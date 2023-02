Přepadl seniorku a z jejího účtu si převedl čtvrt milionu. Dostal pětiletý trest

Na pět let do vězení poslal soud šestadvacetiletého muže, který loni v říjnu s nožem a sekerou v ruce přepadl v domě v Nebílovech na Plzeňsku seniorku. Ženě svázal ruce a ústa přelepil lepicí páskou. Pak ji donutil, aby mu prozradila přístupové údaje do internetového bankovnictví, a z jejího konta si na svůj účet převedl 250 tisíc korun.