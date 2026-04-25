Tábory zdražily, přesto je o ně zájem. Nejvíc však táhnou příměstské

Jitka Kubíková Šrámková
  8:09
Rodiče nechtějí posílat děti na delší tábory, čtrnáct dnů už je podle nich moc. Raději jim zaplatí příměstský tábor a večer mají ratolesti doma. Takovou zkušenost mají členové neziskové organizace Táborníček. Podobnou má i největší organizátor táborů na Plzeňsku – Středisko volného času Radovánek.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Táborníček původně organizoval čtrnáctidenní pobyty, nyní nabízí týdenní i kratší formáty. „Rodiče stále raději sázejí na příměstské tábory,“ říká předseda Táborníčku Jiří Šafář. Příměstský tábor v centru volného času Skupovka je už téměř plný, zatímco na tom pobytovém je volno.

Podle Šafáře některé děti na tábor nechtějí proto, že většina organizátorů zakazuje dětem telefony. Táborníček je nezakazuje, ale Šafář je raději, když je děti nechají doma. „Ale jsou i takoví rodiče, kteří řeknou, že bez telefonu dítě do tábora nepojede. Většina rodičů je ale ráda, že přístroj nechají děti doma, dostanou číslo na táborový telefon a přes ten se s dětmi spojují,“ popsal Šafář.

A jak to vypadá na táboře, kde většina dětí telefon nemá? „První dva tři dny to naruší program, ale třetí čtvrtý den děti stejně telefon odloží, protože na něj nemají čas. Pak si říkáme, že jsme asi program vymysleli dobře,“ líčí Šafář, který je součástí dvanáctičlenné skupiny nadšenců, která s dětmi ráda pracuje. Skládá se z vedoucích kroužků, ale i z odrostlých dětí, které s Táborníčkem dříve jezdily na tábory.

Protože táhnou kratší tábory, začal Táborníček organizovat jednodenní a víkendové pobyty. Tomu víkendovému říká Šafář tábor nanečisto, aby si děti mohly pobyt vyzkoušet. Základnou Táborníčku je osada Peklo u Plas na Plzeňsku, kde je základna s chatičkami.

Budou všechny obsazené

Vyšší zájem o prázdninové dětské tábory, navíc objednávané dříve než v minulých letech, eviduje letos Středisko volného času Radovánek. Pořádá 120 táborů s 3060 místy, stejně jako loni. Už je plných 108 táborů. „Letos budou obsazené všechny,“ řekla ředitelka Eva Tischlerová. Domnívá se, že důvodem je i konflikt na Blízkém východě, který snižuje zájem Čechů o zahraniční dovolené.

Populární jsou hlavně sportovní, taneční, pobyty s příběhem a hrou nebo poznávací tábory. „Rodiče hledají tábory všeobecně zaměřené, kde jsou zážitky, výlety, turistika a něco kreativního. A poslední tři roky, což nás překvapuje, máme velký zájem také o technicky zaměřené tábory, hlavně na robotiku a elektrotechniku,“ uvedla ředitelka.

„Velkou novinkou je tábor Vesmírná mise – Staň se astronautem v Horažďovicích. Pořádáme ho 24. až 28. srpna s pobočkou Evropské kosmické agentury. Budou si tam zkoušet pokusy i fyzičku,“ řekl vedoucí tábora Milan Severa z Radovánku.

Městské tábory jsou finančně dostupnější

Radovánek evidoval začátkem dubna meziročně více přihlášek, a to i přesto, že musel mírně zdražit. „Na některých příměstských táborech, jichž máme až 80 procent, to bylo až o 200 korun, ale nepřekročili jsme ve většině případů 3 tisíce korun,“ řekla Tischlerová.

Pětinu tvoří tábory pobytové, osmi až čtrnáctidenní, které stojí od 4500 až přes 8 tisíc korun. Středisko nechtělo tábory zdražovat, ale muselo reagovat na zvýšení cen jídel v restauracích, rekreačních centrech i odborného materiálu.

Největší zájem je o příměstské tábory, které rodiče chápou jako celodenní družinu a jsou spokojeni, že mají večer dítě doma. „Některé máme až do pěti hodin,“ uvedla ředitelka.

Podle ní přibývá rodičů, kteří se v dnešní době bojí dát své děti na pobytový tábor, a městské tábory jsou pro ně dostupné jak finančně, tak blízkostí bydliště. Radovánek ale letos cítí značný zájem také o pobytové tábory. „Rodiče jsou rádi, že jim zabezpečíme děti a oni mají takové prázdniny. Další si uvědomují, že dítě dostane lekci do života, osamostatní se a socializuje. A máme třeba děti, které jsou na dvou pobytových táborech. A rodiče nám pak řeknou: Oni si umí zavázat tkaničky a ráno nám udělali snídani,“ uvedla.

Na táborech jsou děti od šesti let až do osmnácti let. Radovánek pořádá i tábor pro předškoláky a na Kvildě mezigenerační s názvem Šumavské krášlení, kde jsou matky s dětmi a jejich babičkami.

V Pivoni v Českém lese bude letos pošesté čtrnáctidenní tábor Toulavej vlk za 7500 Kč. „Malé táborníky čekají každý den originální hry a výpravy, které společně tvoří velký příběh celotáborové hry. Letos se vydáme do vesmíru,“ řekl hlavní vedoucí Libor Pilař. Děti se naučí také základům zdravovědy, orientaci v přírodě a rozdělávání ohňů.

Vraždící primář může za mřížemi pracovat jako vězeňský lékař, soud mu to nezakázal

Premium
Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Bývalý primář z domažlické nemocnice Vojtěch Č., který si odpykává výjimečný trest 28 let vězení za vraždu kolegyně a pokus o vraždu rodinné známé, by mohl v rámci výkonu trestu pracovat i jako...

Výlety za vláčky se zvrhly v orgie. Přemohl mě chtíč, kál se muž, dostal podmínku

Premium
Dvaačtyřicetiletý muž z Plzně u soudu. Za pohlavní zneužívání, šíření...

Čtyři roky nesmí samostatně pracovat s dětmi, nastoupí ambulantní sexuologickou léčbu a na zkušební dobu tří let má odložen trest odnětí svobody na dva a půl roku. Plzeňský okresní soud v úterý...

Asi mě polil kyselinou, vběhla vyděšená žena do školky a volala o pomoc

Ilustrační snímek

Záchranáři z Plzně v úterý ráno vyjížděli na pomoc ženě, které muž vylil do obličeje neznámou látku. Šokovanou ženu ošetřili a následně odvezli do nemocnice. Incident se odehrál před mateřskou školou.

Hrad Velhartice chrání novinka, do cesty poprvé uložili speciální geomříž

Ukázka pokládky geomříže při úpravě zadní příjezdové cesty k hradu Velhartice...

Kastelán hradu Velhartice na Klatovsku Matěj Mejstřík bude mít od května klidnější spaní. Konečně bude mít jistotu, že se hasiči s technikou dostanou v případě potřeby téměř kamkoli v hradním areálu.

V Plzni rozkopali náměstí Republiky. Po přestavbě už ho autem neobjedete

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni. Západní strana se stane pěší zónou a...

Začíná turistická sezona a nejkrásnější část Plzně, náměstí Republiky s renesančními či barokními domy a gotickou katedrálou svatého Bartoloměje, je rozkopaná. Nad tím se pozastavují někteří...

Tábory zdražily, přesto je o ně zájem. Nejvíc však táhnou příměstské

ilustrační snímek

Rodiče nechtějí posílat děti na delší tábory, čtrnáct dnů už je podle nich moc. Raději jim zaplatí příměstský tábor a večer mají ratolesti doma. Takovou zkušenost mají členové neziskové organizace...

25. dubna 2026  8:09

KDU-ČSL má nové vedení, předseda Grolich slibuje změnu a energii

Logo portálu iDNES.cz

KDU-ČSL má po ostravském sjezdu kompletní vedení v čele s nově zvoleným předsedou Janem Grolichem, jehož statutárním zástupcem se stal poslanec Benjamin Činčila, přičemž nové předsednictvo slibuje...

24. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  20:15

Zloděj na ulici přepadl stařenku a ukradl jí kabelku. Z lupu se však dlouho neradoval

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Ve vazbě skončil třiatřicetiletý muž, který si v Plzni na chodníku vyhlédl dvaaosmdesátiletou seniorku a přepadl ji. Ženě ukradl kabelku. Policistům však dlouho neunikal, vypátrali jej hned druhý...

24. dubna 2026  13:48

Věřím, že jsme rychlejší než loni, líčí Pech před Šumavou. Nervózní zatím není

Václav Pech a Petr Uhel na Rally Hustopeče.

Se startovním číslem 6 v pátečních sedm hodin večer vyrazí plzeňský pilot Václav Pech se spolujezdcem Petrem Uhlem na Klatovský okruh, úvodní rychlostní zkoušku Rallye Šumava Klatovy 2026. Loni zde...

24. dubna 2026  10:27

Soud zamítl další žalobu podnikatele Štrunce kvůli spojení s obchodem s chudobou

Podnikatel Petr Štrunc v novém fitness centru, které nedávno otevřel v areálu...

Ani s druhou žalobou kvůli spojení s obchodem s chudobou známý plzeňský podnikatel Petr Štrunc, dříve vlivný politik ODS, neuspěl. Nedávno městský soud zamítl jeho žalobu proti známému podnikateli a...

24. dubna 2026  9:19

Návrat po 15 letech. Do plzeňské zoo přivezli dikobraza se zákeřnými bodlinami

Sameček urzon kanadský se v plzeňské zoo teprve zabydluje. Je mu devět měsíců.

Plzeňská zoologická zahrada se po patnácti letech snaží obnovit chov stromových dikobrazů druhu urzon kanadský. K dvouleté samici nyní nechala přivézt mladšího samce. Než je chovatelé spojí, musí...

23. dubna 2026  13:51

Stromy na náměstí? Populismus a neúcta k historii, říká bývalý šéf památkářů

Návrh na úpravu náměstí Republiky z brněnského architektonického a...

„Vybagrovat na plzeňském gotickém náměstí po celé délce příkop je z kategorie hovadin.“ I takové komentáře přicházejí z odborné komunity na adresu vedení města Plzně. V srdci městské památkové...

23. dubna 2026  10:11

Český výletník: Plzeňský alkotrojúhelník. Tady jsem se ztratil jako na Bermudách

Plzeňský Prazdroj má ve svém logu trochu bizarně svou vlastní vrátnici –...

Autor rubriky Český výletník napsal novou knihu Lahodné Česko, gastronomický průvodce. Nechybí v ní samozřejmě ani alkohol, a ten je nejvíc doma, kde? Přece v Plzni a jejím okolí. Kromě Plzeňského...

23. dubna 2026

Tohle náměstí bude Gottovo. Po letitých diskuzích se na radnici shodli

Prostranství před bývalým domem Peklo v Plzni se bude jmenovat náměstí Karla...

Zpěvák Karel Gott bude mít v rodné Plzni své náměstí. Zastupitelé centrálního městského obvodu dnes rozhodli o tom, že jeho jméno ponese prostranství před kulturním domem Peklo.

22. dubna 2026  16:37

OBRAZEM: Pláž oblíbeného Boleváku dostává tři nová mola s exotickým dřevem

Instalace nových mol pro plavce a úpravy plovárny u Velkého Boleveckého rybníka...

Město Plzeň nechává instalovat u pláže Ostende oblíbeného Velkého boleveckého rybníka nová plovoucí mola. Podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) začnou sloužit v letošní koupací sezoně. Největší...

22. dubna 2026  15:14

Stavba obchvatu Přeštic nabrala zpoždění, dělníci teď svařují železniční most

Výstavba obchvatu Přeštic na Plzeňsku nabrala kvůli archeologickému průzkumu...

Když loni na jaře dělníci poprvé kopli do země při stavbě více než pětikilometrového obchvatu Přeštic na Plzeňsku, všichni byli přesvědčeni, že v závěru roku 2026 po něm budou jezdit auta. Jenže...

22. dubna 2026  11:33

Na kruhovém objezdu potkal mladý řidič autobus, který pak kilometry vybržďoval

Ilustrační snímek

Autobus plný lidí, který jel o víkendu v noci na Domažlicku, ohrožoval řidič osobního vozidla. Mladík autobus několikrát vybržďoval, a když se ho šofér autobusu snažil předjet, nedovolil mu to....

22. dubna 2026  9:48

