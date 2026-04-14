Spustila to dokola ohrávaná písnička? Soud potrestal ženu za pobodání manžela

Petr Ježek
  14:22
Oblíbil si písničku, ve které se zpívá o mrtvém bratrovi, a pouštěl si ji pořád dokola. Sám totiž o sourozence přišel. Tento dokola přehrávaný song byl podle všeho loni v květnu důvodem konfliktu mezi manželi v Líních na Plzeňsku, který skončil dvěma bodnutími kuchyňským nožem do mužova hrudníku. Ženu v úterý plzeňský krajský soud potrestal za pokus o vraždu desetiletým vězením.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaná se proti němu odvolala. Státní zástupce se práva na odvolání vzdal.

Desetiletý trest si má žena odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Zdravotní pojišťovně musí uhradit téměř 50 tisíc korun. Při čtení rozsudku se obžalovaná rozplakala. Její manžel, kterého nožem pobodala, měl zavřené oči, ruce sepnuté před sebou a mírně kroutil hlavou. Podle soudce výpověď poškozeného manžela byla účelová a nepravdivá.

Devětatřicetiletá Michaela K. u Krajského soudu v Plzni. Vloni bodla svého manžela kuchyňským nožem. (14. dubna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Písničku jako důvod konfliktu uvedl blízký příbuzný pobodaného, který s ním od dětství vyrůstal. Jakmile se dozvěděl 12. května o pobodání blízkého, okamžitě sedl do auta a jel za ním do plzeňské nemocnice. Tam s ním podle svých slov krátce mluvil, když ho lékaři převáželi mezi jednotlivými vyšetřeními po chodbě.

Jen chvilku před krvavou potyčkou krájela devětatřicetiletá Michaela K. malým kuchyňským nožem sýry a klobásy. Společně s manželem a jeho sestřenicí seděli na zahrádce a popíjeli víno i tvrdý alkohol.

Státní zástupce Roman Šustáček navrhl ženě 10 let vězení za pokus o vraždu. Jak uvedli znalci, bylo velkým štěstím, že čepel nezasáhla žádné důležité orgány a zranění byla podle nich hodnocená jako lehká. Dále uvedli, že však při bodnutí do hrudníku hrozí zasažení životně důležitých orgánů a smrt.

Obhájce Zdeněk Honzík naopak požadoval zproštění obžaloby, podle něj šlo ze strany ženy o nutnou obranu. V případě uznání viny soudci měli případ překvalifikovat na ublížení z nedbalosti.

Opilá žena pobodala manžela kuchyňským nožem, soud ji poslal do vazby

Pobodaného zaskočilo, jak vysoký trest chce státní zástupce pro jeho manželku. „Za všechno můžu já. Moje manželka v životě nezaútočila nožem. Je mi to strašně líto. Já bych měl být potrestaný za to, jak jsem se choval, co jsem dělal. Tohle mi přijde strašně nefér,“ prohlásil v úterý u Krajského soudu v Plzni třiatřicetiletý muž, když v rámci závěrečných návrhů měl množnost promluvit jako poškozený.

Předtím popisoval, že manželku, která byla nastydlá a brala i léky na potlačení úzkosti, přemlouval, aby s ním a jeho sestřenicí na zahradě popíjela.

Asi dvakrát jsem ji uhodil, lituju toho, kál se muž

„Manželka s námi pít nechtěla, bylo jí zle. Pak přišla za námi na zahrádku, zase jsem se jí ptal. Popíjeli jsme. Já jsme pak byl na manželku důraznější, asi dvakrát jsem ji uhodil. Lituju toho. Nevím, jestli zrovna krájela občerstvení a měla v ruce nůž. Naklonil jsem se k manželce. Byla to šarvátka z mé strany. Přihodilo se to zranění, jak manželka zvedla ruce. Pak jsem se posadil, ona mi chtěla pomoc. Odháněl jsem ji, byl jsem na ni zlej, sprostej,“ prohlásil.

Soužití manželského páru zřejmě nebylo jednoduché, policisté nejednou řešili jejich vzájemné půtky. Muž přiznal, že v předchozím bydlišti byl kvůli domácímu násilí dokonce vykázán z bytu.

Útok podomácku vyrobeným nožem. Policie řeší pokus o vraždu ve věznici

Obžalovaná u soudu řekla, že ji manžel to odpoledne na zahrádce u stolku fyzicky napadl.

„Dal mi facky, bylo jich tak pět šest. Proč vznikl konflikt, nevím. Dostala jsem strach. Říkala jsme mu: Přestaň! Jak si vysvětluji bodnutí? Snažila jsem se ho odstrčit, asi jsem měla v ruce nůž. Pak upadl na zem. Šla jsem se podívat, co se děje. On nechtěl, abych k němu šla. Vyhrožoval mi. Neviděla jsem na něm žádné zranění. Odešla jsem domů. Potom přišel soused, ptal se, co se stalo. Našel mě sedící a brečící u lednice. Po chvíli dorazila první pomoc, pak policie. Je mi strašně líto, že došlo k nějakému zranění manžela. Nebylo to úmyslně, miluji ho celým srdcem,“ řekla u soudu obžalovaná.

S manželem se na sebe při jednání soudu dívali dlouhé minuty. Ona seděla mezi vězeňskou eskortou, on na druhé straně soudní síně vedle státního zástupce. Občas se v ženiných očích zaleskly slzy.

Jedna ze sousedek bydlící vedle obžalované s manželem slyšela loni 12. května ze zahrádky hluk. „Pak jsem slyšela volání o pomoc a aby někdo zavolal záchranku. Ten muž křičel, aby se zavolala záchranka, že ho bodla, a pak volání o pomoc,“ popisovala sousedka.

Oba mají podmínky

Potvrdila, že u manželů občas zasahovala policie, že v minulosti viděla plačící ženu a všimla si modřin na jejích rukách. „Za zkušenosti vím, že ona je hodná paní, má ráda děti, ráda pomůže,“ popisovala sousedka obžalovanou.

Souzená ale není před soudem poprvé. Před dvěma lety dostali s manželem podmínku za čin spojený s přechováváním drog, podmínka jí končí až koncem letošního roku, jejímu manželovi až v příštím roce.

Pobodaný muž dnes prohlásil, že život bez manželky je pro něj hrozný. „Od té doby jsem se alkoholu nedotkl, ani léků na potlačení úzkosti. Sám jsem se rozhodl a jsem si vědomý toho, že kdybych v sobě neměl léky a alkohol, nebyl bych agresivní a nic by se loni nestalo. Přišel jsem o manželku, přišel jsem o celý život, o rodinu i o práci,“ zastal se u soudu manželky.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Na skok zpátky do zimy. Sníh zasypal květy sakur, narcisy i tulipány

Sněhová nadílka překvapila v pátek ráno obyvatele Plzně. Vločky zasypaly...

Obyvatele Plzně a okolí dnes ráno při pohledu z okna zaskočilo sněžení. Rozkvetlé tulipány, narcisy, macešky a pomalu se zelenající trávu, jenž probudily sluneční paprsky z předchozích dnů, nad...

Západ Čech zasypal sníh, na Karlovarsku zkomplikoval dopravu

Snímek z obchvatu Božího Daru. Pohled směrem na Klínovec. (10. dubna 2026)

Západ Čech v pátek zasypala bílá pokrývka. Počasí zde zkomplikovalo dopravu, především Karlovarsko hlásilo ráno i několik centimetrů mokrého sněhu. Místy se vytvořila ledovka. Policisté řešili...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Řidič riskantně předjížděl, po čelní srážce s kamionem uhořel v autě

Na silnici mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku se v pondělí časně ráno stala...

Tragicky skončila v pondělí ráno nehoda mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku. Řidič osobního vozidla se při nebezpečném předjíždění čelně srazil s nákladním autem a obě vozidla začala následně hořet....

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Spustila to dokola ohrávaná písnička? Soud potrestal ženu za pobodání manžela

Devětatřicetiletá Michaela K. u Krajského soudu v Plzni. Vloni bodla svého...

Oblíbil si písničku, ve které se zpívá o mrtvém bratrovi, a pouštěl si ji pořád dokola. Sám totiž o sourozence přišel. Tento dokola přehrávaný song byl podle všeho loni v květnu důvodem konfliktu...

14. dubna 2026  14:22

Útok podomácku vyrobeným nožem. Policie řeší pokus o vraždu ve věznici

Interiér plzeňské věznice na Borech (3. září 2024)

Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v...

14. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  9:17

Bůh šašek v paruce. Tentokrát ho viní z urážení sociálních pracovnic i soudkyně

Lukáš Stančík alias bůh šašek opět stanul před soudem. Tentokrát přišel v...

Lukáš Stančík, který o sobě mluví jako o Bohu, opět stanul před soudem. Státní zástupce ho tentokrát obžaloval z výtržnictví kvůli vulgárním nadávkám, kterými loni častoval ve zveřejněných videích...

13. dubna 2026  16:26

Teenager se bál opilé matky, na pomoc zavolal strážníky. Sám pak nadýchal víc

Šestnáctiletý chlapec nadýchal přes 2 promile alkoholu. (11. dubna 2026)

Na plzeňské strážníky se o víkendu obrátil šestnáctiletý chlapec s tím, že se bojí vrátit domů. Z bytu ho prý vyhodila po předchozí hádce matka, která je opilá a nelíbí se mu, jak se chová. Zapomněl...

13. dubna 2026  12:43

Škoda, že jsme nevyužili přesilovku. Ale bod bereme, řekl Hyský po remíze na Slavii

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání na Slavii.

Jeho svěřenci v Edenu předvedli odvážný výkon, díky jistému Florianu Wiegelemu v bráně neinkasovali a navíc mohli sami několikrát udeřit. Martin Hyský, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, byl s...

13. dubna 2026  11:05

Převrácené auto na polní cestě zaskočilo kolemjdoucího, uvnitř byl mrtvý řidič

U Křenov na Domažlicku havarovalo osobní auto, řidič v něm zemřel. Převrácené...

Převrácené auto a v něm řidiče bez známek života našel náhodný svědek na polní cestě u obce Křenovy na Domažlicku. Nehodu vyšetřují policisté.

13. dubna 2026  9:30

Trpišovský o Chorém: Není svatoušek, ale úmysl tam nevidím. Je to vaření z vody

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje během utkání s Plzní.

Na otázku odpověděl otázkou. „Zeptám se, chlapi, já vás. Kdo jste viděl úmyslné plivnutí, tak zvedněte ruku. Nebojte, já to na vás neřeknu.“ Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský s...

13. dubna 2026  8:28

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

12. dubna 2026  21:23,  aktualizováno  21:45

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

12. dubna 2026  20:48

OBRAZEM: Unikátní prostory kaolinového dolu v Nevřeni se proměnily ve vesmír

Magické prostředí bývalého kaolinového dolu v Nevřeni na Plzeňsku na tři dny...

Magické prostředí bývalého kaolinového dolu v Nevřeni na Plzeňsku na tři dny oživil festival světla BLIK BLIK. Od pátku do neděle se místy až dvanáct metrů vysoké a osm metrů široké sály proměnily ve...

12. dubna 2026  14:07

Házenkáři Plzně porazili Duklu a v extraligovém semifinále srovnali

Tomáš Nejdl z Plzně a jeho střelecký pokus v utkání proti Frýdku.

Házenkáři Plzně doma porazili 31:26 Duklu a stav semifinálové série extraligového play off srovnali na 1:1. Další utkání série hrané na tři vítězství čeká úřadující vicemistry v pátek v Praze.

12. dubna 2026  12:22

Cílem developerů není dostupné bydlení, ale zisk. Zaznělo na konferenci

Výstavba nových bytů v Plzni – bytový komplex Papírna na Slovanech (30. srpna...

Musíme víc stavět, aby byl dostatek bytů, musíme zapojit i typové projekty pro obce, aby povolování bylo rychlejší. I to vyplynulo z konference nazvané Dostupné bydlení a stavební rozvoj, která se...

12. dubna 2026  8:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.