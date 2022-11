Kraj podpoří jednotný skipas, podmínkou je spojení šumavských areálů

„Podmínkou je ale spojení všech areálů. Když to funguje jinde a přináší to efekt všem, proč by systém nemohl fungovat u nás,“ uvedl radní Plzeňského kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libor Picka, který už na začátek prosince svolal do Železné Rudy všechny podnikatele z oboru.

Kraj nabízí pomoc marketingovou, ale třeba i finanční, pokud by se areály spojily. „Nejde nám o podporování jednoho, ale o celkový rozvoj turistiky nebo lyžování,“ nastínil Picka.

Myšlence jsou nakloněni majitelé lyžařského areálu v Kašperských Horách Ski Kašperky. Podle jednatele Lukáše Pokorného by to mohlo podpořit rozvoj celého regionu. Líbila by se mu i myšlenka skibusu, který by vyřešil velkou vzdálenost skiareálů v Hartmanicích či Kašperských Horách od Železné Rudy a Špičáku.

Musíme dělat to, co návštěvník chce

Ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík je rád, že myšlenka zazněla od někoho jiného než od něj, který spojení podporuje 30 let. Výsledkem je zatím spojení dvou areálů - Ski&Bike Špičák a areálu Nad Nádražím-Belveder. I to ale podle vedoucího střediska služeb Ski&Bike Špičák Jana Kasíka přineslo zákazníkům výhody.

„Na základě reportingu víme, že areály zákazník střídá. Ráno vstane, podívá se z okna a vidí vrchol Špičáku v mlze, pak jde lyžovat na Belveder, který je níže. Stává se i to, že zákazník z hotelu v Železné Rudě vyrazí nejdříve lyžovat na Špičák a po večeři si chce dát ještě pár jízd a využije večerní lyžování Nad Nádražím, protože to má kousek od hotelu. Hlavní benefit je tedy zvýšení kvality služeb pro zákazníka,“ popsal Jan Kasík.

„Je to jediná správná cesta, sdružit se pod jeden skipas. Musíme dělat to, co návštěvník chce. Nemůžu si myslet, že pět dní bude někdo lyžovat na Špičáku na dvou nebo třech sjezdovkách. Chce se jet podívat i někam jinam. Podporuji to všemi deseti,“ sdělil Vladimír Kasík s tím, že Špičák je zapojený i do jednotné sezonní jízdenky Czech skipass, která se dá využít ve 14 lyžařských areálech včetně třeba Klínovce, Špindlerova Mlýna či Skiareálu Lipno. Letos přijde na 16 990 korun.

Plzeňský kraj se hodlá ujmout moderátorské role, která by podle Picky mohla otupit různé nevraživosti mezi areály.

„Špindlerův Mlýn s Pecí byly naprosto nesmiřitelné areály a už jsou na jednotném skipasu domluvené. Funguje to i v alpských údolích,“ podotkl s tím, že zákazník se pak nemusí shánět po informaci, kde si skipas koupí. Získá ho tam, kde je ubytovaný.

Lyžovat, jíst a spát v Čechách. Neodjíždět ven

„Jedná se nám zejména o spokojeného návštěvníka Plzeňského kraje. Když bude spokojený v zimě, přijede i v létě. Hlavně nechceme, aby odjel za kopec do Německa nebo do Rakouska, ale aby lyžoval na našich sjezdovkách, jedl v našich restauracích a spal v našich ubytovacích zařízeních,“ vysvětlil Picka.

Mírně skeptický je k myšlence jednotného skipasu spolumajitel lyžařského areálu v Hartmanicích František Šimek, a to hlavně kvůli vzdálenosti z Hartmanic do Železné Rudy, která je 25 kilometrů.

„Ale nezavrhuji to a schůzky na toto téma se rád zúčastním. Jedná se o novou věc a na všechno nové se díváme vždy zpočátku s trochou skepse. Ale možná to bude dobré,“ sdělil.

A jak by společný tarif mohl fungovat? Podle Jana Kasíka by bylo ideální prodávat jeden tarif pro celou oblast a zákazník si bude vybírat sjezdovky.

„Takto funguje většina systémů, ale pokud se najde zatvrzelý fanoušek jedné krátké sjezdovky a bude tvrdit, že 90 procent ostatního nevyužije, může mít tarif jen pro tuto sjezdovku. Záleží, jak se systém nastaví. Je to ale technicky možné,“ sdělil Jan Kasík.

Systém jednotného skipasu měl podle něj několik vývojových fází a na absolutním vrcholu je třeba zákaznická peněženka, kdy lyžař nebude kupovat konkrétní tarif pro vlek, ale nahraje si do peněženky ve formě třeba plastové kartičky obnos peněz, z kterého se mu bude u jednotlivých turniketů strhávat určitá částka, nebo mu bude doúčtována na hotelové konto.

„Jako zákazník chodí do baru a účtují mu tam nápoje, které na konci pobytu zaplatí, může se tam objevit i pohledávka za lyžování,“ vysvětlil Jan Kasík. Podle jeho názoru je tento systém dokonalý v tom, že nikdo neplatí nic, co by nechtěl.