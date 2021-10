Na most v Liblíně nesmějí těžší auta. Kdy začne jeho oprava, není jasné

I když je 92 let starý most stále součástí silnice druhé třídy, která je důležitou spojnicí části Rokycanska a severního Plzeňska, je dva roky také památkově chráněný.

Starostka městyse Liblín Ester Lipertová říká, že napjatě čekají, jak se situace s mostem nakonec vyvine.

„Doufáme, že nám ho úplně nezavřou. Výjimku dostal jen školní autobus a popeláři. Jsme rádi, že na most můžeme aspoň osobními auty. Na druhou stranu - teď přes Liblín nejezdí kamiony,“ řekla starostka Lipertová.

Havarijní stav odhalili technici při velké prohlídce loni v listopadu. Náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek začátkem letošního roku přiznal, že to pro všechny bylo obrovské překvapení.

„Ještě v roce 2014 byl při hlavní prohlídce v kategorii tři, tedy bez větších problémů. Pak se dělaly menší kontroly každý rok. Loni v listopadu se opět dělala hlavní prohlídka, při které se zjistilo, že se stav mostu zhoršil o několik kategorií a že potřebuje co nejrychlejší zásah. Byl to pro nás šok, takový propad stavu mostu tu nepamatujeme,“ povzdechl si Čížek.

V havarijním stavu je podle expertů uložení u středního pilíře. Krátce po zjištění byla část konstrukce vypodložena a z revizního lešení odborníci problematické místo pravidelně kontrolují.

V září pracovníci krajské správy a údržby silnic každý týden kontrolovali podpěru, lešení i dopravní značení, velká kontrola se provádí jednou měsíčně. „Podle potřeby se doplňují chybějící nebo poškozené dopravní značky. Nemáme hlášené žádné komplikace na objízdných trasách,“ uvedl vedoucí oddělení pro přípravu a realizaci mostů krajské správy a údržby silnic Jiří Fuks.

Nedávno skončil diagnostický průzkum mostu a podle jeho závěrů budou odborníci rozhodovat o dalším postupu. „Vyjadřovat se budou například i památkáři, protože most v Liblíně patří k technickým památkám,“ připomněl mluvčí krajských silničářů Miroslav Anton.

Silniční most v Liblíně je postavený nad řekou Berounkou, spojuje Rokycansko a severní Plzeňsko

délka 138 metrů, šířka 7,5 metru

projekt železobetonového obloukového mostu vytvořil v roce 1926 inženýr technického odd. zemského správního výboru Zdeněk Prošek, řídil i zaměřování a sondáže

práce byly zahájeny v dubnu 1927

slavnostně otevřen 28. září 1929

dvě střední pole tvoří vetknuté železobetonové klenby vynášející na příčných stěnách horní mostovku, krajní pětimetrová pole pak přímé trámy

technické dopravní dílo působivě zasazené do krajiny

od roku 2019 je most památkově chráněný

Místní se s uzavřením stejného mostu potýkali už před čtyřmi roky. Tehdy stavební firma musela při opravě silnice zajišťovat i nestabilní svah u mostu.

Pokud by se stav mostu ještě zhoršil a následovalo jeho úplné uzavření, byl by to podle starostky Lipertové obrovský problém.

„Doufáme, že nám vybudují náhradní most, pokud bude při opravě nutné uzavření. Jinak si to tu nedovedu představit. Jsme závislí na mostu. Lékař, škola, školka, to všechno je na druhém břehu. Při velké opravě před 20 lety tu náhradní most pro auta postavili,“ připomněla Ester Lipertová.

Oficiální objížďka znamená pro řidiče najet 40 kilometrů, než se dostanou na druhou stranu. Při využití přívozu v Darové je objížďka pro osobní auta o polovinu kratší.