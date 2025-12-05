Po pěti letech v Liblíně otevřou opravený most, obce se obávají návratu kamionů

Petr Ježek
  12:09
S rozporuplnými pocity čekají obyvatelé části Rokycanska na příští týden. Přes kompletně zrekonstruovaný most přes řeku Berounku v Liblíně začnou jezdit auta. A to včetně kamionů, které posledních pět let měly na most zakázaný vjezd. Starostové z obcí v okolí se obávají, že přes ně bude znovu jezdit těžká nákladní doprava.

Při opravě zůstaly z původního mostu jen pilíře a oblouky. Zbytek technické památky je postavený znovu. Nová mostovka je širší, takže pěší už projdou po širokém chodníku, most unese těžší auta, než po svém dokončení v roce 1929.

„K 1. prosinci 2025 je komunikace na mostě způsobilá uvedení do provozu. Už byla provedena první hlavní prohlídka mostu, zjištěné nedodělky nebrání užívání. Bylo požádáno o předčasné užívání stavby. Po vydání rozhodnutí může být spuštěný provoz,“ řekla mluvčí krajské správy a údržby silnic Martina Burda.

Zrekonstruovaný most v Liblíně na Rokycansku přes řeku Berounku začne brzy sloužit řidičům. Průjezdný bude po téměř pěti letech. (3. prosince 2025)
Zrekonstruovaný most v Liblíně na Rokycansku přes řeku Berounku začne brzy sloužit řidičům. Průjezdný bude po téměř pěti letech. (3. prosince 2025)
Práce na rekonstrukci mostu v Liblíně stále ještě pokračují, nicméně vliv na dopravu to mít už brzy nebude. (3. prosince 2025)
Tahle dopravní značka už by brzy měla před vjezdem na zrekonstruovaný most v Liblíně zmizet . (3. prosince 2025)
Práce na rekonstrukci mostu v Liblíně stále ještě pokračují, nicméně vliv na dopravu to mít už brzy nebude. (3. prosince 2025)
31 fotografií

V úterý padne rozhodnutí, kdy se most otevře autům, chodcům i cyklistům. Po téměř pěti letech by tak měl být průjezdný bez větších omezení. Kompletní dokončení mostu i okolí se plánuje na červen příštího roku.

Oslovení starostové obcí v okolí na jedné straně oceňují, že most je opravený, a cesta z Radnicka na Kralovicko nebo Rakovnicko bude bez objížděk a zdržení. Jedním dechem ale připouštějí obavy, že se na tuto trasu vrátí kamiony, které budou obcemi jen projíždět.

„Těšíme se, že most bude v pořádku, ale netěšíme se na navýšení dopravy. Sice jsme teď byli roky v dopravě trošku omezení, s otevřením mostu se nám sem téměř s jistotou vrátí kamiony. Ale kamiony asi i tak budou lepší, než nemoct jezdit přes most,“ shrnula starostka městyse Liblín Ester Lipertová.

Z původního mostu v Liblíně zůstanou jen pilíře a oblouky, nový bude širší

Po dobu uzavření a přestavby železobetonového mostu jezdí osobní auta a dodávky po provizorním mostě, který je od toho stávajícího asi 200 metrů proti proudu řeky. „Komunikace na mostě je jednosměrná, provoz je řízený kyvadlově semaforem,“ uvedl v únoru po zprovoznění provizoria náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Provizorní most je podle informací z vedení Plzeňského kraje svoji délkou 115 metrů nejdelším dočasným mostem v celé republice. I když na něj nesmějí auta vážící přes pět tun, výjimku dostali linkové autobusy, popeláři a řidiči zajišťující zásobování. Ostatní těžší auta už pátým rokem musejí objíždět zhruba 200 metrů dlouhý most asi po 40 kilometrů dlouhé objížďce přes Chrást a Dolanský most.

Liblínský most postavený v letech 1927 až 1929 je na silnici druhé třídy, která vede od dálničního sjezdu u Rokycan přes Břasy, Újezd u Svatého Kříže, Liblín a pak dál na Kralovice nebo středočeský Rakovník. Na obou stranách klesání k řece Berounce se řidiči zejména nákladních aut musejí vejít do serpentin v prudkých stoupáních a klesáních.

Na most v Liblíně nesmějí těžší auta. Kdy začne jeho oprava, není jasné

Tříkilometrový úsek této silnice protíná obec Břasy. „Je příjemné, že přes nás několik let nejezdí kvůli problémům mostu v Liblíně takové množství kamionů. Respektujeme ale, že se jedná o silnici druhé třídy, a po ní kamiony běžně jezdívají. Tahle silnice byla u nás opravená v roce 2015, nyní je asi v polovině své plánované životnosti. Kdyby nebyl zavřený most v Liblíně, určitě by dnes byla v mnohem horším stavu. Na obou vjezdech do obce jsou v silnici zpomalovací ostrůvky, další je u křižovatky na Radnice a čtvrtý u hasičárny, kde je přechod pro chodce a poblíž navíc dětské hřiště,“ vypočítal starosta Břas Miroslav Kroc.

Most přes Berounku, který je technickou památkou, technici pravidelně kontrolovali. „Ještě v roce 2014 byl při hlavní prohlídce v kategorii tři, tedy bez větších problémů. Pak se dělaly menší kontroly každý rok. V listopadu 2020 se dělala zase hlavní prohlídka, při které se zjistilo, že se stav mostu zhoršil o několik kategorií a že potřebuje co nejrychlejší zásah. Byl to pro nás šok, takový propad stavu mostu tu nepamatujeme,“ povzdechl si v únoru 2021 náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Kulturní památka Liblínský most

  • Technické dopravní dílo, působivě zasazené do krajiny, od roku 2019 je památkově chráněný.
  • Příklad kvalitního architektonického řešení železobetonové mostní konstrukce z 20. let 20. století.
  • Obloukový železobetonový most nad údolím řeky Berounky byl postaven v letech 1927-1929 podle návrhu inženýra Zdeňka Proška.
  • Je nejstarším ze tří mostů spojujících oba břehy Berounky v úseku mezi Plzní a Křivoklátem (Dolany, Liblín, Zvíkovec), přičemž všechny mosty byly postaveny jako železobetonové v období 1. republiky.

Podle tehdejšího mluvčího krajských silničářů Miroslava Antona tato prohlídka odhalila havarijní stav uložení u středního pilíře. Reakce správce mostu byla rychlá. Autům nad pět tun byl okamžitě zakázaný vjezd na most. Bez výjimky.

„Bojovali jsme o to, aby tam aspoň autobusy mohly. Školáci jezdí do Kozojed, které jsou na druhém břehu, asi dva kilometry za mostem. Ale statik jednoznačně řekl, že to nejde. Děti teď musejí přejít přes most, za ním se točí autobusy a tam do nich nastupují,“ popsala v únoru 2021 starostka Ester Lipertová.

Po zprovoznění dočasného mostu v Liblíně letos v únoru našli organizátoři veřejné dopravy v plzeňském kraji ze Společnosti POVED a společnost Arriva zajišťující krajem objednávanou autobusovou dopravu řešení, které funguje dosud. „Dopravce nasazuje na spoje jen malé autobusy, které tu mohou projet,“ řekl dopravní analytik Martin Fencl.

Po otevření přestavěného velkého mostu se i autobusová doprava v této oblasti vrátí na trasy, po kterých autobusy jezdily v roce 2020. POVED navíc připravuje od poloviny prosince, kdy se v celé republice budou měnit jízdní řády, pro obyvatele v této části kraje překvapení.

„Na trasu Kralovice - Chříč připravíme mikrobus pro maximálně osm lidí, který bude ve vybrané době k dispozici jako autobus na zavolání. Je to experiment. Uvidíme, jestli budou mít lidé o takovou nabídku zájem, jestli se zvýší počet přepravených cestujících. Například u školních spojů nebo u těch běžně využívaných cestujícími budou dál jezdit klasické autobusy,“ vysvětlil Fencl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pozdvižení a nervozita v malé obci. U vánočního stromu zazpíval Ztracený

Zpěvák Marek Ztracený vystoupil v Tymákově s dětským pěveckým sborem během...

Neobyčejný začátek adventu měli letos obyvatelé malé obce Tymákov u Plzně. O zpestření času před svátky se jim v neděli večer postaral známý zpěvák Marek Ztracený, který se zúčastnil rozsvěcení...

V Plzni otevřeli nové obchodní centrum. Mladík kvůli jedné prodejně čekal 18 hodin

Tento muž čekal na otevření pobočky fastfoodu Popeyes v Plzni téměř 18 hodin....

Dvacet let úředníci i soudci řešili problém s nezkolaudovanou výškovou budovou u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice v Plzni, kterou nakonec obsadili a vybydleli bezdomovci. Loni v květnu začala...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Bílé Vánoce? Jedno velké město šanci má, jinde je spíš nečekejte

První sníh v Praze. Sněhová nadílka na Karlově mostě. (24. listopadu 2025)

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil, jaká je pravděpodobnost sněhové nadílky na Vánoce v jednotlivých krajských městech. Analýza vychází z dat získaných od roku 2000 do současnosti a...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Opilý a zfetovaný řidič naboural auto v protisměru, skončilo převrácené v příkopu

Nehoda dvou osobních vozidel na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje si...

Tři zraněné si vyžádala nehoda dvou osobních vozidel ve čtvrtek večer mezi Zadním Chodovem na Tachovsku a Trstěnicemi na Chebsku. Řidič jednoho z nich přejel v zatáčce do protisměru, kde se srazil s...

5. prosince 2025  12:26

Po pěti letech v Liblíně otevřou opravený most, obce se obávají návratu kamionů

Zrekonstruovaný most v Liblíně na Rokycansku přes řeku Berounku začne brzy...

S rozporuplnými pocity čekají obyvatelé části Rokycanska na příští týden. Přes kompletně zrekonstruovaný most přes řeku Berounku v Liblíně začnou jezdit auta. A to včetně kamionů, které posledních...

5. prosince 2025  12:09

Vyhláška o petardách pomohla Chebu částečně, divoké turisty snad zkrotí zákon

Ilustrační snímek

Zákon zpřísnil pravidla pro nákup a použití zábavní pyrotechniky. Města v příhraničí, která s následky hromadně odpalované pyrotechniky roky bojovala, teď čekají, jaký bude mít novela zákona efekt....

5. prosince 2025  9:54

Zavražděný bezdomovec bez hlavy plaval v řece, soud vrátil případ policistům

Policisté vyšetřují nález mrtvého člověka u mostu přes Berounku poblíž kostela...

Policisté se zhruba po čtvrt roce zřejmě znovu budou muset pustit do práce na případu zavražděného bezdomovce. Tělo bez hlavy a genitálií tahali v lednu 2023 z řeky Berounky na okraji Plzně. Státní...

5. prosince 2025  8:31

V Plzni otevřeli nové obchodní centrum. Mladík kvůli jedné prodejně čekal 18 hodin

Tento muž čekal na otevření pobočky fastfoodu Popeyes v Plzni téměř 18 hodin....

Dvacet let úředníci i soudci řešili problém s nezkolaudovanou výškovou budovou u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice v Plzni, kterou nakonec obsadili a vybydleli bezdomovci. Loni v květnu začala...

4. prosince 2025  16:55

V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu, policisté vyloučili cizí zavinění

V sauně v plzeňské čtvrti Roudná našli ve čtvrtek ráno dva mrtvé, muže a ženu....

V soukromé sauně v Plzni na Roudné ve čtvrtek ráno nalezli mrtvého muže a ženu. Na místě pracovali kriminalisté a koroner. Co bylo příčinou jejich smrti, zatím není zcela jasné. Kriminalisté nicméně...

4. prosince 2025  11:04,  aktualizováno  15:17

Stavbaři v Plzni dokončili základovou desku věží Sisters, má speciální složení

Dvě výškové budovy Sisters budou stát na metr vysoké desce ze speciálního...

Pod budoucími výškovými budovami Sisters v Plzni už je hotová metr vysoká základová deska ze speciálního vysokopevnostního betonu. Ta tvoří spodní část takzvané bílé vany, vodotěsného obalu...

4. prosince 2025  14:38

Pro pacienty s leukémií je to přelom, říká o Obláčku nad Plzní primář

Ve Fakultní nemocnici Plzeň začíná sloužit hematoonkologům nástavba nad blokem...

Délka je asi 120 metrů, šířka 40 a výška osm metrů. To jsou rozměry Obláčku nad Plzní, nástavby, která se dnes oficiálně otevřela na osmipatrové budově Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Na...

3. prosince 2025  18:30

Kyberšmejdi obrali neziskovou organizaci o miliony, v nouzi vyhlásila sbírku

ilustrační snímek

Plzeňská nezisková organizace Tady a teď, která 21 let pomáhá rodinám v bytové nouzi, dětem ohroženým školním neúspěchem a lidem bez domova, se dostala do velkých potíží. Stala se terčem podvodu a...

3. prosince 2025  16:46

Pacient psychiatrie vylezl na stožár a odmítal slézt, personál zburcoval hasiče

Hasiči ve středu ráno zasahovali v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, kde...

Hasiči zachraňovali ve středu v areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech na Plzeňsku muže, který vylezl na několik metrů vysokou kovovou konstrukci a odmítal slézt. Šlo o pacienta z otevřeného...

3. prosince 2025  15:54

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Plán na nový plzeňský hospic se hnul z místa, radnice našla vhodný pozemek

Stavět se bude zřejmě v Malesicích. Vizualizace z předběžné studie k zasazení...

Příprava stavby nové budovy pro plzeňský Hospic svatého Lazara se po delším čase pohnula z místa. Zastupitelé městského obvodu Plzeň – Malesice dali souhlas k tomu, aby byl pro záměr poskytnut vhodný...

3. prosince 2025  11:03

U Rozvadova otevřeli největší dálniční parkoviště, ocení ho zejména kamioňáci

Součástí rozšířené rozvadovské odpočívky je i dětské hřiště, odpočinková zóna,...

Stavbaři v úterý otevřeli na dálničním přechodu do Německa v Rozvadově na Tachovsku přestavěné parkoviště. Ocení ho zejména kamioňáci, pro které se tam zvýšil počet parkovacích míst na odjezdu z ČR z...

2. prosince 2025  16:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.