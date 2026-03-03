Bagr, lopaty i kamera. Hasiči v lese zachránili loveckého psa, uvázl v noře

Hasiči ze čtyř jednotek se u Nýřan na Plzeňsku úspěšně osvobodili loveckého psa uvázlého v jezevčí noře. Do té zaběhl při dohledávání postřelené zvěře v lese u Pankráce na severním Plzeňsku.
Zachráněný Max si ze setkání s jezevcem v jeho noře odnesl lehce poraněný čumák. (3. března 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Naštvaný jezevec se podle hasičů přesunul do jiné části nory. (3. března 2026)
Hasiči vyjížděli do lesa u vesničky Pankrác nedaleko Nýřan na severním Plzeňsku v úterý dopoledne. Myslivec jim řekl, že se mu lovecký pes při dohledávání postřeleného divočáka zaběhl do nory, kterou tam vyhloubil zřejmě jezevec.

Po přibližně třech hodinách se jim podařilo psa zachránit. „Max je venku. Má drobnější zranění na čenichu jako důsledek potyčky s jezevcem. Jezevec přežil také, ale zůstal doma. Jen se po našem zásahu naštvaně přesunul do jiné části nory,“ popsal mluvčí hasičů Petr Poncar.

Do lesa vyjely na záchranu psa profesionální hasiči ze dvou stanic a dvě jednotky dobrovolných hasičů. Nejprve si museli na místě vyčistit křovinatý terén. „Na pomoc jsme si přizvali minibagr. K vyhledávání používáme štěrbinovou kameru,“ vysvětloval v průběhu akce Poncar.

Zásah u Nýřan byl mnohem rychlejší, než záchrana jezevčíka Mildy v prosinci 2017 v bývalém kamenolomu u Bernartic na Tachovsku. Ta trvala osm dnů. Na pomoc tam tehdy přijel hasičům a myslivcům i speciální vyhledávací tým USAR. Pes zabral až na hadr s pachem hárající feny, ten ho vylákal ven. Ze spleti chodeb se tehdy dostal ven zesláblý a dehydrovaný.

Jezevčík je po osmi dnech volný, moderní techniku trumfla selská metoda

Tehdy po 35 hodinách práce v tvrdých podmínkách a nepříznivém počasí ukončil velitel zásah, šlo o zdraví zasahujících. Hrozilo zřícení kamenů na samotné hasiče.

„Hasiči už byli téměř na dosah, ale vystresovaný pes se schoval do sítě chodeb. Hasiči se prokopali až do míst, kde ho spatřili naposledy. Dál už ho nezachytila ani štěrbinová kamera, ani echolokátory,“ popisovala akci tehdejší mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Pavla Jakoubková.

