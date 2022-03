Kamery nově odbaví odjezd z parkovišť, místo lístku postačí SPZ auta

Technici postupně vyměnili většinu komponentů parkovacího systému u všech vjezdových a výjezdových závor na Rychtářce. „Výměna a modernizace už byla potřeba. Původní závorový systém byl v Parkovacím domě Rychtářka 11 let. Přibývaly problémy s pořizováním náhradních dílů a byl už také nákladný na údržbu,“ uvedl René Vávro z Plzeňských městských dopravních podniků, pod které spadá i placené parkování ve městě.

Náměstek plzeňského primátora pro dopravu Michal Vozobule řekl před několika týdny při otevírání nového P+R parkoviště za borskou věznicí u přestupního Terminálu Bory, že nový závorový systém dostane i parkoviště v sadech Pětatřicátníků v centru města.

„V sadech Pětatřicátníků byl osazen jako první, teď byl na řadě Parkovací dům Rychtářka. V březnu se má osazovat závorový systém i na nové parkoviště navazující na přestupní Terminál Bory,“ potvrdil Vávro.

Nové systémy už nebudou vyžadovat, aby po zaplacení v samoobslužné pokladně řidič při výjezdu vkládal parkovací lístek do čtečky, aby se mu otevřela závora. Nově má po zaplacení stačit, že si při odjezdu načte kamera registrační značku auta, a závora se otevře.

„Nově by měl systém automaticky rozpoznat i vůz zaregistrovaný v systému dlouhodobého předplatného parkování. I když chybovost má být výrazně nižší, přesto by pro jistotu měli mít řidiči zaplacený parkovací lístek u sebe. Kdyby se závora automaticky neotevřela, vloží jej do čtečky,“ vysvětlil Vávro.

Nové parkovací lístky už nebudou využívat černý magnetický proužek, který byl na jejich rubové straně. Podle lidí, kteří mají parkovací systém na starosti, je magnetický proužek už dávno překonanou technologií.

Když se takový lístek dostal k blízkosti elektronického zařízení, mnohdy stačilo k mobilnímu telefonu, mohl být problém. Proužek byl náchylný na vymazání, čtečka s ním pak mívala problémy.

Až v březnu technici osadí závory a kamery na čtení registračních značek na parkoviště P+R u Terminálu Bory, bude v ceně celodenního parkovného i jednodenní jízdenka na městskou dopravu. Bude to první takové záchytné parkoviště v Plzni.

„Pro srovnání, celodenní jízdenka stojí 66 korun. Pokud má uživatel parkoviště předplatné na MHD, pak platí pouze 20 korun za den. Cílem je, aby řidiči přijíždějící do Plzně z části jižního i severního Plzeňska i Klatovska odstavili auto tady, na okraji města, a dál do centra pokračovali městskou dopravou. Tramvají, která jede ve vlastním pásu, odsud dojedou do sadů Pětatřicátníků v centru Plzně za devět deset minut. Autem to trvá déle,“ vysvětlil Michal Vozobule.

Teď ještě mohou motoristé u Terminálu Bory parkovat bezplatně. Na parkovišti hlídaném bezpečnostními kamerami je 318 parkovacích míst.

V Parkovacím domě Rychtářka se nepředpokládá, že by v ceně parkování byla i jízdenka na městskou dopravu. Je to dané tím, že parkovací dům je na okraji historického centra Plzně a vše je tu v docházkové vzdálenosti.