Neobvyklý nález na Plzeňsku. Muž našel v hlíně na zahradě lidské ostatky

„Můžeme potvrdit, že jsme nalezli lidské ostatky na Plzeňsku,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí karlovarské policie Jakub Kopřiva. K případu neposkytl žádné další informace.
K nálezu podle informací serveru Krimi Plzeň došlo ve městě Nýřany. Jedná o asi čtyři kubíky zeminy navezené z Karlovarska, konkrétně od zemědělského družstva u Toužimi. Proto se nálezem nyní zabývají karlovarští kriminalisté, uvedl server.
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Na místo vyrazil podle serveru kromě uniformovaných policistů také kriminalistický technik společně s výjezdem kriminalistů.
„Po příjezdu bylo potvrzeno, že se v zemině skutečně nacházejí lidské kosterní pozůstatky, kriminalisté proto začali zjišťovat, odkud byla zemina dovezena a komu nalezené ostatky patří. Hasiči mezitím prohledali půdu kvůli případnému výskytu dalších ostatků,“ uvedl server.