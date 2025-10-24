Nová silnice ulevila hlavně Litohlavům, přes Osek jezdí aut pořád dost

Petr Ježek
  9:44
Dva týdny si řidiči zvykají, že při cestách z Rokycan na severní Rokycansko už nemusejí jezdit přes Osek nebo Litohlavy, ale mohou jet po nové silnici, která obě obce míjí. Zatímco v Litohlavech projíždějících aut ubylo, přes Osek jich jezdí podle tamního starosty i nadále hodně.
Otevření obchvatu Oseka na Rokycansku, který zjednodušuje napojení části...

Otevření obchvatu Oseka na Rokycansku, který zjednodušuje napojení části Rokycanska a okresu Plzeň-sever na dálnici D5. (7. října 2025) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Oprava Plzeňské ulice v Rokycanech značně zkomplikovala dopravu ve středu ráno....
Oprava Plzeňské ulice v Rokycanech značně zkomplikovala dopravu ve středu ráno....
Oprava Plzeňské ulice v Rokycanech značně zkomplikovala dopravu ve středu ráno....
Oprava Plzeňské ulice v Rokycanech značně zkomplikovala dopravu ve středu ráno....
26 fotografií

„Nepozoroval jsem, že by se u nás provoz nějak zklidnil, čekal jsem to výraznější. Ale když vidím, kolik aut jezdí po nové silnici, asi tu změna opravdu je,“ přemítá starosta Oseku Jaroslav Peroutka.

Osek zřejmě doplatil na to, že ve stejný den, kdy stavbaři otevřeli novou silnici na severní Rokycansko, začala přímo v Rokycanech oprava části Plzeňské ulice. Auta jedoucí po nové silnici pak dojížděla na kruhový objezd na okraji Rokycan, ale hlavní tah do centra města byl kvůli opravě uzavřený. Oprava Plzeňské v Rokycanech už ale skončila.

Dopravu v Rokycanech ochromila oprava Plzeňské ulice, řidiči stáli i na D5

Podle starosty Peroutky lidé z obcí severně od Oseku, kteří jezdí do obchodů u rokycanského zimního stadionu nebo do nemocnice, budou zřejmě dál jezdit přes obec. „Nad námi sjíždí z nové silnice a jedou přes nás, aby nemuseli projíždět přes Rokycany,“ shrnul starosta.

V těchto dnech silničáři opravují povrch původní silnice spojující Osek s Litohlavy, po které jezdila osobní auta a dodávky v průběhu stavby nového napojení severního Rokycanska. Kvůli utržení svahu pod silnicí na příjezdu do Litohlav dlouhodobě nesmějí na tuhle silnici nákladní auta.

Výrazně méně vozidel teď projíždí přes Litohlavy, zhodnotil starosta Milan Preťo. „Aut ubylo a je to nesrovnatelné oproti tomu, co bylo před tím. Neříkám, že přes nás nejezdí nic. Zase přibyla auta mířící na Klabavu, když silnice z Rokycan na Ejpovice je opět zavřená. Ale opravdu jich není tolik. Navíc je výborná i nová stezka a cyklostezka od nás do Rokycan. Lidé teď mohou bez problémů dojít nebo dojet na kole na rokycanský hřbitov. Když je počasí, je to moc pěkná cesta na procházku i na kolo,“ řekl starosta Preťo.

Zachovaná původní část silnice z Litohlav do Rokycan se po úpravách změnila ve stezku, frekventovanou silnici lidé překonávají po novém mostě. Stezka pak pokračuje pod dálniční most a lidé bezpečně dojdou až ke hřbitovu.

Nová silnice spojila sever Rokycanska s D5, uleví dopravě v Oseku a Litohlavech

Vybudování nové silnice od Rokycan na severní Rokycansko stálo více než půl miliardy korun, zhruba 440 milionů je z evropské dotace. „Stavba by tu dnes nebyla, kdyby se nepodařilo vykoupit za jediný rok potřebných 20 hektarů,“ řekl šéf krajských silničářů Jiří Velíšek. Nová silnice vede přes pole a louky.

Stavbaři komunikaci dokončili o půl roku dřív, než se původně počítalo. Podle smlouvy měla být hotová v březnu roku 2026. Více než pět kilometrů dlouhá silniční stavba je první etapou lepšího napojení severního Rokycanska na dálnici D5 i samotné Rokycany.

„Můj sen je, abych se dožil pokračování téhle silnice, abychom ji dotáhli na křižovatku k Němčovicím. Záleží to na politicích a na finančních prostředcích,“ řekl bývalý krajský radní pro dopravu Miroslav Jaroš, který byl u projektu nové silnice k Březině od samého začátku.

7. října 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kat dostával za popravu čtyři tisíce, oběti komunistů umíraly i 25 minut

Milada Horáková umírala na šibenici osm minut, Stanislav Plichta, který byl invalidní, dokonce 25 minut. Oběti politických procesů za komunistického režimu nebyly totiž popravovány tak, aby jim...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let, navrhl žalobce trest pro lékaře

U Krajského soudu v Plzni ve čtvrtek pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z brutální vraždy milenky a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Státní zástupce pro něj navrhuje za vraždu...

Osmiletá dcera z nehody zdrogované řidičky zemřela, policie prověřuje pokus o vraždu

Tragickou dohru má pondělní vážná nehoda na hlavním tahu z Plzně na České Budějovice nedaleko Seče. Šestadvacetiletá opilá a zdrogovaná řidička se tam čelně střetla s dodávkou, zranili se čtyři lidé,...

Postupně se v protisměru srazil s jedním, pak druhým autem. Zemřel na místě

Při nehodě u Podolského mostu na Písecku v pondělí odpoledne zemřel řidič osobního auta. Z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a střetl se s dvěma dalšími vozidly. Jeden z řidičů utrpěl...

Nová silnice ulevila hlavně Litohlavům, přes Osek jezdí aut pořád dost

Dva týdny si řidiči zvykají, že při cestách z Rokycan na severní Rokycansko už nemusejí jezdit přes Osek nebo Litohlavy, ale mohou jet po nové silnici, která obě obce míjí. Zatímco v Litohlavech...

24. října 2025  9:44

AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí na horké půdě italského AS Řím. Kde a kdy můžete...

23. října 2025  14:49

Obrat v případu mrtvého muže u ubytovny. Kvůli výsledkům pitvy podezřelého pustili

Jednašedesátiletý muž, který byl v úterý nalezen mrtvý v parku u ubytovny v plzeňských Malesicích, nemusel být zavražděn. Kriminalisté pracují i s verzí, že si zranění mohl způsobit sám. Muže,...

23. října 2025  11:22

Jaro, běhej! Kdo neběhal, nehrál. Jak Gasperini cepoval Šedivce v Crotone

Když na tréninku na chviličku polevil, hned uslyšel ostrý hlas: „Jaro, běhej!“ Už je to dvacet let. V sezoně 2005/06 válel plzeňský odchovanec Jaroslav Šedivec v druholigovém italském Crotone. A na...

23. října 2025  10:47

Na Plzeňsku se střetl vlak s autem na přejezdu, trať do Mnichova stála

Jeden lidský život si ve středu odpoledne vyžádala srážka osobního auta s osobním vlakem na nechráněném železničním přejezdu u Hradce u Stodu na jižním Plzeňsku. Při nehodě zemřel sedmapadesátiletý...

22. října 2025  16:32,  aktualizováno  23. 10. 10:38

Na slunění i skoky do vody. Bolevák dostane do léta tři nová mola

Tři nová mola u pláže Ostende plzeňského Boleveckého rybníka plánuje město vybudovat do léta. Zastupitelé zvedli ruku pro dofinancování projektu za 6,5 milionu korun. Jedno molo u Ostende bude velké,...

23. října 2025  9:28

Plzni se zranil kapitán Vydra. Kdo ho proti AS Řím nahradí, si Hyský nechal pro sebe

Kapitán fotbalistů Plzně Matěj Vydra utrpěl v sobotním ligovém zápase na stadionu Bohemians 1905 zranění kotníku a neodletěl s týmem ke čtvrtečnímu utkání Evropské ligy v Římě proti AS. Nový trenér...

22. října 2025  11:14,  aktualizováno  20:34

Osvobozující rozsudek neplatí. Tragický požár alzheimer centra se vrátí k soudu

Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudek jednatelům společnosti Chott viněné kvůli požáru Domova Alzheimer v Roztokách, při němž zemřely dvě ženy. Okresní soud pro Prahu-západ tak znovu posoudí,...

22. října 2025  15:24

Zemřel Zdeněk Bláha. Známému dudákovi a sběrateli lidových písní bylo 95 let

Ve věku 95 let v úterý zemřel známý dudák, skladatel, sběratel a upravovatel lidových písní a rozhlasový propagátor folkloru na Plzeňsku a Chodsku Zdeněk Bláha. Na svém webu o tom informoval Český...

22. října 2025  14:49

Kalvach si v Kataru vážně poranil koleno, sezona mu předčasně skončila

Český fotbalista Lukáš Kalvach z týmu SC Katar utrpěl v nedělním utkání ligového poháru vážné zranění pravého kolena a do konce sezony bude mimo hru. Třicetiletý člen širšího kádru reprezentace by...

22. října 2025  14:32

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Řidička, která zřejmě úmyslně bourala s dcerou v autě, skončila na psychiatrii

Policisté hledají svědky pondělní tragické nehody u Seče na Plzeňsku, kdy opilá a zdrogovaná řidička zřejmě úmyslně přejela do protisměru, kde se srazila s dodávkou. Její osmiletá vážně zraněná dcera...

22. října 2025  10:25

U ubytovny v Plzni našli zavražděného muže, policie zadržela podezřelého

Kriminalisté v Plzni od úterý řeší násilný trestný čin. Blízko jedné z místních ubytoven bylo nalezeno tělo mrtvého muže. V této souvislosti policie následně zadržela podezřelého.

21. října 2025  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.