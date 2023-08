Stát pošle 700 milionů do rozšíření škol v okolí zvažované gigafactory

Uvedl to dnes mluvčí státní agentury CzechInvest David Hořínek. „Školy v okolí zamýšleného parku budou potřebovat navýšit kapacitu pro zajištění standardu pro místní obyvatele i pro budoucí zaměstnance průmyslové zóny a jejich děti,“ uvedl.

O konkrétních investicích teď jednají ministerstvo průmyslu s ministerstvem školství. „Více naznačí dopadová studie zvažované stavby Volkswagen (VW), která bude hotová na podzim,“ řekl mluvčí.

Červnová analýza PAQ Research ukázala, že už teď mají obce nedostatek míst ve školách a do budoucna problém zintenzivní i bez strategického podnikatelského parku (SPP).

„Proto je první cílená pomoc po dohodě se starosty namířená tam. Pokud se VW pro investici finálně rozhodne, předpokládáme, že část kapacity využijí v prvních letech fungování gigafactory také současní zaměstnanci Škoda Auto,“ řekl Petr Očko, šéf CzechInvestu, který má přípravu SPP na starosti. Část z nich by se podle něj kvůli transformací automobilového průmyslu mohla přestěhovat právě na Plzeňsko.

Pro budoucnost SPP bude klíčová podpora středního odborného školství a spolupráce se Západočeskou univerzitou. „Kvalifikovaní tuzemští pracovníci, kteří musí projít speciálním školením, mají být klíčoví pro zamýšlenou gigafactory koncernu Volkswagen, která se má stát jádrem parku,“ řekl Hořínek.

Na výrobu bateriových článků tam má být tisíc robotů, jejichž údržba a obsluha budou hlavní náplní jejich práce. „Podpora vzdělávání v regionu je zásadní. O zajištění kapacit škol a dostatek kvalitních učitelů v kraji a Plzni jednáme s ministerstvem školství a jsme otevřeni i jednáním s krajem a městy,“ řekl koordinátor projektu David Petr z CzechInvestu.

Podle šéfa pro vnější vztahy Škody Auto Michala Kadery zamíří v první polovině podzimu do Mladé Boleslavi zástupci škol z Plzeňského kraje diskutovat o posílení spolupráce. „Je pro nás klíčové a do budoucna s proměnou a specializací výroby aut to bude ještě významnější, abychom s budoucími zaměstnanci pracovali už od školních let, nejlépe přímo v místech našich či koncernových závodů,“ uvedl.

Z Mladé Boleslavi do regionu přijede v září laboratoř Škody Auto, která školám ukáže nejmodernější technologie od umělé inteligence přes elektromobilitu po roboty.