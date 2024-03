Na letišti Líně se nakonec místo gigafactory plánuje armádní logistické centrum

Do roku 2028 tam budou vojáci provozovat leteckou záchrannou službu pro Plzeňský a částečně Karlovarský kraj a poté se chtějí na jejím fungování dále spolupodílet. Po jednání zástupců Armády ČR (AČR) a ministerstva obrany (MO) se starosty okolních obcí a vedení Plzeňského kraje o tom informoval první zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč.

„Chceme využívat původní areál tak, jak ho armáda historicky využívala, tedy něco kolem 390 hektarů,“ řekl Hlaváč ČTK. Logistická základna bude podle něj primárně pro AČR. „V případě vojenských krizí, které se budou dotýkat bezpečnosti České republiky, bude využívána i jednotkami aliančních zemí,“ uvedl.

Šlo by o sklady, administrativní budovy a případně objekty pro dočasné ubytování v řádu dnů. Podle Hlaváče by v Líních trvale působilo 100 až 200 vojáků, kteří by zabezpečovali fungování letecké záchranné služby a praporu aktivních záloh. Z 390 hektarů, které chce armáda využívat, patří zhruba desetina okolním obcím.

Starosta s areálem sousedících Líní Michal Gotthart potvrdil, že v průběhu jara bude mít s armádou schůzku kvůli majetkoprávnímu řešení. Líně mají v areálu letiště pruh lesa. „Armáda bude mít zájem území vlastnit, aby měla jistotu užívání. Uvidíme, co nám navrhnou, podle toho se rozhodneme,“ sdělil Gotthart.

Podle něj je logické, že chce armáda pozemky scelit. „Je logičtější, když s námi bude jednat vlastník 90 procent pozemků v areálu, který ho chce sám využívat k činnosti, která je transparentní, než když od nás chtělo pozemky vykupovat ministerstvo průmyslu a obchodu pro průmyslovou zónu, o které toho nebylo moc známo,“ dodal Gotthart.

Připomněl tím jednání o gigafactory v Líních, která ale firma Volkswagen loni na podzim ukončila. „To, že tu bude armáda, má určitě větší logiku než letiště zničit a vybudovat zde továrnu na baterie,“ dodal. Obyvatelé Líní mají určité obavy z vojáků hned v sousedství, když dnešní svět je tak rozklížený. „Zkrátka, že budeme v době případného konfliktu trošku na ráně,“ vysvětlil.

Obyvatele prý ale uklidňuje to, že se nepočítá s leteckou základnou, ale jen se záložním letištěm, a že v areálu mají probíhat jen činnosti spojené spíš s výcvikem.

Těžkou hlavu starostům ale stále dělá, že Plzeňský kraj má v rozvojových plánech líňské letiště a okolí o velikosti 700 hektarů stále vedené jako plochu pro průmysl. Jedná se převážně o území mezi Líněmi a Dobřany.

„V případě stavby gigafactory obcím v okolí letiště bylo slíbeno, že se plocha pro průmysl výrazně zmenší. S příchodem armády si myslíme, že by průmysl mohl zmizet úplně. Proč by tu mělo být vojenské území, vedle kterého by byly průmyslové haly s mnoha dělníky?“ ptá se Gotthart. Armáda by se podle něj mohla stát spojencem obcí v boji za eliminaci průmyslových ploch.

„Rozhodne o tom vedení kraje, které bude hlasovat o změně Zásad územního rozvoje,“ dodal Gotthart. Příslibem bylo prosincové vyjádření hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka (Piráti) po jednání na ministerstvu obrany. „Využití jakékoli části nebo celého areálu - což je 700 hektarů - pro průmysl armáda vylučuje,“ sdělil.

Podle Gottharta není ale zatím nic jistého, protože o změně Zásad územního rozvoje bude rozhodovat garnitura, která vzejde z letošních podzimních krajských voleb a která může být úplně jiná než ta současná.