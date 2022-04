Skálu v Lobezském parku musí zajistit, pomůže geotextílie s rostlinami

Na problém se stabilitou skalního svahu se přišlo už při rekonstrukci Lobezského parku před čtyřmi lety.

„Když jsme to zjistili, nechali jsme udělat nejnutnější zabezpečovací práce, tedy skálu očistit, shodit to, co hrozilo pádem,“ vysvětlil náměstek primátora pro životní prostředí Michal Vozobule.

Uvedl, že nyní se pracuje na dlouhodobém zajištění stability skály, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků parku. Některé vypadlé bloky ze skalní stěny nahradí takzvaná kotvená plomba z kamenného zdiva.

Horní hranu skalního masivu zajistí systém vegetačních pásů z geotextílie s vegetačním substrátem, do kterého se sází rostliny, a vegetace tak neprorůstá do skály.

Pásy postupem času srostou s okolním prostředím. „Je to technologie, kterou jsme již použili u Košuteckého jezírka. Tam se to osvědčilo. Na skálu se tak dostane zeleň, aniž by narušovala samotnou skálu,“ řekla Hana Hrdličková ze Správy veřejného statku.

Lobezský park v Plzni byl založen v letech 1933 až 1935 v místech vytěženého pískovcového lomu. Po roce 1945 do parku už lidé nechodili na odpolední vycházky a místo postupně zarůstalo. Část parku byla zabrána na výstavbu bytových domů.

K obnově došlo až po roce 1990. Poslední revitalizací prošel park v roce 2018, kdy byly vyčištěny porosty dřevin od náletů, byly obnoveny cesty a doplněn mobiliář včetně posilovacích strojů a dětských herních prvků.

Historický park má v současné době rozlohu zhruba čtyři hektary. K parku byla před několika roky přičleněna oblast na pravém břehu Úslavy. Do budoucna se počítá s dalším rozšířením.