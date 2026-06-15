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Neobvyklý nález na Plzeňsku. Muž našel v hlíně na zahradě lidské ostatky

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  17:47
Majitel domu na Plzeňsku našel v neděli večer lidské ostatky v zemině na své zahradě. Oznámil to krajským policistům, kteří na místo vyjeli. Ti poté případ předali karlovarským kolegům, jelikož zemina pocházela právě z Karlovarska.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Můžeme potvrdit, že jsme nalezli lidské ostatky na Plzeňsku,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí karlovarské policie Jakub Kopřiva. K případu neposkytl žádné další informace.

K nálezu podle informací serveru Krimi Plzeň došlo ve městě Nýřany. Jedná o asi čtyři kubíky zeminy navezené z Karlovarska, konkrétně od zemědělského družstva u Toužimi. Proto se nálezem nyní zabývají karlovarští kriminalisté, uvedl server.

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Na místo vyrazil podle serveru kromě uniformovaných policistů také kriminalistický technik společně s výjezdem kriminalistů.

„Po příjezdu bylo potvrzeno, že se v zemině skutečně nacházejí lidské kosterní pozůstatky, kriminalisté proto začali zjišťovat, odkud byla zemina dovezena a komu nalezené ostatky patří. Hasiči mezitím prohledali půdu kvůli případnému výskytu dalších ostatků,“ uvedl server.

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