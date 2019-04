VIDEO: Záchranář piplá liščata, někdo je nechal v krabici na zastávce

Na záchrannou stanici ve Studénce se s žádostí o pomoc obrátila v pátek žena, která se domnívala, že našla štěňata.

„Když jsem se po telefonu ptal, jak vypadají a odpověď byla, že jsou všichni stejní, a na konci ocasů mají bílé tečky, bylo mi hned jasné, že jsou to liščata,“ vypráví zvířecí záchranář Karel Bobál.

V papírové krabici se k sobě choulilo pět liščat, tři samci a dvě samičky. Je jim zhruba jedenáct dní, teprve začínají koukat.

Jejich záchrana ale není jednoduchá. Mláďata jsou závislá na matčině mléce.

„Nevíme vůbec, jak dlouho v té krabici byla. Krmíme je pravidelně každé čtyři hodiny speciálním mlékem. Jedno z pěti mláďat bohužel uhynulo,“ smutní záchranář a doufá, že se podaří zachránit zbylá mláďata.

„Když se rozpijí přes flašku, je šance velká. Troufnu si říct, že devadesát procent liščat, která jsem tu měl, se podařilo vypiplat a vrátit do volné přírody. Liška do lesa patří, je to původní druh. Počítám, že tito nalezenci opustí naši stanici na podzim nebo až jim bude zhruba rok,“ plánuje Bobál.

Podle něj se stejná situace s liščaty opakuje rok co rok. „Loni našli lidé zastřelenou lišku a u ní několik mrtvých liščat a dvě živá. Považuji lišku za doktora lesa, který likviduje nemocná a uhynulá zvířata. Nechci házet myslivce do jednoho pytle, ale měli by si uvědomit, že tím, že zlikvidují samici, která má mláďata, dochází k jejich týrání. Nemají šanci na přežití. V té noře, kde sami zůstanou, umírají hlady několik dní. Je to prasečina,“ myslí si záchranář.

Podle Martina Ábela, lesního hospodáře z Tachovska, rozhodně není popsaný případ běžný.

„Že by někdo vzal liščata, naházel je do krabice a odnesl na zastávku, to se opravdu nestává. Ještě jsem o tom neslyšel. Myslivci se samozřejmě pohybují po lese nejvíce, takže tam je určitá pravděpodobnost, že to byl někdo z nich. Ale stejně tak to mohl být někdo jiný. Třeba děti, které si v lese hrály, našly liščata, myslely si, že dělají dobrou věc a vzaly je domů. Máma jim vynadala, co to nosí domů, tak daly mláďata do krabice a odnesly je na zastávku. Určitě nejde na sto procent říct, že to byli myslivci,“ uvedl Ábel.

Také podotkl, že v České republice je celoročně povoleno střílet lišky.

„Je možné, že byli myslivci norovat. To je běžná praxe. V našem sdružení ji ale neprovádíme,“ dodává Ábel. Obecně podle jeho slov platí, že žádná mláďata by nikdo z lesa odnášet neměl.