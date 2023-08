Ministr Hladík chce rozseknout spor o zpřístupnění přechodu Modrý sloup

Ten při nedávné návštěvě šumavského parku prohlásil, že se shodli s ředitelem správy parku Pavlem Hubeným, že chtějí cestu Luzenským údolím zpřístupnit návštěvníkům Šumavy.

„Pro mě jako pro ministra je prioritní záležitostí, abychom dokázali učinit kompenzační opatření (vyvážit otevření nějakým krokem k ochraně tetřeva – pozn. red.) ke zpřístupnění této úžasné části šumavské divočiny a propojit českou a německou stranu,“ uvedl Petr Hladík.

Ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek nevylučuje, že by se po kompenzačních opatřeních mohla cesta údolím otevřít. Zdůrazňuje však, že nejprve by se v praxi muselo prokázat, že kompenzační opatření budou dostatečná.

Připomíná, že o otevření cesty se v roce 2012 pokusil bývalý ředitel správy parku Jan Stráský a soud pak jeho verdikt zrušil.

„Ochrana přírody je vysoce politická záležitost. Politici mají rozhodovat o politických otázkách a řešení odborných otázek nechat na odbornících,“ řekl Vermouzek.

Otevření od léta do podzimu

Šéf ornitologů upozornil, že Luzenské údolí je jednou z mála lokalit, kde se ve větších počtech vyskytují tetřevi, jejichž ochrana patří k zásadním úkolům.

„Jsou to zvířata, která u nás žijí jedině na Šumavě. Všude jinde už podmínky pro úspěšnou existenci ztratila. Stojí za to zvládnout určitá omezení, abychom takové naprosto unikátní přírodní bohatství uchránili,“ uvedl Vermouzek.

Hledáním kompromisu, jak cestu otevřít, se současný ředitel správy parku Pavel Hubený zabývá roky. Nabízel, že jako kompenzaci za otevření cesty budou do režimu klidových území převedeny další velké plochy o rozloze přes 3 300 hektarů. Ministerstvo životního prostředí ale s návrhem nesouhlasilo. Kompenzační opatření považovalo za nedostatečná a řízení loni zastavilo.

O záležitosti se ale dál jedná a výrok ministerstva nemusí být definitivní. Ředitel před několika týdny poslal podnět rozkladové komisi ministerstva, aby rozhodnutí z loňska znovu posoudila. Pokud by uspěl, možnost k otevření údolí by se otevřela.

Podle ministra existuje ještě další varianta. „Druhou možností je definování kompenzačních opatření, která by umožnila zpřístupnit údolí veřejnosti. Ve stejném režimu jako v Německu – od 15. července do půlky listopadu – což je doba, kdy tetřev už svá mláďata dostatečně naučí samostatnosti,“ vysvětlil Hladík.

Osmdesát let zavřeno

Pavel Hubený připustil, že nově navržená opatření by se pak mohla lišit od těch, se kterými loni neuspěl.

„Opatření musí mít dostatečný efekt na populaci tetřeva hlušce nejen k zachování, ale i zlepšení stavu populace a dostatečné kompenzace ztráty biotopu vzniklého otevřením cesty,“ sdělil Hubený.

Ten tvrdil, že v postoji ke zpřístupnění Modrého sloupu je s ministrem naprosto v souladu. „Je to v regionu výrazná priorita. Takový problém se v Čechách ještě právnicky nikdy neřešil, takže budeme první,“ konstatoval ředitel parku.

Podle Hubeného se nicméně těžko odhaduje, kdy by se mohlo údolí turistům otevřít. Ornitolog Vermouzek zdůrazňuje, že funkčnost kompenzačních opatření by se musela prokázat.

„To znamená počkat pár let, abychom měli jistotu, že jsou účinná a neporušovali zákony na ochranu životního prostředí. Pak bychom mohli s klidným srdcem Luzenské údolí otevřít,“ konstatoval Vermouzek.

Starosta Modravy Jaroslav Doležal se na plány ke zpřístupnění cesty Luzenským údolím dívá rezervovaně. „Tomu, že se Modrý sloup otevře, uvěřím, až jím budu procházet,“ uvedl starosta Doležal.

Cesta Luzenským údolím na hraniční přechod s Německem Modrý sloup je zavřena téměř 80 let. V minulosti byla v nepřístupném pohraničním pásmu, v posledních letech na trasu nesměli lidé hlavně kvůli možnému ohrožení populace tetřeva hlušce.

Ministerstvo životního prostředí před čtyřmi lety vydalo nesouhlasné stanovisko ohledně toho, jaký dopad na životní prostředí by mělo otevření stezky. Stanovisko nicméně připouštělo otevření cesty Luzenským údolím, pokud budou provedena kompenzační opatření.

Další zásadní podmínkou bylo, že populace tetřeva bude dostatečně veliká a ptáků nebude ubývat. To by v praxi znamenalo, že na území šumavského a sousedního bavorského národního parku by muselo být minimálně 735 tetřevů.