 30 a 40 procent, zvýšila se i cena pohonných hmot i mzdové náklady a inflace,“ vysvětlil Zísler z areálu, který podobně jako ostatní lyžařská centra loni jel pouze mezi 18. a 26. prosincem.

Je zde 3,5 kilometru sjezdovek a šest lyžařských vleků, každý den v sezoně nabízí sjezdovka Nad Nádražím večerní lyžování.

Výsledkem zdražování bude, že celodenní skipas pro dospělého přijde na Špičáku na 750 korun, když si ale lístek lidé koupí přes e-shop, bude to znamenat pětiprocentní slevu.

Areál Nad Nádražím-Belveder nabídne tuto jízdenku za 650 korun, výrazně ale zvýhodňuje rodinné jízdenky.

V Kašperských horách by měla být cena celodenního skipasu pro dospělého maximálně 473 korun.

Ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík konstatoval, že nyní firma dolaďuje online prodej všech služeb tak, aby bylo možné vložit potvrzení o očkování nebo o prodělané nemoci.

Celodenní skipas na Špičák za 750 korun

„Budeme namátkově prověřovat, zda tam někdo nenahrál nějaký nesmysl, což by znamenalo, že bychom jízdenku zablokovali. Před turnikety budou zaměstnanci provádět namátkové kontroly toho, zda lidé splňují covidové podmínky,“ popsal Kasík.

Kdo na Špičáku využije online prodeje, dostane slevu pět procent. „A dostane se tak pod inflaci,“ podotkl Kasík. Z TOP deseti českých ski areálů by měl mít ten špičácký podle Kasíka nejlevnější jízdenku. Na Špičáku je 8,5 kilometru sjezdovek, které se skoro všechny zasněžují. Je zde i parkování zdarma pro 230 aut.

Areál letos především do nové techniky investoval tři miliony korun. „Mezi chatami Blaženka a Anička je nový kiosek řešený formou vyhřívaného stanu se skibarem,“ přiblížil další novinku Kasík.

O největší zamýšlené investici - multifunkčním centru s ubytováním a velkým gastroprovozem, která byla považovaná léta za hotovou věc, bude znovu hlasovat v nejbližší době představenstvo firmy. Za obezřetností při rozhodování o velké investici je i loňská covidem zmařená sezona, která všem skiareálům přinesla ztrátu.

Návštěvníci mohou využít parkovací plochy parkoviště na Gerlově Huti

parkoviště pod sjezdovkami Belveder

u bývalé tržnice Kryštof

u cukrárny Café Charlotte

podélné parkování v ulici 1. Máje za křižovatkou směrem na Špičák

městské parkoviště Kaskády

soukromé parkoviště pod Skiareálem Špičák u vlakové zastávky Špičák

parkoviště areálu Ski&Bike Špičák a parkoviště u hotelu Karl na Špičáckém sedle

parkoviště v centru Hojsovy Stráže

„Nejdůležitější letos je, za jakých protiepidemických podmínek budeme areály provozovat,“ sdělil Zísler z areálu Nad Nádražím-Belveder.

„Zatím platí, že lidem nad 12 let budeme moct prodávat skipasy jen když předloží potvrzení o očkování, prodělání nemoci nebo test,“ dodal. Podle něj díky těmto opatřením návštěvnost areálů poklesne.

„Pokud se lidé budou moci prokázat nejen očkováním a proděláním covidu, ale i testem, klesne o 20 procent, pokud odpadne možnost testování, bude to o 30 až 40 procent,“ odhadl.

Provozovatelé železnorudských areálů si hodně slibují od skibusu, který bude zájemce převážet mezi ski areálem na Špičáku a Nad Nádražím- Belveder. Provozovat ho bude město Železná Ruda ve spolupráci se Ski&Bike Špičák a Nad Nádražím-Belveder.

„Pro lyžaře včetně běžkařů bude zdarma. Poprvé by měl vyrazit 17. prosince, bude jezdit do 20. března. Letošní sezonu bude skibusem pokryté území od Gerlovy Hutě až do Hojsovy Stráže,“ uvedl starosta Filip Smola.

Železnorudský Skibus s kapacitou 45 míst, který počítá s obsluhou parkovišť vzdálenějších od lyžařských areálů jako Kaskády nebo u Hotelu Karl, bude zajíždět až k nástupu do stop u Gerlovy Huti.