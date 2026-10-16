Hasiči na místě pracují zhruba od půl čtvrté ráno. Žací loď na kosení podvodních rostlin zvaná Bolek se částečně potopila u břehu, kde bývá uvázána.
„Na vodní hladinu unikly ropné látky, které hasiči z centrální hasičské stanice Plzeň - Košutka ohraničili pomocí norných stěn, čímž zamezili jejich dalšímu šíření,“ sdělil mluvčí hasičů Michal Holeček.
„Byl jsem se na místě podívat, jak zásah probíhá, a byl jsem ujištěn, že nehrozí žádné vážné následky na životním prostředí,“ potvrdil Aleš Tolar, náměstek primátora.
Vzhledem k tomu, že stroj váží 15 až 20 tun, bude ho muset z vody vyprostit jeřáb. Situaci na místě řeší hasiči se zástupci Správy veřejného statku města Plzně, orgány ochrany životního prostředí a s Povodím Vltavy.
Proč se Bolek potopil, není v tuto chvíli zřejmé. Jasné by to mělo být poté, co ho vytáhnou z vody. Nikomu se při události nic nestalo.
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