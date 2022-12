Volkswagen odkládá rozhodnutí o gigafactory, vyčkává kvůli energetické krizi

Původně se očekávalo, že Volkswagen (VW) výběr místa pro továrnu oznámí v pátek 16. prosince. „Žádné rozhodnutí zatím nepadlo, proces vyhodnocování pokračuje. Před investováním miliard eur budou během následujících týdnů a měsíců znovu pečlivě posouzeny plány pro jednotlivé regiony,“ uvedl Volkswagen ve svém prohlášení, které poskytl mluvčí automobilky Škoda Auto Pavel Jína.

Dodal, že spolu s dceřinou společností PowerCo zodpovědnou za baterie nadále hledají vhodné lokality. „Není potřeba učinit rozhodnutí okamžitě, protože doposud učiněné kroky koncernu zaručují pokrytí dodávek baterií do roku 2028,“ doplnil koncern.

Volkswagen rovněž uvedl, že není pod tlakem, aby jednal hned. „V kontextu panující situace bude rozhodovacímu procesu věnováno více času. Mezi důvody patří stávající ekonomická situace, současné ceny energií a rámcové podmínky zahrnující státní podporu,“ upozornil koncern na dopady současné energetické krize.

„Je také potřeba dořešit některé místní otázky,“ dodal. Podle Volkswagenu nyní nemá rozhodovací proces dopad na plánovaný začátek stavby a výroby.

Náměstek hejtmana Plzeňského kraje a poslanec Josef Bernard ze STAN uvedl, že rozhodnutí VW vítá, protože se vytvoří časový prostor pro vyjednávání o dopadech na území, kam patří vyjednávání se starosty obcí v okolí budoucí fabriky a s piloty. Ti se totiž nechtějí letiště Líně vzdát.

Na otázku, jestli je to dobře i z toho důvodu, že Plzeňský kraj má připravit studii dopadů postavení gigafactory na Plzeňský kraj, Bernard odpověděl, že buď bude studie hotová, nebo do doby rozhodnutí budou alespoň některé výstupy dopadové studie hotové.

„Není důvod spěchat. A pokud se s veřejností a se všemi institucemi, na které výstavba fabriky dopady mít bude, bude ještě zevrubněji jednat, bude to jenom dobře,“ sdělil Bernard.

Proti výběru letiště jsou i některé obce

Na otázku, jestli by měl vůči VW stát podniknout vstřícné kroky třeba ve vztahu k cenám energií, uvedl, že podrobné informace nemá, pouze připomněl, že moc nerozumí tomu, proč se rozhodnutí VW odkládá i v souvislosti s cenami energií. „Tomu moc nerozumím, protože Poláci (Polsko je další varianta, kde by mohla fabrika VW stát - pozn. red.) podléhají stejným pravidlům jako Česká republika,“ konstatoval.

Koncern VW by chtěl začít stavět koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027. Před tím, že by energetická krize mohla výstavbu továren na baterie výrazně ovlivnit, v listopadu varoval šéf automobilové značky Volkswagen Thomas Schäfer.

„Pokud se nám v Německu a v Evropě rychle a spolehlivě nepodaří snížit ceny energií, budou investice do energeticky náročné výroby nebo do nových továren na baterie v Německu a Evropské unii prakticky nerentabilní,“ napsal Schäfer na profesní sociální síti LinkedIn.

Schäfer až do letoška působil jako předseda představenstva Škody Auto, od dubna převzal provozní řízení značky VW, která je součástí koncernu Volkswagen. Před svým odchodem z Mladé Boleslavi prohlásil, že by si přál, aby si mateřský koncern vybral Česko pro svou další továrnu na baterie.

V březnovém rozhovoru v deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) řekl mimo jiné to, že Česko by se mělo stát jedním z center elektromobility. Česká vláda o továrnu velmi stojí. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely za STAN by výstavba v Líních zásadně pomohla ekonomické budoucnosti země. Vláda uvedla, že továrna je klíčová pro transformaci českého automobilového průmyslu, jenž tvoří desetinu HDP a čtvrtinu exportu, na elektromobilitu.

Proti výběru letiště se ale staví mimo jiné Český svaz letectví (ČsSL) a výhrady mají i některé obce. Koncern chce v Evropě do roku 2030 vybudovat šest obřích továren na baterie. Prozatím si jako místa vybral dolnosaský Salzgitter nedaleko Wolfsburgu, sídla Volkswagenu, Valencii ve Španělsku a severošvédské město Skellefteaa. Čtvrtá továrna bude ve východní Evropě, vedle Česka se hovoří o Polsku či Maďarsku.

