Pravděpodobnost otevření cesty Luzenským údolím k hraničnímu přechodu Modrý sloup se letos hodně zvýšila. Zatím ještě není jasné, zda se záměru nepostaví do cesty ochránci přírody, případně pak rozhodnutí soudu. Cesta je v posledních desetiletích zavřená v důsledku ochrany tetřeva hlušce. Nicméně správa šumavského národního parku se v posledních letech snaží cestu pro lidi v omezeném režimu otevřít.
Na snímku samota Březník nedaleko Modravy, cesta na bývalý přechod Modrý sloup...

Na snímku samota Březník nedaleko Modravy, cesta na bývalý přechod Modrý sloup a v pozadí vrchol Luzný (1375 m n. m.). Letecký pohled | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Pro turisty je cesta Luzenským údolím k přechodu Modrý sloup zavřená.
Park a přírodu kladněji přijímají ti, kteří do ní chodí pravidelně a zajímají...
Po cestě Národním parkem Bavorský les na vrchol Luzný je k vidění skleněná...
Pohled z vrcholu Luzný na Luzenské údolí. (7. září 2024)
Plzeňský krajský úřad letos rozhodl, že k záměru není zapotřebí posudek vlivů na životní prostředí (EIA). Ministerstvo životního prostředí pak odmítlo odvolání ze strany ochránců přírody.

Někteří však dál považují případné otevření cesty za krajně sporné a zdůrazňují, že v oblasti Šumavy existuje ve střední Evropě ojedinělá životaschopná populace tetřeva hlušce. Ten je přísně chráněný a je extrémně citlivý na rušení. Ve hře je možnost, že případ skončí u soudu.

Nebylo by to poprvé. Už v roce 2012 soud zastavil rozhodnutí tehdejší správy parku cestu Luzenským údolím otevřít.

K zásadním odpůrcům otevření cesty patří Dagmar Kjučuková z Okrašlovacího spolku Zdíkovska. Záměr průchodu Luzenským údolím pro ni zdaleka není uzavřená záležitost.

Ministr Hladík chce rozseknout spor o zpřístupnění přechodu Modrý sloup

„Teď správa parku řeší řízení o výstavbě poválkového chodníku. Musí získat povolení ke vstupu do první a druhé zóny národního parku. Jádrové území tetřeva má ochranu v podobě zákazu vstupu do konce roku 2025. V tom zákazu se o cestě nemluví a nevím, jaký má právní status. Nemáme stanovena klidová území, kde by byly cesty, u kterých by bylo určeno, kdy se na ně může. Kolem Modrého sloupu tak vznikla zvláštní šaráda,“ říká Kjučuková.

Správa národního parku se v případě záměru otevřít cestu Luzenským údolím opírá mimo jiné o výsledky monitoringu tetřevů na Šumavě. A podle těch tetřevů v území přibývá. Kjučuková výsledkům moc nevěří.

„Máme na Šumavě pouze jedno jádrové území výskytu tetřeva, a to je mezi Luzným a Poledníkem, tedy tam, kde by se cesta měla otevřít. Pokud by v jádrovém území bylo tetřevů opravdu hodně, jejich potomci by si hledali další teritoria. Ale oni je zřejmě nehledají, protože nemůžeme říct, že máme další jádrová území, kde tetřevi jsou a šíří se dál,“ uvedla.

Tvrdí, že problematikou tetřevů na Šumavě se zabývá už od roku 2002. Plánuje zajistit odbornou oponenturu k rozhodnutí, že k povolení cesty není nutný posudek vlivů na životní prostředí, a pak případně verdikt napadnout žalobou.

Běh v Luzenském údolí rozzlobil park, zvýšil dohled a chystá omezení vstupu

Ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek čeká, že od správy parku získá k záměru cestu otevřít detailnější informace. „Dovedeme si představit, že za striktně stanovených podmínek by mohla být cesta otevřena. Ale je to extrémně cenné území a zásah do něj je z hlediska ochrany vždycky problematický. Musíme vyvažovat na jedné straně veřejný zájem na ochraně přírody a na druhé veřejný zájem na zpřístupnění, kterému je zapotřebí přidat nějaké omezující podmínky a kompenzační opatření,“ prohlásil.

Připomenul, že v roce 2012 tohle v podstatě nastaveno nebylo. Kompenzační opatření nebyla téměř žádná a regulace přístupnosti velmi špatná. „A já nevím, jak si to nyní správa parku přesně představuje a co hodlá navrhnout. Na tom bude záležet, jak se k tomu postavíme my,“ vysvětluje. Vermouzek je členem rady národního parku, která by měla v dohledné době svůj plán představit.

Ornitolog pokládá za samozřejmé, že by byla cesta otevřená jen v období, kdy to bude tetřevům vadit nejméně, nebo že se bude dopad na tetřeví populaci pečlivě monitorovat. „A je třeba mluvit i o tom, že pokud se klidová zóna naruší, kde jinde se případně rozšíří. Jde tedy o stanovení pravidel, aby dopad na tetřeví populaci nebyl destrukční,“ popsal.

Šumavský Modrý sloup bude nadále nepřístupný, rozhodli na ministerstvu

Podle správy parku se počítá s tím, že by cesta Luzenským údolím byla zpoplatněná a otevřená od 15. července do 31. října, pro 50 lidí bez kol a bez psů denně od 10 do 17 hodin a zájemci o průchod cestou by se registrovali v rezervačním systému. Stav tetřeví populace by se v lokalitě monitoroval, a pokud by došlo k jejímu poklesu, cesta by se zavřela.

Mluvčí správy parku Jan Dvořák řekl, že nyní běží správní řízení, aby záměr získal povolení od státní správy. „Musí se tam například vyhradit turistická trasa nebo povolit stavba poválkového chodníku,“ uvedl. Pokud by procedura proběhla bez komplikací a odvolávání, mohla by se cesta otevřít ještě v závěru letošní sezony. „Teoretická možnost otevření ještě letos tady pořád je,“ sdělil Dvořák.

Správa parku nyní nenavrhuje za otevření cesty kompenzační opatření v podobě rozšíření klidových území. Ředitel správy Pavel Hubený připomněl, že před několika roky bylo navržena jako kompenzace rozšíření klidových zón o 3 381 hektarů. „To nakonec neprošlo u ministerstva životního prostředí. Nyní tedy při žádosti o otevření cesty postupujeme druhou možnou cestou, kdy by byl záměr povolen s minimálním negativním vlivem na okolí,“ konstatoval ředitel.

Gruzínci vykrádali zaparkovaná auta u D5, za pár desítek minut zvládli tři

Soud poslal do vazby dva cizince, kteří podle policistů vykrádali osobní auta na dálničních odpočívadlech. Policie odhalila jejich trestnou činnost u D5 na Tachovsku. Gruzínci si vyhlédli neuzamčené...

22. srpna 2025  10:30

Na D5 zemřela řidička dodávky po srážce s kamionem. Záchranářům bránila stavba

V opravovaném úseku dálnice D5, na 132,5 kilometru, na Tachovsku se ve čtvrtek odpoledne srazila dodávka s kamionem. Kvůli kolonám a rozkopané druhé polovině dálnice měli záchranáři problémy se na...

21. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  21:21

