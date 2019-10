Totalita se vrátila do obřího dómu, listopad připomene Spirituál kvintet

Náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová v souvislosti s koncertem připomenula, že za minulého režimu v Československu část veřejnosti měla v oblibě folkové, trampské a country muzikanty, protože představovali zajímavou alternativu k hudbě středního proudu.

„Dokázali na koncertech ve svých textech lidem nabídnout to, co jinde slyšet nemohli,“ prohlásila Krejsová. Proslulá tím byla například právě skupina Spirituál kvintet, jejíž píseň Jednou budem dál provázela mnohé demonstrace po 17. listopadu 1989.

„Vybírali jsme interprety, kteří se svými písněmi, tvorbou či osobními postoji vyjadřovali pro změnu režimu v zemi,“ prohlásil před časem hejtman Josef Bernard.

Koncert na náměstí Republiky je zdarma a vypukne v 18 hodin. Kromě Spirituál kvintetu budou hrát i písničkář Jiří Dědeček a country kapela Cop.

Další významná akce související s 30. výročím pádu komunistického režimu v Československu začne v pondělí 28. října na náměstí Republiky v Plzni. Společnost Post Bellum připravila výstavu Nezapomeňme, která představí příběhy lidí, do jejichž života v minulém století zasáhl totalitní režim.

„Jde o průřez dvacátým stoletím v Československu. Vyprávíme jeho cestu od demokracie k demokracii. Najdete tu příběh vyhnání Čechů ze Sudet v roce 1938, židů za války, poválečné likvidace Šumavy, osvobození Američany, měnové reformy, osudy skautů či věřících za socialismu nebo příběhy sportovců a emigrantů,“ uvedla Markéta Čekanová, ředitelka regionální pobočky Post Bellum.

Třináct příběhů se bude vztahovat přímo k roku 1989 v Plzeňském kraji. Další podobně zaměřené výstavy vznikly pro Přeštice, Planou a Domažlice.

V rámci připomínání 30. výročí listopadu 1989 probíhá v Plzni projekt Totalita. Ten v nafukovacím projekčním dómu na náměstí Republiky ukazuje poměry v Československu v období od roku 1948 do 1989. Vstoupit do něj mohou zájemci až do soboty.

Součástí akce jsou i besedy s účastníky polistopadových událostí. Například dnes od 17 hodin proběhne beseda s Pavlem Žáčkem a Josefem Bernardem, nynějším hejtmanem Plzeňského kraje. Ten v listopadu 1989 přivedl na demonstraci na náměstí Republiky dělníky ze Škodovky.

K pozoruhodným připomenutím výročí 17. listopadu 1989 budou patřit „Vaňkovky“. Bude se jednat o scénické čtení z knihy V hlavní roli Ferdinand Vaněk v podání herců Divadla J. K. Tyla.

Postavu Ferdinanda Vaňka vytvořil v roce 1975 Václav Havel do své hry „Audience“. Postava se objevila i v dalších hrách do roku 1989 zakázaných autorů, a to Pavla Kohouta, Pavla Landovského a Jiřího Dienstbiera.

„Program oslav potřeboval připomínku Václava Havla, bez které si oslavy výročí 17. listopadu neumím představit,“ řekla Marcela Krejsová. Vaňkovky se budou konat 4. listopadu v areálu DEPO2015 v Plzni. Pro střední školy od 11 hodin a pro veřejnost od 19 hodin.

Vlakem s nostalgií na hranice

O týden později, 11. listopadu, pak budou Vaňkovky na programu Stálé divadelní scény Klatovy. Pro středoškoláky od osmi hodin a pro veřejnost od 19.30 hodin.

Zajímavostí v programu oslav výročí pádu totalitního režimu v Československu bude akce nazvaná Vlakem s nostalgií na hranice. Ta se uskuteční 9. listopadu a zájemci se budou moci vypravit v 8.20 hodin vlakem z Hlavního nádraží v Plzni na hraniční přechod v Železné Rudě.

Vlak bude sestaven z dobových vagónů a ve vlaku se budou prodávat jízdenky, které se používaly před třiceti lety.

V bavorské Železné Rudě budou mít účastníci akce volně přístupná muzea, hudební vystoupení nebo ukázky řemesel. Zároveň proběhne symbolická připomínka pádu železné opony a bude možné navštívit naučnou stezku Utajené obrany železné opony a do zpátečního vlaku nastoupit v Železné Rudě.

Jízdenky - místenky je možné zakoupit na mezinárodní pokladně Hlavního nádraží v Plzni za 200 korun. V ceně jízdenky je speciální výjezdní pas. Odjezd zpět je plánovaný z nádraží Železná Ruda Alžbětín ve 14.50 hodin.