Armáda slavila výročí letecké záchranky v Líních, pacientům pomáhá 30 let

První zásah? Jako by to bylo dnes Pilot Jan Nožina a doktor Michal Mareček se po jednatřiceti letech setkali u vrtulníku Mi-2, se kterým letěli 1. května 1991 k prvnímu ostrému zásahu z letiště Líně. „Letěli jsme mezi Zdemyslice a Žákavu. Opilý muž cestou z májové veselice naboural na kole, vezli jsme ho s otřesem mozku,“ má i po takové době v paměti Mareček. I pilot Jan Nožina potvrdil, že na první let se nezapomíná. „Bylo to poprvé, bylo to nové. Pionýrské doby. Tyhle začátky letecké záchranné služby byly pro mě nejhezčí létání mého života. Dělali jsme to, jak jsme si řekli, a při tom hledali, jak by to šlo dělat ještě lépe. Létali jsme záchranku trochu jinak než tehdy policie nebo Slov-Air. Létali jsme tehdy hodně, měli jsme i čtyři nebo pět zásahů za den,“ vzpomínal Jan Nožina. První roky létali záchranářští piloti podle map, které měli složené v kapse kombinézy. Později je už podle Nožiny nepotřebovali. „Tady bylo hodně míst, která jsme znali, podle kterých jsme se orientovali a létali. Po pěti nebo sedmi letech jsme kraj už shora znali, podvědomě hledali body, podle kterých jsme se orientovali. K některým cílům jsme pak už ani nepotřebovali žádnou mapu ani navigaci, přesně jsme věděli, kde leží,“ řekl pilot.