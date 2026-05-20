Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, je více zraněných

Autor:
  9:37aktualizováno  10:14
U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s dětmi. Informaci potvrdili hasiči i zdravotničtí záchranáři. Podle předběžných informací hasičů je na místě patnáct zraněných. Záchranáři toto číslo zatím nepotvrdili.

„Na místě je nyní šest výjezdových skupin. Více informací poskytneme až po ukončení akce,“ žádá o trpělivost mluvčí záchranářů Karolina Korčíková.

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Nehoda se stala v devět hodin, vozidlo skončilo v příkopu. V autobusu cestovalo celkem 33 dětí, dvě učitelky a řidič.

V době příjezdu prvních jednotek byli už všichni mimo autobus.

„Hasiči společně se záchranáři a policisty provedli třídění zraněných a zajistili místo události. Podle prvotních informací utrpělo několik osob lehká zranění, na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Hasiči na místo vyslali evakuační autobus pro zajištění komfortu účastníků nehody. Děti si rozdělili na skupinky, povídají si s nimi a rozdali jim plyšové dráčky.

U Rokycan havaroval francouzský autobus s dětmi, jedna dívka zemřela

„Silnice 232/II u Oseku je na dobu zásahu uzavřena,“ upozornil Poncar.

V dubnu 2013 havaroval u sjezdu z dálnice D5 poblíž Rokycan francouzský autobus plný dětí a dospívajících. Při nehodě tenkrát zemřela šestnáctiletá dívka, v nemocnici skončilo přes 20 lidí. Autobus sjel z dálničního mostu a narazil do svahu. Gymnazisté jeli na výlet do Prahy.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Sparta - Plzeň 0:0, tyče na obou stranách. Domácí se na vedoucí Slavii nedotáhli

Patrik Hrošovský (Plzeň) zpracovává balon v utkání proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté promarnili velkou příležitost dotáhnout se po sobotním kontumovaném derby na vedoucí Slavii. Ta v případě středečního vítězství nad Jabloncem obhájí ligovou trofej. Sparta ve...

Dodávka srazila lidi měnící kolo. Provoz D11 na Prahu byl několik hodin omezen

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí. (14....

Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo. Provoz byl ve směru na Prahu několik hodin omezen. Podle mluvčí středočeských policistů Barbory Schneeweissové se zcela obnovil...

Parašutista chtěl přeskočit vodní plochu u Klatov, mrtvé tělo vylovili svědci

Ilustrační foto

U Klatov na Plzeňsku došlo v sobotu večer k úmrtí parašutisty, který se podle policie pokusil o seskok přes vodní hladinu, jenže se mu manévr nevydařil a místo toho do vody spadl. I přes pomoc...

Štěně nalezené v příkopu boj o život prohrálo, rozhněvaní lidé teď spílají útulku

Šestitýdenního Edíka se někdo zbavil. Našli ho v příkopu u Liblína na...

Mimo naše chápání. Tak zareagoval starosta Němčovic na Rokycansku na situaci, kdy někdo odhodil do příkopu teprve několikatýdenní štěně. Kromě toho, že kříženec kangalského pasteveckého psa byl...

Zařízení školky zdemolovali dva místní výrostci, není jim ještě ani patnáct

Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho,...

Překvapivé rozuzlení má případ vloupání do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku z konce dubna. Pachatelé tam tehdy zničili vše, co jim přišlo pod ruku. Navíc ukradli peníze. Policisté nyní...

Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi. Je patnáct zraněných, řekli hasiči

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s dětmi. Informaci potvrdili hasiči i zdravotničtí záchranáři. Podle informací hasičů je na místě patnáct zraněných. Záchranáři toto číslo...

20. května 2026  9:37,  aktualizováno  9:46

Naděje pro pacienty po mrtvici a úrazech. Robot je učí znovu chodit

Fakultní nemocnice Plzeň představila nové Centrum robotické rehabilitace....

Mezi pacienty po mrtvici, po úrazech nebo s roztroušenou sklerózou, kteří jsou ochrnutí či omezení v pohybu, je nově v plzeňské fakultní nemocnici hvězdou přístroj Lokomat. Jedná se o robota, do...

19. května 2026  16:23

VIDEO: Nebezpečná zábava. Řidič projel kruhový objezd středem, chlubil se na síti

Řidič se v Plzni u Area Bory natáčel, jak projíždí kruhový objezd rovně

Zřejmě videi ze sociálních sítí se inspiroval řidič v Plzni, který se svou Škodou Fabií nedaleko Area Bory projel kruhový objezd rovně, a ještě se u toho nechal natáčet. Záběry se pak sám chlubil na...

19. května 2026  15:50

Ochrana tetřeva vs. svoboda pohybu. Nejvyšší správní soud se zastal opeřence

Dobrá zpráva. Tetřeví populace se na Šumavě zvětšuje.

Celoroční zákaz vstupu a pohybu mimo značené trasy v některých lokalitách národního parku Šumava obstál před Nejvyšším správním soudem (NSS). Důvodem nařízení je ochrana tetřeva hlušce. NSS nyní...

19. května 2026  12:49

Byl jsem pod psychickým nátlakem, vydírali mě, hájí se muž, který uškrtil spoluvězně

Patrika Pila přivedla ke Krajskému soudu v Plzni vězeňská zásahová služba....

U plzeňského krajského soudu dnes stanul devětadvacetiletý Patrik Pilo, který je obžalován z vraždy. Loni v říjnu na cele věznice na Borech podle obžaloby uškrtil svého o patnáct let staršího...

19. května 2026  10:19

Jedno auto za druhým. Kvůli uzavírce obchvatu město čelí návratu tranzitní dopravy

Auta se vrátila do Třemošné. Oprava mostu na obchvatu města má trvat do konce...

V ranní dopravní špičce ještě nechali auta projet po obchvatu. Úderem 9. hodiny ale silničáři tah kolem Třemošné na Plzeňsku uzavřeli. V bezmála čtyřkilometrovém úseku se začíná pracovat na opravě...

18. května 2026  15:45

Štěně nalezené v příkopu boj o život prohrálo, rozhněvaní lidé teď spílají útulku

Šestitýdenního Edíka se někdo zbavil. Našli ho v příkopu u Liblína na...

Mimo naše chápání. Tak zareagoval starosta Němčovic na Rokycansku na situaci, kdy někdo odhodil do příkopu teprve několikatýdenní štěně. Kromě toho, že kříženec kangalského pasteveckého psa byl...

18. května 2026  14:14

Traktor spadl ze srázu a zavalil muže. Hasiči zveřejnili snímky ze záchranné akce

Staršího muže zavalil v lese u Krs na Plzeňsku traktor. Hasiči ho vyprošťovali....

Staršího muže zavalil v neděli u Krs na Plzeňsku traktor. Stroj spadl ze srázu a šofér zůstal pod ním zaklíněný nohou. Vyprostit ho museli hasiči.

18. května 2026  11:14

Mimořádná událost. Divadlo v Plzni uvede příští rok Fantoma opery

Záběr z derniéry legendárního nastudování muzikálového Fantoma Opery na...

Divadlo J. K. Tyla (DJKT) v Plzni získalo licenci na uvedení muzikálu Fantom Opery skladatele Andrewa Lloyda Webbera. Jeden z nejslavnějších muzikálových titulů světa uvede muzikálový soubor na Nové...

18. května 2026  10:08

Vydra? Gól jsem mu moc přál, řekl Hyský. Stopera Krčíka už považuje za rekordmana

Plzeňský obránce Dávid Krčík se raduje ze svého gólu z pokutového kopu.

Když mířil v poločasové pauze za hráči do kabiny, byla to pro něj nová situace. A rozhodně příjemná. „Ještě se mi jako ligovému trenérovi nikdy nestalo, že by můj tým vedl po půli 4:0. Zvláštní...

17. května 2026  20:31

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň - Jablonec 5:0, dominance domácích, Severočechům kvůli prohře unikají poháry

Fotbalisté Plzně se radují z vstřeleného gólu.

Jablonečtí fotbalisté se kvůli vysoké porážce 0:5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii (3:1) nedostali v Chance Lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. O ni budou muset...

17. května 2026  16:30,  aktualizováno  19:35

Podezřelý kufr v plzeňské synagoze prozkoumal pyrotechnik, byl neškodný

Opatření u plzeňské synagogy. (17. května 2026)

Kvůli nálezu podezřelého předmětu byla v neděli v Plzni déle než hodinu uzavřená rušná Klatovská třída a okolí Velké synagogy. Přivolaný pyrotechnik ale vyloučil, že by předmět byl nebezpečný....

17. května 2026  17:04,  aktualizováno  18:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.