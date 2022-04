Zastupitelé budou schvalovat memorandum o demolici ostudy Plzně

V oblasti mezi Rokycanskou třídou, Jateční ulicí a Úslavou mají vzniknout administrativní budovy, bytové domy i obchody. V memorandu je podle primátora Pavla Šindeláře z ODS zakotvena povinnost developerů nechvalně známý objekt zbořit, pokud jim město má v lokalitě prodat své pozemky.

K tomu, aby se oblast změnila podle představ investorů, bude zapotřebí změnit územní plán tak, aby připouštěl výstavbu bytových domů. Na budoucí podobu lokality už existuje územní studie projednaná na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

„Pokud zastupitelé memorandum schválí, pak může být s developery podepsané ještě v květnu,“ prohlásil primátor. Na investorech pak podle něj bude, kdy zchátralá stavba zmizí.

Šindelář tvrdí, že demolice bude možná ještě předtím, než získají městské pozemky, které potřebují. Domnívá se nicméně, že pro developery bude jistější počkat si na to, až získají územní rozhodnutí na první etapu. To může trvat zhruba rok. „A pak by měli čtyři měsíce na to, aby začali s demolicí,“ vysvětlil.

Kromě bytových domů na břehu řeky dosavadní plán počítá s tím, že podél Rokycanské vyrostou kancelářské budovy. Uprostřed území se počítá s obchodními zařízeními. Oblast je problematická velkou koncentrací inženýrských sítí, které vedou pod zemí.

Využití oblasti limitují rozvody vody, kanalizace a dalších sítí

V řešení lokality se mají angažovat společnosti RP Letná, InterCora a BC Real. Se třetí z těchto firem spolupracuje renomovaný plzeňský architekt Jiří Zábran. Šéf BC Real Martin Hrubý uvedl, že se Zábran podílí i plánech pro území mezi Rokycanskou třídou a Úslavou.

„Byli jsme přizváni na řešení bytových domů. Zajímáme se proto o území podél řeky, kde by měly stát. Uvažujeme také o víceúčelové budově u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice. Tam je ve hře víc variant,“ sdělil Martin Hrubý.

Ten upozornil, že využití oblasti bude limitované i tím, že pod zemí vedou rozvody vody, kanalizace a dalších sítí. „To se odrazí například v možnostech budovat prostory pro parkování. My se u bytových a víceúčelových objektů snažíme stavět s parkováním pod domy. Tam narazíme v tomto ohledu na omezení. Takže proto nebudeme plánovat například nějakou dvanáctipatrovou výškovou budovu,“ konstatoval Hrubý.

Zástupce společnosti InterCora Ivan Hlaváček potvrdil, že jeho firma bude mít na starost stavbu obchodu zhruba v místě, kde je nyní myčka automobilů.

Problém se stavbou u Úslavy, dnes už její ruinou, se snažila Plzeň řešit zhruba dvě desetiletí. Objekt, který oblasti dominuje, postavil původní vlastník v rozporu se stavebním povolením. Načerno vznikla například tři horní podlaží. Úřady s ním vedly řadu let soudní spory, ovšem bezvýsledně.

Ke zlomu došlo předloni, kdy objekt s pozemky od dřívějšího majitele Davida Housera koupila společnost RP Letná, kterou zastupuje Roman Pilíšek. RP Letná vlastní například Obchodní centrum Šestka nedaleko pražského letiště Václava Havla.

Loni začali zástupci města s novým majitelem jednat o možnostech využití území. Tehdy se začalo otevřeně mluvit o tom, že stavba, která je dlouhodobě ostudou Plzně, konečně zmizí.