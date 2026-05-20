Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, je více zraněných

„Na místě je nyní šest výjezdových skupin. Více informací poskytneme až po ukončení akce,“ žádá o trpělivost mluvčí záchranářů Karolina Korčíková.
Nehoda se stala v devět hodin, vozidlo skončilo v příkopu. V autobusu cestovalo celkem 33 dětí, dvě učitelky a řidič.
V době příjezdu prvních jednotek byli už všichni mimo autobus.
„Hasiči společně se záchranáři a policisty provedli třídění zraněných a zajistili místo události. Podle prvotních informací utrpělo několik osob lehká zranění, na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Hasiči na místo vyslali evakuační autobus pro zajištění komfortu účastníků nehody. Děti si rozdělili na skupinky, povídají si s nimi a rozdali jim plyšové dráčky.
U Rokycan havaroval francouzský autobus s dětmi, jedna dívka zemřela
„Silnice 232/II u Oseku je na dobu zásahu uzavřena,“ upozornil Poncar.
V dubnu 2013 havaroval u sjezdu z dálnice D5 poblíž Rokycan francouzský autobus plný dětí a dospívajících. Při nehodě tenkrát zemřela šestnáctiletá dívka, v nemocnici skončilo přes 20 lidí. Autobus sjel z dálničního mostu a narazil do svahu. Gymnazisté jeli na výlet do Prahy.