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Loď na sečení řas se potopila u břehu Boleváku, unikly z ní provozní kapaliny

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  11:16
Žací stroj na podvodní rostliny zvaný Bolek se částečně potopil. (16. října...

Žací stroj na podvodní rostliny zvaný Bolek se částečně potopil. (16. října 2026) | foto: Správa veřejného statku města Plzeň

Žací stroj na podvodní rostliny zvaný Bolek se částečně potopil. (16. října...
Žací stroj na podvodní rostliny zvaný Bolek se částečně potopil. Hasiči...
Žací stroj na podvodní rostliny zvaný Bolek se částečně potopil. (16. října...
Žací stroj na podvodní rostliny zvaný Bolek se částečně potopil. (16. října...
5 fotografií
Do Velkého boleveckého rybníka v Plzni se částečně potopila loď na sečení vodních řas. Hasiči kolem ní rozmístili norné stěny, protože z plavidla unikly provozní kapaliny.

Hasiči na místě pracují zhruba od půl čtvrté ráno. Žací loď na kosení podvodních rostlin zvaná Bolek se částečně potopila u břehu, kde bývá uvázána.

„Na vodní hladinu unikly ropné látky, které hasiči z centrální hasičské stanice Plzeň - Košutka ohraničili pomocí norných stěn, čímž zamezili jejich dalšímu šíření,“ sdělil mluvčí hasičů Michal Holeček.

„Byl jsem se na místě podívat, jak zásah probíhá, a byl jsem ujištěn, že nehrozí žádné vážné následky na životním prostředí,“ potvrdil Aleš Tolar, náměstek primátora.

Žací stroj na podvodní rostliny zvaný Bolek se částečně potopil. (16. října 2026)
Žací stroj na podvodní rostliny zvaný Bolek se částečně potopil. (16. října 2026)
Žací stroj na podvodní rostliny zvaný Bolek se částečně potopil. Hasiči nainstalovali norné stěny. (16. října 2026)
Žací stroj na podvodní rostliny zvaný Bolek se částečně potopil. (16. října 2026)
5 fotografií

Vzhledem k tomu, že stroj váží 15 až 20 tun, bude ho muset z vody vyprostit jeřáb. Situaci na místě řeší hasiči se zástupci Správy veřejného statku města Plzně, orgány ochrany životního prostředí a s Povodím Vltavy.

Proč se Bolek potopil, není v tuto chvíli zřejmé. Jasné by to mělo být poté, co ho vytáhnou z vody. Nikomu se při události nic nestalo.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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